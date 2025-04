Los mejores restaurantes de España para ir con tu perro: 270 nuevos Soletes 'pet friendly'

Si el perro es el mejor del hombre, ¿por qué no nos lo podemos llevar a comer por ahí siempre que podamos? Consciente de esta tendencia donde compartir el ocio, los viajes y hasta las sobremesas con nuestros animales de compañía ya no es una rareza, Guía Repsol ha lanzado una nueva edición de sus populares Soletes que pone el foco precisamente ahí: en los locales que no solo ofrecen buena comida, sino también hospitalidad canina (y felina, si se tercia).

270 nuevos Soletes con el sello ‘pet friendly’

Esta última entrega añade 270 establecimientos a su ya extensa red, superando los 4.500 Soletes repartidos por toda la geografía española. Pero estos no son unos Soletes cualquiera. Son lugares cuidadosamente seleccionados por los expertos de la guía para garantizar que, además de buena gastronomía y ambiente acogedor, admiten mascotas en su interior y, en muchos casos, hasta las agasajan con propuestas específicas.

Desde cafeterías donde disfrutar de un brunch con tu perro hasta bares con música en directo donde los animales son más que bienvenidos, el listado es una invitación a explorar rincones deliciosos sin dejar a nadie en casa. “Los Soletes son sitios que están atentos a las tendencias y demandas sociales. Yo misma tengo un perro y me hace feliz poder incorporarlo a las salidas familiares”, asegura María Ritter, directora de Guía Repsol.

Okashi Sanda, en Madrid, también es 'pet friendly'

No solo bienvenidos: también consentidos

Algunos de estos locales van un paso más allá del simple ‘admitimos perros’. En ‘Rosas Café’, en Marbella, la carta incluye delicias culinarias pensadas especialmente para el paladar perruno: mini burgers, salchichas de pato o pollo en texturas gourmet, dignas de cualquier foodie de cuatro patas. En otros, como el ‘Linda Café’ de Valdemoro, el concepto se amplía con actividades como clubes de lectura o eventos solidarios que promueven el bienestar animal.

La diversidad es uno de los sellos de esta edición. En la categoría de desayuno y brunch, destacan lugares como ‘A Café’ en Santiago de Compostela o ‘Narigoni’ en El Puerto de Santa María, donde se sirve bollería artesana y café de especialidad desde temprano. Para quienes prefieren planes más animados, ‘Classijazz’ en Almería o ‘Nuestra Señora de Sonsoles’ en Ávila ofrecen conciertos en vivo en un ambiente relajado y abierto a los animales.

Y no todo se queda en la mesa. Algunos Soletes se sitúan en alojamientos como el camping ‘Entrerrobles’ en Soria o el hotel ‘Arrebol’ en Jaca, para que las escapadas de fin de semana también puedan compartirse con la mascota sin complicaciones.

Una guía que habla el idioma de la calle

En un momento en el que lo accesible y lo auténtico ganan terreno a lo elitista y encorsetado, los Soletes se han consolidado como el sello de confianza para descubrir lugares con alma. Ya lo fueron en ediciones anteriores —como los Soletes con Solera, centrados en lo tradicional, o los recomendados por grandes chefs— y ahora se reinventan para integrar aún más el estilo de vida contemporáneo.

El listado completo puede consultarse en la web y app de Guía Repsol, con filtros para buscar por ubicación, tipo de cocina o experiencia, todo con la garantía de una red de expertos que, además de saborear, también acarician.

Porque si tu perro es uno más en la familia, ¿por qué no habría de acompañarte también a ese desayuno tardío, ese tapeo espontáneo o esa copa con vistas? Con estos nuevos Soletes, ya no hay excusas: la buena vida también se disfruta en compañía de quienes saltan de alegría al verte volver.

