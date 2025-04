Parece Nueva York, pero es Mallorca: el imprescindible bar con el mejor 'hot dog' de 'porc negre' de toda la isla

"¡Eso es un sitio de parejitas!", me espetaron unos amigos cuando les propuse ir a tomar algo a Brassclub, uno de los mejores bares de copas de Mallorca. Y, sí, esta coctelería dirigida por el bartender salmantino Rafa Martín puede presumir de contar con un ambiente íntimo y acogedor, de hipnóticos neones y tenues luces envolventes. El techo, completamente cubierto de una marea ondulante de 3.000 botellas de vidrio, es otro de los encantos de este local ubicado en pleno Passeig de Mallorca de Palma, junto a otras coctelerías importantes de la ciudad como Ginbo, Chapeau o Agavar.

¿Y qué hay de malo en ir a un espacio supuestamente 'romántico' con tu grupo de colegas? Además, Brassclub es mucho más que un sitio perfecto para una cita Tinder; Brassclub es un cocktail bar clásico inspirado en la elegancia de los clubs neoyorkinos de los 50 y la estética de los años más boyantes de la mixología de Madrid o Barcelona.

Brassclub, abierto en 2013, es uno de esos sitios imprescindibles para los amantes de la coctelería, el clubbing, la nocturnidad y el hedonismo. Martín y su equipo ofrecen una carta líquida formada por 18 cócteles y dividida por una sección llamada 'Reminiscencias' y otra apodada 'Imprescindibles', que recoge los cuatro tragos que los clientes más les piden: Porno Martini, Indiano, Fidel, la Rosa y el Marley y La Canchánchara de Don Juan Suau.

El cóctel Porno Martini de Brassclub. Brassclub

De estos, nosotros probamos el Porno Martini (Vodka Absolut a la vainilla, lima, fruta de la pasión, avellana y espuma de cava) y el Indiano (Ron Brugal 1888, jengibre, lima, Angostura y top de cola, todo ello con toques ahumados de los famosos puros Cohiba). El Porno Martini fue todo un éxito: no pudimos evitar pedir otro cuando terminamos el primero. Dulce, aterciopelado, aromático... y su espuma de cava es totalmente adictiva.

Además de cócteles, también disponen de una selección de exclusivos tragos propios, como su ginebra Sa Roqueta hecha por Cabraboc Gin; la cerveza artesanal A Brass Cada Brass producida en colaboración con Beer Lovers Mallorca; o el vermut rojo de Luis Adolfo y Lorenzo, un homenaje a la familia de Rafa Martín elaborado con uva Malvasia de Mortitx (Pollença, Mallorca) e ideado por las mentes de Brassclub, La Vermutera y Monvinus.

Pero no todo va a ser bebercio en Brassclub. La coctelería también tiene una carta de 'bocados', como ellos la llaman, que incluye, por una parte, platos para compartir como las gildas, los mejillones en escabeche, las anchoas de Santoña, las sardinas ahumadas con mantequilla y tostadas (ideal para maridar con su Margarita Clásica) o la cecina de León ahumada (para acompañar con su Mezcal Sour).

El 'hot dog' de 'porc negre' de Brassclub. Brassclub

Por otra parte, también hay platos más contundentes como los baos de pulled pork y salsa hoisin, las hamburguesas de ternera mallorquina de Can Company o el delicioso hot dog de porc negre, también de Can Company. Lo sirven con kétchup de ramallet, cebolla frita, mayonesa, pepinillos y pan brioche. Una degustación obligada si vais a Palma que no os dejará indiferentes.