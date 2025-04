Antioxidante y superfácil: así era la receta original del gazpacho (sin tomate) que comían los soldados romanos

Cuando pensamos en un gazpacho, lo primero que suele venir a la mente es una sopa fría, ligera y refrescante, elaborada con pan, verduras crudas (principalmente tomate) y aderezada con aceite de oliva, vinagre y sal. Servido en plato o en vaso, es, sin duda, una de las recetas más populares durante los meses cálidos en nuestro país.

Aunque generalmente se asocia con Andalucía y Extremadura, el gazpacho también se disfruta en otras regiones como Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid, donde se preparan variantes locales. Además del clásico gazpacho rojo a base de tomate, existen otras versiones como el ajoblanco (hecho con almendras, pan y ajo) o preparaciones más aromáticas que incluyen hierbas como el comino o la hierbabuena. En algunas ocasiones, se sirve con guarniciones, mientras que en otras simplemente se bebe bien frío.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que el gazpacho tiene orígenes mucho más antiguos de lo que se suele pensar. La receta original, como se ha documentado en antiguos recetarios y crónicas históricas, ni siquiera contenía tomate.

Un gazpacho sin tomate: así era el original

Una popular cuenta de TikTok llamada Tastes From The Road y protagonizada por el usuario @benpiercejones ha recuperado recientemente esta versión antigua del gazpacho, explicando sus orígenes en la época romana. La receta original del gazpacho español no incluía tomate, y su base era una mezcla sencilla de pan duro, ajo, aceite de oliva, vinagre, sal y agua.

Según se explica en el vídeo, esta receta era consumida por soldados y agricultores durante el Imperio Romano, y se consolidó durante siglos como un alimento barato, sencillo y nutritivo. Posteriormente, con la invasión musulmana de la Península Ibérica entre los siglos VIII y XV, surgió una variante que dio lugar al actual ajoblanco: "Básicamente el mismo gazpacho blanco que conocemos hoy, pero con almendras añadidas".

Los tomates llegaron siglos después

El tomate, ingrediente esencial del gazpacho moderno, no apareció en las cocinas españolas hasta siglos después. "No fue hasta la colonización española de América que llegaron los tomates y los pepinos a Europa, aunque muchos europeos siguieron siendo escépticos con los tomates durante otros doscientos años", explica el creador de contenido.

Por lo tanto, el gazpacho tal y como lo conocemos hoy es el resultado de la adaptación y evolución de una receta popular que ha sabido transformarse según los productos disponibles en cada época.

La receta del siglo XVIII: pan, vinagre y humildad

La receta recuperada en el vídeo se inspira en el Nuevo arte de cocina, un recetario publicado en 1745 por el fraile y cocinero Juan Altamiras. En él se menciona un gazpacho sin tomate como alimento de subsistencia: "Un plato de pan, ajo y vinagre es suficiente para satisfacer a los hombres más humildes, porque el hambre no sabe a lujuria", cita el autor.

El cocinero recrea la preparación añadiendo pan, vinagre y agua, mezclándolos hasta obtener una sopa fría que, a pesar de su sencillez, resulta nutritiva y refrescante. "Esta es la sustancia del hombre que trabaja", concluye el vídeo, reivindicando la humildad y la historia detrás de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española.