Consulta la lista completa

Andalucía

Restaurante Provincia Localidad Classijazz Almería Almería Santa Mónica Almería Almería Tamayo 29 Almería Almería La Casapuerta de Luisa Cádiz Cádiz Narigoni Cádiz El Puerto de Santa María Café Azul Cádiz Tarifa El Ancla Cádiz Tarifa Con Acento RestoBar Córdoba Córdoba The Club Córdoba Córdoba Epicureum Café & Brunch Granada Granada La Taberna de Kafka Granada Granada Nagare Granada Granada Telúrico Granada Granada Wild Food Granada Granada Vita Vinum Huelva Aracena Knibal Burger Huelva Huelva Le Petit Café Huelva Huelva Zorro Viejo Huelva Huelva El Mirador de la Isla Huelva Lepe Penalty Jaén Jaén Sabor Flamenco Jaén Jaén Don Angelo Jaén Úbeda La Tintorera Jaén Úbeda Bienmesabe Málaga Antequera Bun and Coffee Málaga Málaga Recyclo Bike Café Málaga Málaga Rosas Café Málaga Marbella El Aljibe Málaga Ronda El Almacén Málaga Ronda Casa Tomás Sevilla Alcalá de Guadaíra Mamaina Sevilla Dos Hermanas Estraperlo Sevilla Sevilla Hispalis Café Sevilla Sevilla La Ilustre Sevilla Sevilla Mano de Santo Sevilla Sevilla Ofelia Bakery Sevilla Sevilla Mocka Sevilla Tomares

Aragón

Restaurante Provincia Localidad Ordesa 88 Huesca Aínsa-Sobrarbe El Arrebol Huesca Jaca Riglos Huesca Jaca Daroga by Ibon Bistró Huesca Panticosa La Cabaña Huesca Yebra de Basa Monty Teruel Albarracín La Lola Teruel Alcañiz Chiringuito Parrizal Teruel Beceite A Flama Zaragoza Zaragoza Dídola Zaragoza Zaragoza Doña Hipólita Zaragoza Zaragoza El Federal Zaragoza Zaragoza El Patio de Betty Zaragoza Zaragoza La Gerencia del Tubo Zaragoza Zaragoza La Jaula de Grillos Zaragoza Zaragoza Le Pastis Zaragoza Zaragoza Mai Tai Zaragoza Zaragoza

Canarias

Restaurante Provincia Localidad Islote la Fermina Palmas, Las Arrecife La Mamma Palmas, Las Corralejo La Dorotea Palmas, Las Las Palmas de Gran Canaria Llévame al Huerto Palmas, Las Las Palmas de Gran Canaria Malvarrisco Palmas, Las Pájara La Gula Palmas, Las Puerto del Rosario Bonbon Café Palmas, Las Teguise El Monasterio Santa Cruz de Tenerife Los Realejos Art Café Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Finde Café Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife La Cueva de Madera Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Panzaburro Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Sabela Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife

Cantabria

Restaurante Provincia Localidad El Galeón by Agus y Nuria Cantabria Camargo El Cenador del Capitán Cantabria Potes Dulce y Saladito Cantabria Ribamontán al Mar La Braña Beer & Food Cantabria Santander El Castillo de los Locos Cantabria Suances El Cruce Cantabria Vega de Pas

Castilla-La Mancha

Restaurante Provincia Localidad Baru Space Albacete Albacete Estapati Albacete Albacete Vinum Albacete Albacete Soga bar Ciudad Real Ciudad Real La Gaxtroteca Ciudad Real Tomelloso Café Central Cuenca Cuenca Don Julián Cuenca Cuenca El Torreón Cuenca Cuenca El Kiosco de la Alameda Guadalajara Brihuega El Rosetón Guadalajara Sigüenza La Tabernita Toledo Toledo Madre Tierra Toledo Toledo

Castilla y León

Restaurante Provincia Localidad La Bodeguilla del Cuco Ávila Arenas de San Pedro La Maladicha Ávila Ávila Nuestra Señora de Sonsoles Ávila Ávila Venta de San Isidro Ávila Ávila Café Cienfuegos Ávila Piedralaves La Pícara Burgos Aranda de Duero El Bosque Encantado Burgos Burgos La Boca del Lobo Burgos Burgos Asador de Eufrasio Burgos Lerma La Trapera Burgos Pradoluengo Aitalas León Cubillas de Rueda El Gallo León León Ferecor León León Taberna 1270 León León Carpanta Palencia Palencia Don Crep Palencia Palencia Caledonia Coffee Salamanca Salamanca Dale Café Salamanca Salamanca Kaeru Salamanca Salamanca La Tulipa Salamanca Salamanca La Vereda Segovia Riaza Yum Segovia Segovia El Cobijo de Muriel Soria Muriel de la Fuente La Isla Soria Soria Urban Enjoy Soria Soria Entrerrobles Soria Valdeavellano de Tera Eh Voilà! Valladolid Valladolid Murmullo Café&Copas Valladolid Valladolid Pide por esa boquita Valladolid Valladolid Vayco Valladolid Valladolid Zasca Valladolid Valladolid Valladolid Coctelería Varone Zamora Zamora La Bodeguilla Rock Zamora Zamora La Buena Vibra Zamora Zamora La Herrería Zamora Zamora

