Maido, el restaurante de Lima que se ha convertido en el mejor del mundo: qué se come y cuánto cuesta

En la cúspide de la alta cocina mundial ya no flamea la bandera de España, ni lo hará este año quedando el Asador Etxebarri en segundo puesto. Desde Lima, en el corazón de Miraflores, Maido se ha coronado como el mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Así, el templo de cocina nikkei, dirigido por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, se ha convertido en un símbolo de orgullo para el Perú y toda América Latina. Al igual que ocurrió hace dos ediciones con Central, vuelve a demostrar que el número uno solo está relegado para las grandes capitales gastronómicas del hemisferio norte.

Maido no nació con estrellas colgando del techo ni con inversiones millonarias. Su génesis en 2009 fue más bien silenciosa, incluso difícil. Tsumura, hijo de padre japonés y madre peruana, dejó una carrera segura en el sector hotelero para seguir su vocación culinaria.