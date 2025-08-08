José Roldán, mejor panadero del mundo: "Para conservar el pan en verano usaría una bolsa de plástico"

Estos primeros días de agosto la ola de calor ha llegado también hasta nuestras cocinas y las altas temperaturas pueden afectar a los alimentos, si no están bien conservados. Un peligro del que el pan no se libra.

Para disfrutar cada día de un pan en condiciones, si no tenemos la oportunidad de comprarlo recién hecho, hay que saber cómo conservarlo adecuadamente. Y entre tantas dudas sobre cómo hacerlo, quien mejor que José Roldán, recién nombrado Panadero Mundial del Año 2025, para resolverlas.

Cómo conservar el pan en verano

Roldán, no duda en romper una lanza a favor de la practicidad. Él es partidario de “un buen pan cortado en rebanadas y bien congelado se conserva perfecto. Basta un toque de plancha u horno y tienes pan como recién hecho”.

Pan en rebanadas dentro del congelador. iStock-1327962233

"En casa tenemos suerte de tener un congelador grande y siempre que vienen amigos o familia, pongo el horno, lo meto directamente y tengo un pan genial" comenta. Pero ofrece alternativas, porque "muchas veces los congeladores en casa están a tope y no tenemos espacio para conservar una o dos hogazas".

“En verano, en vez de conservar el pan en la talega, usaría una bolsa de plástico”. Esto tiene una explicación: “La bolsa de tela permite que el pan transpire, pero con el calor hace que pierda humedad más rápido".

Hogaza de pan en una bolsa de plástico. iStock-1567950556

Por eso, en este caso, Roldán recomienda optar por la bolsa de plástico, y "si el pan se pone un poco chicloso, le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico”.

Amasando un futuro

Natural de Córdoba, este maestro panadero creció entre harinas, hornos y el saber hacer de sus padres, panaderos artesanos. De ellos heredó una forma de entender la panadería como un arte íntimamente ligado a los valores: humildad, constancia y amor por lo bien hecho.

Hoy, su nombre suena en los cinco continentes tras recibir el título de World Baker of the Year 2025 por la prestigiosa Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC) en la gala celebrada en São Paulo durante la feria FIPAN.

"Estoy muy contento. Son palabras muy grandes, es un reconocimiento muy importante. Estar en el sitio correcto y en el momento correcto hace mucho" ha expresado al teléfono desde México, donde está asistiendo a unos talleres de formación.

A Roldán, que no le falta trabajo, sabe que este reconocimiento "siempre ayuda. Es un empujoncito más, gracias a Dios ya tengo un recorrido y una agenda de un año para otro, pero esto te abre más puertas".

A sus 40 años, el cordobés compagina su labor como formador internacional con su trabajo diario en el obrador, sin perder el contacto con sus raíces ni la ambición por seguir innovando.

El palmarés de Roldán impresiona. Desde que ganara la Copa Louis en Lille en 2007 hasta proclamarse Campeón del Mundo en Rímini en 2023, ha ido acumulando distinciones que lo consolidan como un referente del sector.

Formado en España, Francia y Suiza, y con estudios en Ciencias Económicas, ha sabido combinar como pocos la tradición del obrador con una visión estratégica e innovadora del negocio. No en vano, en 2024 fue galardonado con el Premio a la Innovación en Madrid Fusión, antesala de este último reconocimiento mundial.

A pesar de su estatus internacional, Roldán sigue conectado a lo esencial. Desde su panadería El Brillante en el corazón de Córdoba, continúa investigando, formando a nuevas generaciones y, como él dice, “haciendo pan con orgullo”.