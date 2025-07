Antonio Noguera, el alicantino que cultiva el mejor tomate de la Comunidad Valenciana: "He hecho pruebas durante años"

Cuando se habla de los sabores que definen el verano mediterráneo, pocos productos lo expresan tan bien como el tomate. Tanto es así, que desde hace seis años el mercado gastronómico y cultural Els Magazinos de Dénia le dedica un concurso que pone en valor la labor del agricultor.

Y si hay uno que este año ha brillado por encima de todos, es el tomate Rosa de Pedreguer, cultivado con mimo y paciencia por Antonio Noguera, el alicantino que se ha alzado con el primer premio al mejor tomate de la Comunitat Valenciana en el prestigioso VI Concurso La Millor Tomaca de La Marina.

Este certamen, que se ha convertido en un homenaje anual al trabajo de los productores locales, en su sexta edición, ha reunido a 25 agricultores de toda la Comunidad Valenciana, compitiendo con sus mejores variedades en distintas categorías.

Quique Dacosta valorando los tomates participantes.

Pero ha sido Noguera quien ha conquistado a los miembros del jurado, encabezado por referentes de la alta cocina como Quique Dacosta con su tres estrellas en Denia, Ricard Camarena con su dos estrellas desde Valencia, y Clara Puig del restaurante Tula, con una estrella Michelin, en Jávea.

Un tomate con raíces profundas

El secreto de Antonio Noguera no es ningún misterio industrial ni una fórmula científica. Ni tampoco el oficio, ya que, aunque cultiva tomates desde hace 20 años, "lo hago por hobby"; él se dedica al cercado de fincas.

Es el tiempo. Es el sol. Es la tierra de Pedreguer, y las múltiples pruebas que ha ido haciendo durante estos últimos años. El tomate Rosa de Pedreguer que cultiva es de carne firme, piel fina, acidez equilibrada y dulzor envolvente.

Uno de los tomates participantes.

"Me animo todos los años pero para conseguir un tomate bueno tienes que hacer muchas pruebas. Hay gente que guarda la semilla de sus padres, en mi caso, he tratado con labradores mayores que tienen guardadas las semillas de sus padres, los he llevado a unas cinco familias para que me den su opinión, y me han dicho que era de competición" explica Noguera.

Los participantes esperando el veredicto sobre sus tomates.

El alicantino, "amante del tomate seco" ha cultivado hasta 10 variedades este año —Cuervo de los Andes, Corazón de buey, Corazón de buey rayado, Negra de Santiago...—, "pero este me gustó tanto que ha sido un éxito" explica Noguera, que esta temporada cuida de 300 tomateras.

"Tengo amigos que me compran para amortiguar el gasto de agua, tratamientos... A veces llego a casa a las nueve de la noche y me tengo que poner a quitar malas hierbas. Cuando me jubile estaré más tranquilo" explica Noguera, que no comercializa sus tomates.

La elección de los ganadores se realizó en una cata a ciegas en la que se degustaron hasta 25 tomates diferentes. Allí, mientras los visitantes disfrutaban de almuerzos típicos, cerveza fresca y tomates de temporada, el jurado deliberaba en una sesión a puerta cerrada que acabaría coronando al tomate Rosa de Pedreguer.

Los participantes del concurso junto al jurado.

El segundo premio fue para Javier Cardona Ferrer de Benissa, con la variedad Rosa de Altea, y el tercero para José Tudela Carbonell, de Benigànim (Vall de Albaida), con un tomate Rosa de Salem. Tres formas distintas de entender un mismo fruto, pero un solo campeón: Antonio Noguera.

Tomates secos, de penjar y en conserva.

Además del trofeo, todos los participantes —a los que se suman los que elaboran tomate de penjar, seco y en conserva— recibieron un premio de 50 € para consumir en los establecimientos de la Calle de los Sabores de Els Magazinos, un gesto que refuerza la conexión entre productores y hostelería local.