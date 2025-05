El mejor desayuno para tener buena salud y fortalecer el sistema inmunológico, según un experto apicultor

Se ha repetido hasta la saciedad que el desayuno es la comida más importante del día. No obstante, lo cierto es que no existe un consenso científico ni ninguna evidencia al respecto. Entonces, ¿cuál es la realidad?

Algunas investigaciones sugieren que desayunar puede ayudar a controlar el peso, mejorar la concentración y reducir el riesgo de enfermedades. (Por ejemplo, este estudio apoya dicha teoría, pero, casualmente, fue financiado por Kellogg's, la popular marca de cereales para el desayuno). No obstante, otros análisis no han detectado diferencias significativas en el peso o la salud entre aquellas personas que desayunan y las que no.

Sea como sea, la hora del desayuno puede ser un buen momento para adoptar rutinas beneficiosas que mejoren nuestro estado de salud, ya que entre semana solemos levantarnos a una misma hora todos los días por cuestiones laborales, así que podemos aprovechar esos primeros minutos de la mañana para coger hábitos alimenticios que nos hagan sentir mejor con nosotros mismos.

El mejor desayuno para tener una buena salud

Si finalmente decides desayunar algo por las mañanas, hay opciones más recomendables que otras para romper el ayuno. Vicent Martí, presidente de la Asociación de Apicultores de Ibiza, compartió con Cocinillas EL ESPAÑOL lo que siempre toma cuando se despierta.

Martí, uno de los mayores expertos en miel de la isla, explicó que siempre acostumbra a agregar una cucharadita de miel de calidad ("nada de siropes", advierte) a su café o a su infusión. Además, también añade una cucharadita de polen (en el propio café o en un zumo o un yogur), cinco gotas de própolis y un poco de canela molida.

"Es la composición ideal para que nuestro organismo tenga un buen escudo frente a elementos hostiles y patógenos", asegura Vicent. No obstante, aclara que es necesario que comprobemos que se trata de una buena miel y que el polen procede de un apicultor reputado.

Una cucharada de miel. iStock

"Y el própolis es mejor que haya sido elaborado por algún amigo o conocido apicultor, pues el porcentaje de própolis que se vende en las tiendas es sólo del 1% o 1 y medio, mientras que nosotros lo elaboramos al 30%", cuenta.

Entonces, ¿no podemos ir a un herbolario y ya está? "Sí, pero hay que fijarse bien en el porcentaje, es muy importante", insiste Martí. Asimismo, tampoco es obligatorio tomar todo esto en el desayuno (aunque resulta más fácil y cómodo); puedes dividirlo en diferentes momentos del día: una cucharada de miel en el café de las mañanas, una cucharada de polen y canela molida en el yogur del almuerzo y unas gotitas de própolis en el zumo de la merienda o en la infusión de después de la cena.