Dabiz Muñoz, a la conquista de los aeropuertos: The Hungry Club abrirá en el extranjero y en otras ciudades de España

Desde que puso pies por primera vez en la Terminal 4 Satélite del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Dabiz Muñoz ha abierto cinco locales diferentes de The Hungry Club. El nuevo proyecto al que el chef de DiverXO dio alas el pasado septiembre y se presentaba como un "refugio para hedonistas, exploradores y personas inquietas y poco convencionales", marcó la incursión de Muñoz en el mundo de la restauración aeroportuaria, en colaboración con Avolta, una empresa especializada en retail y restauración en aeropuertos.

Repartidos entre Madrid y Barcelona, los cinco locales que dirige son solo el principio de un plan de expansión que promete llevarle no solo a otras ciudades de España, como ya avanzó en su momento que lo haría, sino, a otras partes del mundo. Así lo ha avanzado Muñoz durante una rueda de prensa este lunes frente al espacio que ocupa The Hungry Club en la T4, donde comenzó todo.

"The Hungry Club fue resultado de la nueva estrategia Destino 2027, donde se pone al pasajero en el centro de todo lo que se hace", ha explicado Isabel Zarza, CEO del Sur de Europa para Avolta. Con este rumbo, la empresa de retail aeroportuaria quiere apostar por la experiencia, y dar valor al "poder compartir con la gente y no comprar solamente productos". Para ello, "qué mejor persona que Dabiz", ha reconocido Zarza, "meticuloso, creativo y preocupado por la experiencia dentro de sus restaurantes".

Los asistentes a la rueda de prensa de The Hungry Club.

El encuentro, que ha sido conciso y breve, ha servido para conocer la oferta del local para aquellos que no habían tenido oportunidad hasta entonces. A su fin, Muñoz también ha aprovechado para probar nuevos posibles platos del menú y ver posibles rectificaciones de otros en la barra que rodea el espacio que, como curiosidad, está dentro de una de las tiendas Duty Free del aeropuerto. Desde ella se puede disfutrar de la cocina del chef madrileño pero también llevárselo de viaje en el avión.

La marca, nominada a mejor restaurante en aeropuertos por Bloomberg, y premiada en la recientemente celebrada feria de hostelería HIP como mejor modelo de restauración en aeropuertos, es también motivo de orgullo para María José Cuenda, directora general comercial de Aena.

"Es una apuesta por la innovación y por convertir al aeoropuerto en sitios experienciales. Ahora la gente viene antes para comer en el aeropuerto", ha asegurado Cuenda a la vez que ha agradecido al precursor de la propuesta su implicación: "La marca es un fiel deflejo de lo que tú eres. Es un viaje que acaba de empezar pero nos llegará a hacer cosas importantes".

The Hungry Club, en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.

Y precisamente ese viaje solo acaba de comenzar. En los planes de Muñoz entra crecer y hacerlo dentro y fuera de España y para ello "la mejor forma de conservar la calidad es no tener mucha prisa". Llegar hasta aquí, ha sido un "reto enorme", según ha confesado el creador de la marca y todo su univerXO. Al ser un restaurante "libre de humos, tardamos un año en entender qué podíamos y qué no podíamos hacer. Teníamos claro hacer algo que llevara los valores de XO y te permitiera probar sabores y comer de forma diferentes"

Sobre sus planes de expansión, "en España la línea de trabajo está clara, nos quedan por lo menos tres locales por abrir en el corto plazo, tampoco se trata de escalarlo salvajemente sin ningún control. Estamos muy bien acompañados y el know how se irá escalando", explica Muñoz que tiene Málaga y Palma de Mallorca como próximos destinos. Pero, aunque no ha dado mayor información, también llevará la marca al extranjero.