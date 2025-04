El chef peruano Jaime Pesaque trae su cocina limeña hasta otro referente de Madrid durante solo una noche

Madrid no descansa y en su calendario no hay día que no haya un evento que celebrar. Ya está marcado también el próximo 23 de abril: volver a disfrutar de la cocina de uno de los máximos exponentes de la cocina peruana contemporánea. Jaime Pesaque, chef y alma creativa del prestigioso restaurante Mayta (Lima), se instalará por una noche en los fogones de Quispe.

Esta colaboración, que tendrá lugar en el emblemático enclave del sabor peruano en el barrio de Salamanca, y forma parte de la edición 2025 de Quispe Cooks, es un verdadero puente gastronómico entre Lima y Madrid. La iniciativa, que año tras año convoca a figuras clave de la cocina peruana, busca reafirmar el lugar de Perú como uno de los grandes epicentros culinarios del planeta.

Perú en ocho tiempos

Por una sola noche, el comedor de Quispe se transformará en el universo culinario de Mayta. A un precio de 200 euros, los comensales podrán disfrutar de un menú degustación de ocho pases diseñado especialmente para la ocasión, que combina la rica biodiversidad del Perú con técnicas vanguardistas de alta cocina. Cada plato no es solo una propuesta gastronómica, sino una historia contada a través de ingredientes autóctonos, raíces ancestrales y mirada contemporánea.

A la izquierda: conchas, suero, ajíes, alcachofa. A la derecha: costilla, papas, cushuro, chincho, leguminosas

Desde los tomates con mashuas y ayrampo, que juegan con la acidez, la tierra y las alturas andinas, hasta el paiche con chonta, callampas y tucupí, inmersión directa en la selva amazónica; pasando por joyas como el pato con arroz Nir, chicha de jora y loche, o el exótico postre de copoazú, macambo, arazá y miel melipona, cada bocado promete emocionar tanto como sorprender.

Jaime Pesaque: un embajador con visión

Formado en Le Cordon Bleu y con experiencia en El Celler de Can Roca, Pesaque ha sabido posicionar a Mayta como una referencia ineludible dentro de la nueva cocina latinoamericana. Hoy, su restaurante ocupa el puesto 41 en el ranking mundial de The World’s 50 Best Restaurants y el 13 en la lista latinoamericana, validando su trabajo como un ejercicio de investigación, respeto por el producto y reinterpretación de la tradición.

Su presencia en Madrid no es casual. Pesaque es un embajador de la identidad peruana, y su cocina actúa como canal para compartir el alma de su país, como ya lo hizo anteriormente en Llama Inn. En su propuesta hay técnica, pero también emoción; hay vanguardia, pero sin renunciar al origen.

Quispe Cooks

Desde su nacimiento en 2020, Quispe Cooks se ha consolidado como una de las citas imprescindibles de la alta cocina en Madrid. No se trata solo de un menú colaborativo, sino de una declaración de principios: que la cocina peruana puede ser global sin perder autenticidad.

Quispe, bajo la batuta de César Figari y Constanza Rey, ha sabido posicionarse como un templo de esa gastronomía que habla del Perú profundo, mestizo y creativo. En sus platos conviven lo criollo, lo nikkei, lo chifa y lo amazónico, pero siempre desde una perspectiva de elegancia, innovación y orgullo cultural.