Cataluña

Restaurante Provincia Localidad AlNorte Barcelona Barcelona Benzina Barcelona Barcelona Buriti Barcelona Barcelona Costa Brava Barcelona Barcelona Desoriente Barcelona Barcelona Fábula Barcelona Barcelona Funky Eatery Barcelona Barcelona Galán Barcelona Barcelona Masa Vins Barcelona Barcelona Tiberi Bar Barcelona Barcelona Green Leka Barcelona Cerdanyola del Vallès Pecat Cóctel Bar Barcelona Hospitalet de Llobregat Mecánic Barcelona Sant Cugat del Vallès Craft Room Girona/Gerona Castell-Platja d'Aro Nimú Girona/Gerona Celrà Badall Girona/Gerona Girona Bagels & Beers Girona/Gerona Girona Ultramar Girona/Gerona L'Escala Tatanka Lleida/Lérida La Pobla de Segur Abbiocco Brunch Lleida/Lérida Lleida Cal Poldo Xic Lleida/Lérida Solsona Mesigual Lleida/Lérida Solsona Casal Tarragona L'Espluga de Francolí La Botifarra Tarragona Tarragona Twins Craft Beer Tarragona Tarragona

Comunidad de Madrid

Restaurante Provincia Localidad Alto Bardero Madrid Madrid Bibì e Bibò Madrid Madrid Caiño Madrid Madrid Fiera Madrid Madrid Gozar Madrid Madrid Grupeta Bar Madrid Madrid Jam Madrid Madrid La Bonita Madrid Madrid Merinas Madrid Madrid Nato Madrid Madrid Okashi Sanda Madrid Madrid Plántate Café Madrid Madrid Tasca Barea Madrid Madrid Trava Madrid Madrid Urbano Specialty Coffee Madrid Madrid Yamaoka Madrid San Lorenzo de El Escorial Linda Madrid Valdemoro

Comunidad Foral de Navarra

Restaurante Provincia Localidad Casa Manolo Navarra Pamplona/Iruña Compañía Navarra Pamplona/Iruña Fika Navarra Pamplona/Iruña Nuevo Anaita Navarra Pamplona/Iruña El Txoko del Egüés Navarra Valle de Egüés/Eguesibar

Comunidad Valenciana

Restaurante Provincia Localidad JevoleCoffee Alacant/Alicante Alicante/Alacant Luleå Alacant/Alicante Beniarbeig Con Alma Alacant/Alicante Dénia Mestizaje by Tomás López Alacant/Alicante Elche/Elx Woody´s Alacant/Alicante Jávea/Xàbia Mejías Beach Alacant/Alicante Pilar de la Horadada Baobab Soul Kitchen & Bar Alacant/Alicante Sant Joan d'Alacant La Cuisine de Margherite Alacant/Alicante Sant Joan d'Alacant Casa Aleluya Alacant/Alicante Xaló Corpore Sano Castelló/Castellón Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Kofu Castelló/Castellón Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Loca Como Mi Madre Castelló/Castellón Castellón de la Plana/Castelló de la Plana SiS Coffee House València/Valencia Gandía Bluebell Coffee València/Valencia Valencia Brindis València/Valencia Valencia Defecto Bar València/Valencia Valencia El Garaje Foodie València/Valencia Valencia Flying Bean Coffee València/Valencia Valencia La Fábrica de Huellas València/Valencia Valencia L'Udol València/Valencia Vilallonga/Villalonga

