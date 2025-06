Escándalo en un bar de Valencia cuando el camarero acude a cobrar la cuenta: "Vamos a denunciarlo"

España es un país de terrazas, especialmente cuando llega el buen tiempo. ¿Quién puede resistirse a unas tapitas al sol?

Además, la variedad de bares y restaurantes es amplísima, con una oferta que no para de crecer a un ritmo desorbitado (a veces, demasiado).

Sin embargo, pese al clima agradable y las múltiples opciones gastronómicas a elegir, muchas veces ciertas veladas no terminan de la mejor manera.

En ocasiones surgen conflictos entre los clientes y el personal del establecimiento, sobre todo cuando llega el momento de pagar la cuenta.

Así ha ocurrido recientemente en un restaurante de Valencia, que se ha visto obligado a tomar medidas tras el pésimo comportamiento de unos comensales.

Todo comenzó con una reseña en Google. “No hagáis caso a las reseñas, sitio pésimo, comida pésima y servicio pésimo. Uno de los peores sitios a los que he ido”, escribió alguien sobre el establecimiento.

La respuesta del restaurante no se hizo esperar. “Muchas gracias por tu comentario, porque nos das la oportunidad de responderte públicamente", comenzaron diciendo.

"En primer lugar, os habéis marchado sin pagar la cuenta: 17 personas, yendo desapareciendo una a una. En segundo lugar, después de pedir postres y servirlos, dijisteis que ya no los queríais”, explicó la propietaria en un mensaje.

“En tercer lugar, uno de vosotros vino a pagar, pero no quiso abonar el entrecot porque, según él, no estaba bueno, aunque ni la grasa dejó en el plato. Así que lo cobramos igualmente. Entonces decidió que no pagaría nada", continuó.

"Como la cuenta supera los 350 euros, ya no es hurto, es robo. Queremos recordar que disponemos de cámaras de seguridad y que vamos a denunciar los hechos, además de compartirlo en redes sociales", advirtió la dueña. Y así lo hicieron.

El usuario de X @soycamarero, con más de 160.000 seguidores y autor de una novela gráfica con el mismo nombre, fue quien difundió la situación.

Hacen un SIMPA y encima ponen una mala reseña😡 espero que pronto se resuelva y no tengáis que pasar por algo así de nuevo. pic.twitter.com/qApWTheQOI — Soy Camarero (@soycamarero) June 7, 2025

“Hacen un simpa y encima dejan una mala reseña. Espero que pronto se solucione y no tengáis que pasar por algo así de nuevo”, comentó. Las reacciones de otros usuarios no tardaron en llegar.

Muchos se pusieron a debatir si se trataba de hurto, robo, o delito grave de estafa. "Para que haya robo tiene que haber intimidación o violencia, y en caso de que sea más de 400€ es hurto 'más grave'", decía un usuario.

Otros mostraron su indignación por lo sucedido. “Vaya gentuza” o “Qué sinvergüenzas” fueron sólo algunos de los comentarios que surgieron tras la publicación.

Finalmente, tal y como ha anunciado @soycamarero hace unas horas, los clientes han realizado un Bizum al establecimiento abonando el precio de la cuenta, según ha asegurado el restaurante valenciano.

Se pone así punto y final a un desagradable suceso que esperemos que no vuelva a repetirse.