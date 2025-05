El sencillo truco para hacer el plato de cocina española al que le tienen miedo los jóvenes

Es indiscutible que las nuevas generaciones no nacieron precisamente con una sartén bajo el brazo. Su destreza en la cocina les delata, aunque esta realidad no se aísla solo en los más jóvenes, también muchos adultos que ya han alcanzado cierta edad siguen con un gran suspenso en gastronomía.

Pero tal vez sorprenda que una de las recetas que más se le resiste a los españoles, sea una de las más consumida: la tortilla de patatas. A pesar de su aparente sencillez —huevos, patatas y cebolla, si uno así lo desea— más de 13 millones de españoles confiesan sentir miedo al enfrentarse a su elaboración. El dato, extraído de un reciente estudio de Salvetti Llombart para Lay’s®, pone sobre la mesa un fenómeno curioso: uno de nuestros platos más representativos es también uno de los más temidos, especialmente entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Una receta que impone respeto

Entre los miedos más frecuentes figuran el mal aspecto final, el temor a que no tenga buen sabor, el tiempo que lleva prepararla o, el clásico, no saber darle la vuelta sin destrozarla. No se trata de falta de interés culinario, sino de una percepción de alta dificultad que lleva a muchos a desistir antes de siquiera intentarlo.

Esta presión cultural, casi reverencial, hacia la “auténtica” tortilla ha convertido su preparación en un campo minado para los menos experimentados. Cocinarla bien se asocia con ser un “experto”, y esto ha ido desplazando a las nuevas generaciones de los fogones.

El truco que rompe el hechizo

Frente a este escenario, como ya en su momento hizo Ferran Adrià, la marca de patatas fritas sugiere algo: ¿y si sustituimos las patatas cocidas o fritas por patatas fritas de bolsa?

Así de simple. La marca propone una versión de la tortilla de patatas que reduce el tiempo de preparación a apenas 10 minutos. Basta con batir los huevos, mezclar con una generosa cantidad de patatas fritas Lay’s, dejar reposar para que se hidraten y, tras unos minutos en la sartén, el resultado es sorprendentemente parecido al original. “Sabe a tortilla de toda la vida”, aseguran los participantes de un experimento social realizado por la marca, en el que personas de distintas edades, con miedo declarado a la receta, lograron ejecutarla con éxito.

Del temor a la confianza

Esta iniciativa no se queda en el marketing. Lay’s ha lanzado una edición limitada de huevos camperos en colaboración con Dagu, en cuyos envases se recogen los miedos más frecuentes al cocinar la tortilla, como una forma de visibilizar el problema y, al mismo tiempo, desdramatizarlo.

El pack para hacer tortilla de patata para principiantes.

El dato clave: más de la mitad de los encuestados están abiertos a cambiar la receta y probar nuevas formas de cocinarla, y este porcentaje se eleva al 65% entre los menores de 44 años. Es decir, el paladar español no es tan conservador como podría pensarse; lo que falta, muchas veces, es una vía de entrada accesible.

Por supuesto, habrá puristas que consideren esta versión una blasfemia gastronómica. Pero si el resultado cumple en sabor y textura, y permite recuperar la tortilla de patatas como un plato cotidiano y no solo de festividad o destreza avanzada, ¿acaso no merece un lugar en nuestras mesas?

El truco de usar patatas fritas de bolsa puede parecer demasiado sencillo para ser verdad, pero está demostrando que lo más importante de la tortilla no es tanto la técnica como la valentía para intentarlo. Y si ese primer paso viene con ayuda de una bolsa de Lay’s, bienvenida sea la modernidad.