El nuevo wine bar de Sevilla llamado a triunfar: casi 200 referencias y tapas como el montadito de lomo en manteca

En el corazón del barrio de Santa Cruz en Sevilla, donde las estrechas calles susurran historias de antaño, ha emergido un nuevo santuario para los amantes del vino: Maestro. Este wine bar, ubicado en la calle Argote de Molina 29, forma parte del hotel EME Catedral Mercer, aunque su acceso independiente lo convierte en un destino por derecho propio.

Detrás de su cuidada selección de casi 200 etiquetas nacionales e internacionales se encuentran los sumilleres Adrián Azcona y Rafael Romero. Su objetivo es ofrecer una experiencia enológica que combine tradición y descubrimiento, destacando vinos andaluces de regiones como Jerez, Montilla-Moriles, Cádiz, Málaga y Granada, sin olvidar referencias icónicas de Ribera del Duero y Rioja, como Vega Sicilia Único Gran Reserva 2013 o Quiñón de Valmira.

Además, Maestro sorprende con opciones internacionales de Burdeos, Borgoña, Mendoza y Piamonte, incluyendo el prestigioso champagne Louis Roederer Cristal Rosé. Para aquellos que deseen explorar sin comprometerse con una botella entera, 50 de estas referencias están disponibles por copas.

Gildas y mejillones en escabeche para picar en Maestro.

La propuesta gastronómica, dirigida por el chef Marco Azteni, complementa a la perfección la oferta vinícola. Tapas clásicas como la ensaladilla de gambas y montaditos de lomo en manteca se presentan junto a una cuidada selección de quesos y embutidos andaluces, conservas y ahumados nacionales. Destacan también las reinterpretaciones de sándwiches clásicos, denominados “maestros”.

El 'Maestro de Pastrami IB' reinventa el mixto tradicional con pan de pueblo dorado en aceite de oliva virgen extra, lomo ibérico en manteca y queso Olavidia de Quesos y Besos, galardonado como 'Mejor queso del mundo 2022'. Por su parte, el 'Maestro de Salmón' se elabora con pan tramezzini dorado en mantequilla normanda, relleno de tartar de salmón ahumado, huevas de arenque y queso mascarpone. Toda la carta está disponible para llevar, permitiendo a los comensales disfrutar de estas delicias en cualquier lugar.

Uno de los sándwiches de Maestro y manzanilla La Gitana.

El diseño interior de Maestro, obra del Estudio Flop, rinde homenaje a las antiguas bodegas andaluzas. Con paredes de madera oscura que evocan los tonos de las barricas donde el vino maduraba antes de emprender su viaje transoceánico, suelos de pizarra negra, barras de mármol y espejos ahumados, el espacio ofrece una atmósfera íntima y sofisticada que invita a disfrutar sin prisas.

Maestro no solo se posiciona como un lugar para degustar vinos y tapas de calidad, sino también como un colmado donde es posible adquirir una selección exclusiva de vinos y productos gourmet para llevar a casa. En definitiva, este nuevo wine bar promete convertirse en un nuevo place to be de la gastronomía sevillana, ofreciendo una experiencia sensorial completa que celebra la riqueza vinícola y culinaria de Andalucía y más allá.