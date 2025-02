Ángel Minaya, el joven agricultor de Cuenca que está revolucionando el mundo del pistacho

En kilos la producción de pistacho por árbol que se espera es relativa, dependiendo del desarrollo del árbol, la poda, los tratamientos que se le vayan a hacer, pero a partir del octavo año de producción pretenden llegar a los 3.000 kg de hectárea por año, (unos 9 kilos por árbol) pero podríamos llegar a los 6.000 kg, comparten en voz baja "somos conservadores porque queremos que el cultivo sea viable en un caso muy pesimista". Unas cifras que prometen un espléndido futuro para el sector, teniendo en cuenta que "hasta la fecha la producción en España viene siendo de 400 kilos por hectárea".

Todo esto triunfará si se hace a través de empresas a las que se acompañe en el proceso de producción. De lo contrario, es un cultivo destinado a degradarse. Por eso ofrecen un servicio a la carta donde aplican todo el know how que reúnen de sus investigaciones y ensayos en las 226 hectáreas que ocupan sus plantaciones. La continuidad está asegurada si viene de la mano de empresas gestionadas de manera profesional. "De hecho, plantaciones que se hicieron hace 10 años se están empezando a arrancar porque no son productivas, faltaba conocimiento y genética" señala Minaya.

Un cultivo sostenible

Sus prácticas apuntan hacia la reconversión en ecológico de un cultivo que dependerá de cada explotación. Por su parte, los pilares que sostienen Agróptimum se construyen con la preservación del medioambiente y la economía circular. En el campo, se esfuerzan en reducir el uso de fitosanitarios; fuera de él, su inversión está también destinada a la construcción de edificios sostenibles que recurran a la geotermia y materiales aislantes térmicos, para calentarse y optimizar sus recursos. Además, están construyendo un sistema de recolección de agua que abastezca a las plantaciones.

Una de ellas dará cabida a Agróptimum Next, un proyecto ya en marcha para experimentar con la bioinnovación sostenible con especies vegetales autóctonas como la lavanda y el azafrán, y hasta hoteles para insectos que favorezcan la polinización y protección de las plantas. De esto también se encargarán las aromáticas alrededor de los cultivos, extrayendo depredadores para eliminar parásitos de las plantaciones.