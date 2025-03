Los nuevos Tres Soles Repsol de Bagá (Jaén), entre los mejores de Europa: un menú degustación de 98€ en 45 metros

En la intimidad de un espacio de apenas 44,5 metros cuadrados, con capacidad para solo 8 comensales, el restaurante Bagá, en Jaén, ha logrado lo que muy pocos: ser reconocido con los Tres Soles Repsol, la máxima distinción de la prestigiosa guía gastronómica. Pedro Sánchez -Pedrito, como cariñosamente le conoce el sector-, chef y propietario, ha convertido este pequeño local en un referente europeo de la alta cocina, con una propuesta que rompe esquemas y reinterpreta la esencia de la despensa jienense.

Este reconocimiento sitúa a Bagá en la élite de la gastronomía, junto a otros templos culinarios de renombre, y confirma el impacto que Sánchez ha tenido en la evolución de la cocina andaluza. A un precio de 98 euros, su menú degustación “Sentir Jaén” no solo representa un viaje por los sabores del territorio, sino también una declaración de principios: menos es más, y el producto es el verdadero protagonista.

Si hay algo que distingue a la cocina de Pedro Sánchez es su capacidad para sorprender con lo mínimo. Sus platos, lejos de la opulencia, son ejercicios de precisión y sensibilidad. El pétalo de rosa con velo de tocino, por ejemplo, demuestra cómo un gesto simple puede convertirse en una experiencia sensorial inolvidable -: la grasa del tocino captura el aroma de la flor y lo potencia en el paladar. Otro ejemplo de esta filosofía es el alga nori a la menier, un plato que invita a la reflexión sobre la esencia del producto y su interacción con la técnica y bien se merece Tres Soles.

Sánchez, que ha pasado por cocinas de referencia como Martín Berasategui, Dani García o el Relais Chateau Chateau de Bagnols en Francia, lleva más de dos décadas perfeccionando su visión culinaria. En 2019, su apuesta por Bagá empezó a dar frutos, y hoy es considerado uno de los cocineros más influyentes del panorama gastronómico español.

Un reconocimiento a una cocina inclasificable

La entrega de los Tres Soles Repsol en la gala celebrada en Tenerife este lunes, conducida por Toni Acosta y Lorena Castell, y con la presencia de grandes chefs como Alberto Chicote, Paco Roncero, Elena Arzak y Toño Pérez, ha vuelto a poner a Jaén en el mapa de la alta gastronomía. Pedro Sánchez, junto a Susi Díaz de La Finca (Elche), ha sido uno de los grandes protagonistas de la noche.

Pedro Sanchez, chef y propietario de Bagá.

“Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato y lo trato de visualizar como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas, en otros, sensaciones o sólo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás”, confiesa Sánchez. Su cocina no busca únicamente el sabor, sino explorar cada ingrediente con una mirada libre de prejuicios.

Bagá, el espacio más pequeño de Europa galardonado por la Guía Michelin, donde ahora brillan Tres Soles repsol, no solo refuerza su estatus de destino imprescindible para los amantes de la gastronomía -donde también se encuentran otros estrella Michelin-, sino que también consolida a Jaén como una ciudad clave en la revolución culinaria andaluza. Un rincón diminuto con una propuesta inmensa, donde cada bocado se siente como una lección de pureza y autenticidad.