Extremadura

Restaurante Provincia Localidad Mentha Honest Food Badajoz Badajoz The Cereal Café Badajoz Badajoz Venta del Gato Badajoz Fuente de Cantos Shangri La Badajoz Mérida Tábula Calda Badajoz Mérida Casa Terrona Cáceres Cabañas del Castillo La Traviata Cáceres Cáceres Las Ánimas del Tiempo Cáceres Guadalupe El Siglo Cáceres Jerte Tentempié Cáceres Plasencia

Galicia

Restaurante Provincia Localidad Marc de Café Coruña, A A Coruña Miss Maruja Coruña, A A Coruña Lusitania Coruña, A Ferrol A Café Coruña, A Santiago de Compostela A Porta Verde Coruña, A Santiago de Compostela Adèlia Café Coruña, A Santiago de Compostela Black Cat Coruña, A Santiago de Compostela Casa Ramos Coruña, A Santiago de Compostela Manix Lugo Chantada CoffeeURBANroasters Lugo Foz Latorta Ourense/Orense Ourense Lima Café Ourense/Orense Ourense Lola Limón Ourense/Orense Ourense Cafuné Pontevedra O Grove Brunch Limón Pontevedra Pontevedra Café Singular Pontevedra Pontevedra Perbacco! Pontevedra Pontevedra Los dulces de Albita Pontevedra Vigo Tintico Pontevedra Vigo Diurno Pontevedra Vilagarcía de Arousa

Islas Baleares

Restaurante Provincia Localidad Ca Na Marcè Balears/Islas Baleares Alcúdia Sa Torreta de Can Rafa Balears/Islas Baleares Ciutadella de Menorca Can Tina Balears/Islas Baleares Eivissa/Ibiza Dilo Balears/Islas Baleares Eivissa/Ibiza Cru Balears/Islas Baleares Manacor Jardí de ses Bruixes Café Balears/Islas Baleares Maó-Mahón Dadalìa Pizza Bar Balears/Islas Baleares Palma de Mallorca La Mujer de Verde Balears/Islas Baleares Palma de Mallorca La Vieja de Jonay Hernández Balears/Islas Baleares Palma de Mallorca R3ESPIRA Balears/Islas Baleares Pollença L'Escrivania Balears/Islas Baleares Porreres Blue Bar Balears/Islas Baleares Sant Francesc de Formentera World Family Ibiza Balears/Islas Baleares Sant Joan de Labritja

La Rioja

Restaurante Provincia Localidad La Huella Rioja, La Arnedillo Días de Norte Cafetería Rioja, La Logroño La Anjana Rioja, La Logroño Lasoga Rioja, La Logroño Toten Rioja, La Logroño

País Vasco

Restaurante Provincia Localidad Areatza Araba/Álava Vitoria-Gasteiz Beganbai Araba/Álava Vitoria-Gasteiz Kafe El Vagón Araba/Álava Vitoria-Gasteiz Larrain Araba/Álava Vitoria-Gasteiz Triskari Araba/Álava Vitoria-Gasteiz La Casa del Patrón Araba/Álava Zuia Copper Deli Bizkaia/Vizcaya Bilbao Morrocotuda Bizkaia/Vizcaya Bilbao Mr. Marvelous Bizkaia/Vizcaya Bilbao Solomonk Bizkaia/Vizcaya Bilbao Sorgínzulo Bizkaia/Vizcaya Bilbao Baste Taberna Bizkaia/Vizcaya Getxo Gozkoetxe Jatetxea Bizkaia/Vizcaya Loiu The Rice Factory Bizkaia/Vizcaya Urduliz Ostatu de Albiztur Gipuzkoa/Guipúzcoa Albiztur 115 Sagar Ore Ama Gipuzkoa/Guipúzcoa Astigarraga Ezkio Arkindegi Ostatua Gipuzkoa/Guipúzcoa Ezkio-Itsaso Ama-Lur Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián Azoka Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián Carai Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián Casa Valles Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián Enxalao Bruch Coffee & Bowls Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián Geltoki Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián Kaioa Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián Karrika Gipuzkoa/Guipúzcoa San Sebastián

Principado de Asturias

Restaurante Provincia Localidad De Torres Asturias Aller La Barona Asturias Gijón El mono que lee Asturias Oviedo

Región de Murcia