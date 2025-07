Cañitas Maite estrena su terraza de verano para cenar a la fresca con un ticket medio de 35€

Parte del futuro de la gastronomía española se viene cocinando desde hace años en el corazón de Albacete. Era 2019 y la pandemia estaba a punto de cambiar un mundo al que le cuesta echar la vista atrás cuando dos jóvenes entusiastas comenzaron a dar que hablar desde un pequeño pueblo de La Mancha.

Cañitas Maite había abierto en 2016 en Casas Ibáñez, un pueblo que no supera los 4.000 habitantes pero que lleva años en el mapa gastronómico desde la revolución liderada por Javier Sanz y Juan Sahuquillo, quienes tomaron el relevo del negocio familiar en el que se servía el menú del día y poco más.

Pero fue tres años más tarde cuando comenzaron a hacer ruido y, dos más, cuando los primeros reconocimientos empezaron a llegar — en 2021 se alzaron con el premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión, además de ganar el concurso a la Mejor Croqueta y al Mejor Escabeche— y después no hubo marcha atrás.

Una terraza al fresco para las noches de verano.

Tras otros proyectos que han visto la luz, como OBA, el restaurante gastronómico alojado en el piso superior de la 'casa madre', que brilla con una estrella Michelin y otra verde y al que le esperan nuevos planes a la vuelta de la esquina; 'eñe' en Albacete capital; CEBO, su cuartel madrileño o el restaurante que dirigen en el hotel ibicenco Can Domo, este verano, este dúo incombustible, trae novedades.

Cañitas al fresco, como ellos mismos lo definen es "un espacio pensado para cenar sin prisas, con brasas, copas, huerto, música suave y todo el rollito de verano". Así lo reza su página web, desde la que se puede reservar, además de consultar su carta y un menú degustación que ofrecen para los incapaces de tomar decisiones.

Piparras del huerto de Cañitas Maite.

Una alternativa como respuesta a la bajada de clientela en los meses de verano. "Mayo, junio y julio son muy flojitos, sobre todo las noches y no quiero tener al equipo parado" argumenta Javi Sanz, la mitad que lidera el Grupo Cañitas.

"Fue casi dicho y hecho" explica sobre el tiempo que llevó poner en marcha este nuevo concepto que "se ha creado desde cero". El espacio que ocupa era un solar que alquilaban antes como parking, después lo compraron y lo tuvieron de almacén, y ahora alberga esta amplia terraza que dispone de cocina propia.

Aunque todo allí (carta, vajillas, baños...) es independiente a Cañitas Maite, justo en la acera de en frente parte del equipo se comparte, aunque " hemos tenido que ampliar para que funcionen mejor las cosas y haya un poco más de margen de rotación" explica sobre Cañitas al fresco, que tiene tres personas dedicadas a su funcionamiento. "Los que han entrado nuevos no tocan Cañitas [Maite], se centran solo en la terraza".

Calamar de anzuelo entero en parrilla con una salsa de mantequilla y ajito confitado.

La carta es lo suficientemente extensa y variada como para dar margen a varias visitas a lo largo de la temporada que permanezca abierta. Es una propuesta más ligera, adaptada a las noches de verano, por lo que no habrá otros éxitos que se sirven en otras locaciones como ocurre con la hamburguesa de Taberñita. Lo que no era negociable era la presencia de sus famosas croquetas.

Sus pilares son la "parrilla, mucho huerto y vegetal, proteína mucho más ligera. Carnes que no sean tan pesadas, como un pollito a la brasa, lo mismo con los pescados, donde apostamos por un calamar chulo o unas 'navajitas', o el pulpo que estamos preparando".

Muslo de pollo campero criado en libertad con aceite de oliva, sal y medio limón quemado.

Los precios van desde "4 euros que cuesta la croqueta hasta los 29 euros que cuesta el plato más caro. La cuenta más cara se va a 55 euros, pero con una mesa con unos cuatro platos a compartir sale por persona a unos 35€".

Pimientos rojos triple cocción con yema de huevo cremosa y ajos confitados.

Una nueva excusa para viajar hasta el corazón de La Mancha para "comer bien, en un espacio bonito y un ambiente agradable". Y una nueva manera de dinamizar el entorno rural que sufre aún más el 'abandono' los meses de verano: "Haber traído otro concepto al pueblo con este ticket intermedio está muy bien. Además los viernes cuentan con invitados especiales para amenizar las noches".

A esto se suman los eventos que cubren con su catering. La máquina no para. "La semana pasada me acosté todos los días a las 3 AM y a las 8 AM me tenía que levantar de nuevo. Pero no me pesa, salen muchas cosas", incluido otro nuevo proyecto que verá la luz, si todo sale adelante, en unos meses. Pero este ritmo, ahora con 27 años, más adelante no se podrá mantener. Pero "gracias al esfuerzo de ahora, seremos independientes del todo y podremos elegir mejor las cosas".