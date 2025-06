El truco para comer mejillones 'correctamente': lo que una austriaca enseñó a un gallego

Galicia es reconocida como una de las regiones de España donde el marisco es más apreciado y forma parte esencial de la cultura gastronómica local.

Por esto, resulta llamativo que un gallego o gallega reciba lecciones sobre cómo comer mejillones de parte de una persona extranjera.

Es lo que le ha ocurrido a Guille Varela, creador del perfil de TikTok @cookingfromspain, con más de 13.000 seguidores. El joven compartió un vídeo que ha logrado millones de visualizaciones en el que se le ve disfrutando de unos mejillones junto a una amiga austriaca.

Cómo comer mejillones 'a la austriaca'

Guille sigue el método tradicional español: retira una de las valvas y se lleva la otra con el mejillón directamente a la boca, atrapando la carne con los dientes, como es habitual en Galicia y otras partes de España.

Sin embargo, la joven austriaca le interrumpe y le comenta que esa no es la manera “correcta” de comer mejillones. Ante la sorpresa de Guille, ella le muestra su técnica: utiliza una cáscara vacía de mejillón como si fuera una pinza para extraer la carne de otro mejillón, empleando así la propia concha a modo de cubierto.

Guille, divertido y desconcertado, reconoce nunca haber visto esa técnica y bromea sobre la sofisticación de los extranjeros frente a la costumbre local de comer con las manos.

El vídeo ha generado un intenso debate en los comentarios. Muchos usuarios españoles, especialmente gallegos, se han mostrado escépticos e incluso críticos con la técnica.

Preguntan, por ejemplo, cómo se come el primer mejillón si aún no se tiene una cáscara vacía para usar como pinza, o señalan que se pierde el sabor del caldo al no sorberlo directamente de la concha.

Guille responde que, según le han explicado, en Bruselas esta técnica es común: primero se comen los mejillones y se deja la salsa en la cazuela para después verter sobre ella patatas fritas y así aprovechar todo el sabor. A este plato los belgas le llaman moules-frites.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios siguen prefiriendo la forma tradicional gallega y comparan la técnica austriaca con comer gambas usando cuchillo y tenedor, algo impensable para muchos amantes del marisco en España.

La técnica de Austria puede resultar atractiva en ambientes donde se busca mayor pulcritud o en comidas con desconocidos, mientras que la forma tradicional gallega puede ser más popular en reuniones informales o familiares donde el contacto directo con el marisco es parte del disfrute.

Al final, lo importante es disfrutar de los mejillones, ya sea con las manos o con ingeniosas pinzas improvisadas.