La segunda mejor pizzería de Europa se sirve en Madrid: los 7 establecimientos españoles del ránking 50 Top Pizza

El prestigioso ránking 50 Top Pizza Europa 2025 ha situado a Baldoria, en Madrid, como la segunda mejor pizzería del continente, solo por detrás de la ya consagrada Napoli on the Road, en Londres.

La guía italiana, considerada la más influyente en el mundo de la pizza, ha revelado su lista anual en una ceremonia celebrada en la capital española, lo que no parece casualidad: España lidera el ránking europeo con 31 establecimientos seleccionados, nueve de ellos en Madrid.

Baldoria: Una oda napolitana en el corazón de la capital

Dirigida por el chef Ciro Cristiano, Baldoria no solo conquista el segundo puesto del podio europeo, sino que se convierte oficialmente en la mejor pizzería de España según la guía.

El interior de Baldoria.

Su propuesta destaca por una fidelidad escrupulosa a la tradición napolitana, elevada con ingredientes de altísima calidad y una carta de cócteles de autor que le ha valido el galardón a la mejor carta de cócteles del año (Best Cocktail List 2025).

Cristiano ha logrado hacer de Baldoria un templo de la pizza moderna: masas fermentadas durante 48 horas, hornos de leña que respetan los tiempos y temperaturas de la escuela napolitana, y un menú donde la creatividad se equilibra con el respeto al recetario clásico italiano.

El sabor español pisa fuerte: siete pizzerías en el top europeo

Pero Baldoria no está sola. España ha demostrado que su escena pizzera vive un momento dorado, con siete establecimientos entre los 50 mejores de Europa. El talento y la innovación se reparten entre Madrid y Barcelona, aunque el fenómeno empieza a ramificarse por todo el país.

Sartoria Panatieri, en Barcelona.

Estos son los establecimientos españoles incluidos en el 50 Top Pizza Europa 2025:

1. Baldoria (Madrid) – Puesto 2

2. Sartoria Panatieri (Barcelona) – Puesto 3 (empate). Además, premiada por su lista de postres y su compromiso ambiental con el premio Green Oven 2025.

3. Fratelli Figurato (Madrid) – Puesto 8. También galardonada con el premio a la mejor fritura del año (Best Fried Food 2025).

4. La Balmesina (Barcelona) – Puesto 11

5. Demaio (Bilbao) – Puesto 14

6. Infraganti (Alicante) – Puesto 36

7. Gasparic (Girona) – Puesto 40

Madrid y Barcelona: las capitales de la nueva pizza europea

Madrid se consolida como capital de la pizza, con más establecimientos en la guía que Londres, solo por detrás de París. Esto no es una casualidad.

La ciudad ha vivido en los últimos años una verdadera ebullición gastronómica, donde proyectos con alma, técnica y respeto por el producto han elevado la categoría de la pizza a niveles nunca antes vistos en España.

Barcelona, por su parte, ha demostrado que sabe combinar innovación y tradición con una personalidad propia. Sartoria Panatieri, liderada por Rafa Panatieri y Jorge Sastre, representa ese equilibrio a la perfección, apostando por ingredientes de kilómetro cero y procesos artesanales.

Este año comparte el tercer puesto del podio europeo con Via Toledo de Viena, y su compromiso con la sostenibilidad ha sido recompensado con el Green Oven 2025.

Más allá del queso y la masa

La guía 50 Top Pizza no solo premia el sabor, sino también la experiencia, la sostenibilidad, el servicio y la innovación.

Entre los premios especiales de este año, además de los ya mencionados, destaca el Pizza Maker of the Year para Andrea Ena (Sapori Italiani U Taliana, Bratislava), y la Pizza del Año para “Ricordi d’Infanzia” de Napoli on the Road.

Este reconocimiento europeo sitúa a la pizza como una nueva bandera de la gastronomía española. Si en décadas anteriores el país era sinónimo de alta cocina y vanguardia, ahora el horno se convierte en protagonista.

La próxima gran cita será en septiembre, en Nápoles, cuando se desvele el ránking de las 100 mejores pizzerías del mundo. Baldoria, Sartoria Panatieri y Fratelli Figurato ya tienen su plaza asegurada. El resto, se cocina a fuego lento… o, mejor dicho, a 480 grados.