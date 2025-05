El mejor bar de América del Norte está en México: un speakeasy inspirado en los años 20

Tras una noche electrizante en Vancouver, Canadá, los reflectores del mundo de la mixología se volcaron nuevamente hacia la colonia Juárez de la capital mexicana. Handshake Speakeasy, ese bar escondido tras una puerta con el número 13, ha sido coronado por tercera ocasión como el Mejor Bar de América del Norte, según el prestigioso ranking de North America’s 50 Best Bars 2025, patrocinado por Perrier.

Pero ahí no queda todo: conserva el título de Mejor Bar de México, refrendando su estatus como referente absoluto en la escena coctelera mundial. Este reconocimiento llega tras un 2024 de ensueño, cuando Handshake hizo historia al convertirse en el primer bar mexicano en liderar The World’s 50 Best Bars, un hito que sus fundadores aún digieren con sorpresa y gratitud.

“Realmente no lo podíamos creer. Estábamos seguros de que íbamos a bajar unos puestos este año”, confesó durante la rueda de prensa posterior a la organización, Rodrigo Urraca, uno de sus tres co-propietarios, visiblemente emocionado tras el anuncio. “Nunca mejora – estaba muriendo por dentro mientras bajaban del 50 al 1”, bromeó su socio Eric Van Beek, en referencia al tenso conteo regresivo del certamen.

El equipo detrás de Handshake Speakeasy.

Detrás del telón dorado

Aunque su atmósfera evoca los años 20 –con acabados negros, dorados y un aire que recuerda a Gatsby–, lo que se sirve en Handshake es pura innovación del siglo XXI. Desde su laboratorio de sabores, el equipo diseña cocteles que se perciben sencillos, pero son el resultado de meticulosas horas de trabajo.

Tomemos el Salt N Pepper, una reinterpretación de la paloma: aquí, el mezcal infusionado con fresas se mezcla con un elixir de pimientos cocinados lentamente y notas cítricas, logrando un trago fresco, complejo y memorable.

Más allá del ingenio en copa, Handshake destaca por su activismo sutil pero firme: redefinir lo que el mundo entiende por México. “Queremos impulsar figuras locales dentro de la escena de bares nacional. Siempre estamos dándole la plataforma a nuestro equipo para que brillen”, comentó Urraca.

“El secreto es el equipo y esa hospitalidad mexicana tan única”, agregó Marcos Di Battista, el tercer socio fundador.

Once Upon In Oaxaca, uno de los cócteles de Handshake Speakeasy.

Esa visión se cristaliza no solo en su carta, con homenajes como el Once Upon a Time in Oaxaca –mezcal, menta y absenta en tributo a los maestros mezcaleros–, sino también en sus nuevas aperturas: en los próximos meses, lanzarán un segundo espacio dentro de la misma ciudad, con una propuesta más relajada pero igual de cuidada.

Exclusividad cálida

El aforo reducido a solo 32 personas por turno es parte de la experiencia: cada detalle, desde el saludo inicial hasta los aperitivos, está coreografiado para que el visitante se sienta único. El servicio dura apenas 90 minutos, pero el recuerdo se extiende mucho más allá.

“En todos lados llevamos a nuestro equipo. Nos importa que tengan buena calidad de vida, con salarios justos y educación”, subrayó Urraca, dejando claro que el éxito no solo se mide en premios, sino en comunidad. Su menú habla varios idiomas: del PB&J inspirado en el clásico emparedado estadounidense, al Mexi-Thai, un mestizaje líquido entre el tequila mexicano y los aromas tailandeses del tom yum.

Cada sorbo en Handshake es una conversación entre culturas, una celebración de la coctelería como arte, y una afirmación de que México no solo pertenece a la élite de la gastronomía, sino que hoy lidera su revolución líquida.