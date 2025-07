El restaurante "clandestino" de Dabiz Muñoz donde ha cenado Jennifer López: sándwiches, 'gyozas' y pulpo por 15 euros

Jennifer López, la diva del Bronx que ha conquistado medio mundo con canciones como On the Floor y Waiting for Tonigh, ha protagonizado una cena muy comentada dentro del universo gastronómico de Madrid.

La estrella estadounidense eligió StreetXO, el restaurante más 'callejero' del chef Dabiz Muñoz, para una velada que el propio cocinero describió como "clandestina".

La visita de la artista al establecimiento se produjo tras su concierto en el Movistar Arena de Madrid el pasado domingo como parte de su gira internacional Up All Night Live in 2025.

El espectáculo reunió a 15.000 espectadores y duró casi dos horas, durante las cuales López desplegó todo su arsenal artístico con siete cambios de vestuario, 45 bailarines y una producción impecable.

La experiencia gastronómica: StreetXO como destino de celebrities

StreetXO, ubicado en la tercera planta de El Corte Inglés de la calle Serrano, en el madrileño barrio de Salamanca, representa la propuesta más informal y accesible del universo gastronómico de Dabiz Muñoz, elegido tres veces mejor chef del mundo.

El interior de StreetXO. StreetXO

El restaurante ofrece una experiencia única que fusiona la comida callejera asiática con técnicas de alta cocina.

El espacio, que evoca a un mercado húmedo de Hong Kong o un callejón de comidas de Singapur, se caracteriza por una cocina abierta donde los comensales pueden ver trabajar a los chefs y sigue una filosofía de recetas pensadas para comer con las manos de manera desenfadada.

Entre los platos más emblemáticos, que probablemente degustó Jennifer López, se encuentran el dumpling pekinés con oreja crujiente y salsa hoisin, el sándwich club al vapor con ricotta y huevo frito de codorniz y el ssäam de panceta ibérica a la brasa con mejillones escabechados.

Muchos de estos bocados cuestan menos de 15 euros, como en el caso del sándwich, de los dumplings o el taco de pulpo gallego a la brasa.

La cena de Jennifer López se desarrolló en el reservado más secreto de StreetXO, un espacio oculto tras una puerta sin señalizar al que solo se accede con contraseña o invitación directa del chef.

El dumpling pekinés de StreetXO. StreetXO

Este speakeasy gastronómico tiene una capacidad máxima de 10 personas, menús personalizados con maridaje diseñado por el propio Dabiz Muñoz, y un coste mínimo de 600 euros para grupos de 2 a 5 comensales.

Jennifer López se suma así a una lista selecta de celebridades que han elegido StreetXO como su refugio gastronómico en Madrid, como Ed Sheeran o Naomi Cambell, que visitó el StreetXO de Dubái en 2024.

StreetXO ha logrado posicionarse como uno de los destinos gastronómicos más influyentes de Madrid. Con un ticket medio de 70 euros por persona, ofrece una experiencia accesible comparada con su hermano mayor DiverXO, pero manteniendo la misma filosofía de innovación y creatividad.

Además, no es necesario hacer reservas para poder comer en el restaurante y abre todos los días de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:30.

Receta de Sándwich Club de StreetXO

Si quieres tener en casa el sabor de StreetXO sin visitar el restaurante, puedes animarte a cocinar el sándwich club de Dabiz Muñoz desde la comodidad de tu cocina.

En Cocinillas os ofrecemos una versión fácil de preparar de este plato, a base de papada de cerdo ibérico, col rizada china, setas shitake y salsa de ostras, entre otros ingredientes.

La receta no es rápida, ya que cuenta con varias elaboraciones y necesita reposo, pero el resultado merece la pena. Aquí la receta completa.

Y para quien se quede con ganas de más, también tenemos detallada la receta del ssäm de panceta de StreetXO. ¡Que aproveche!