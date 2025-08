Va a un bar de Málaga, pide la cuenta y le cobran sin avisar una generosa propina: "Me quedé de piedra"

Los bares y restaurantes superan en España los más de 270.000 locales, una cifra que equivale a aproximadamente un bar por cada 175 habitantes, según BarManager. Esto posiciona a España como el país con mayor densidad de bares por habitante a nivel mundial y refleja la enorme importancia del sector hostelero en la vida económica.

Sin embargo, también es uno de los sectores más polémicos, no solo por sus condiciones laborales, sino también por un tema que no deja de generar controversia: las propinas.

Este es un gesto que tiene años de historia y que en España a menudo genera polémica. Y es que, aunque se trata de un gesto voluntario para agradecer un buen servicio, hay quienes denuncian que algunos establecimientos la están convirtiendo en obligación y sin advertir previamente al cliente.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a una clienta de un bar de Málaga. Al pedir la cuenta, se encontró con que le habían sumado directamente siete euros sin avisarla previamente y en concepto de "propina".

"Hola, el otro día me quedé de piedra almorzando en el paseo marítimo del palo en Málaga... 3,5 euros de propina por persona sin ni siquiera consultarlo", comienza denunciando la mujer que también trabaja en el sector hostelero.

Primera vez que veo esto aquí en España ¿Qué opináis? pic.twitter.com/bxLhT481Rs — Soy Camarero (@soycamarero) July 20, 2025

"Yo soy hostelera y me gusta que me dejen propina pero eso de imponer que te la tengan que cobrar...", concluye en su mensaje de denuncia, que se ha hecho viral a través de la cuenta de Jesús Soriano, más conocido como Soy Camarero.

Una polémica que ya ha generado un aluvión de comentarios en redes, la mayoría de ellos en contra de este tipo de prácticas abusivas. Algunos incluso citan la norma vigente: "El Real Decreto 1/2007 indica que los establecimientos hosteleros no pueden cargar propina en la cuenta sin consultarlo y acordarlo. Estás en tu derecho de que te lo quiten o llamas a la policía", señala un usuario.

Hay quienes incluso han compartido experiencias similares: "Lo más cojonudo es que le aplican el IVA y todo. Es denunciable y el establecimiento puede ser clausurado. No puede aplicarse IVA a un artículo o servicio que no existe", critica otro internauta.

Tampoco han faltado otras experiencias personales polémicas: "A mí en un restaurante me cobraron el pan. Ninguno de los 8 presentes habíamos comido pan. Pedí rectificar. Me dijo que ponía pan pero en realidad era el cubierto. Le dije que a ver si pretendía que comiéramos con las manos. Evidentemente, quitó ese concepto y no volvimos más", confiesa otra seguidora.

¿Es legal cobrar la propina sin avisar?

En España, las propinas no son obligatorias ni están reguladas como parte del precio del servicio. Así lo establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de protección de los consumidores. En él se indica que cualquier cargo adicional debe ser informado de forma clara antes del consumo. Por lo que aplicar una propina sin consentimiento previo puede considerarse una práctica abusiva.

En el caso de que esto suceda, el consumidor estará en su derecho de reclamar su retirada de la cuenta, pudiendo exigir una factura rectificada o incluso, si no tiene respuesta, podrá presentar una reclamación oficial o denunciar esta práctica.

Y es que, aunque algunos locales justifican estos cargos como parte del "servicio", esta práctica debe ser transparente. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), si el cobro no ha sido previamente acordado o claramente anunciado —por ejemplo, en la carta o en un cartel visible—, el cliente no tiene obligación de pagarlo.