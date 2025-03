Así es la mejor pizza de Alicante: basada en la receta de la hamburguesa que arrasa en España y por menos de 14€

Michigan Detroit Pizza ha hecho historia al ganar el emblemático Pizza Combat, una batalla gastronómica que reunió a algunas de las mejores pizzerías del país del 20 al 30 de marzo en la Plaza de Toros de Alicante. El torneo, que tuvo su gran final este domingo, enfrentó a 18 pizzerías con estilos muy marcados. Asistieron más de 65.000 personas y se vendieron más de 90.000 porciones de pizza.

En un torneo donde las pizzas napolitanas y romanas parecían predestinadas al triunfo, la única representante del estilo Detroit arrasó con su propuesta revolucionaria: su icónica pizza Emmy-B, inspirada en los ingredientes de la homónima y Mejor Hamburguesa de Europa 2023, creada por la marca de restaurantes americanos Jenkin’s.

Black Angus USA Prime, queso cheddar ahumado, cebolla caramelizada, bacon bites, pepinillos encurtidos USA, salsa koreana casera y sirope de maple. Estos ingredientes junto a su masa estilo focaccia y bordes de queso extracrujientes, han sabido posicionarse rápidamente en el campeonato y conseguir finalmente el título tan deseado.

Pizza Combat, que visitará Tarragona y posteriormente Castellón (entre otras muchas ciudades), es la primera competición nacional de pizzas de España. Aquí no basta con hacer buena pizza; hay que luchar por el voto del público y de los expertos en un formato donde solo la creatividad y la excelencia se abren paso.

Y Michigan Detroit Pizza no solo compitió, sino que apabulló a sus rivales, demostrando que el estilo Detroit tiene mucho que decir en el mundo de la pizza; aunque se enfrente diariamente a los haters, que, al más puro estilo de los defensores valencianos con la paella, les acusan de que "eso no es pizza, es pan con cosas".

Una receta con ADN de la mejor hamburguesa de España

El éxito de Michigan Detroit Pizza no es casualidad. Su propuesta ganadora se basa en la fusión de sabores y en una receta que lleva el sello de la mejor hamburguesa de España en 2023. Sí, has leído bien: la pizza que ha ganado el Pizza Combat toma inspiración de la hamburguesa más premiada del país, la Emmy-B by Jenkin’s, creando una combinación espectacular.

El premio a la Innovación y el futuro de la pizza en España

Además de llevarse el título de campeona absoluta en esta primera edición de Pizza Combat, Michigan Detroit Pizza también fue reconocida con el título a Pizza Más Innovadora del campeonato nacional Best Pizza Spain 2024, un galardón que refuerza su papel como pionera en el sector. En un país donde la pizza italiana ha dominado la escena gastronómica durante años, el triunfo de la Detroit pizza marca un antes y un después.