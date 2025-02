Dos cafeterías de Barcelona, entre las 100 mejores del mundo: con un 'espresso' de premio y bollería artesana

CoffeeFest, el mayor evento de España para los amantes del café, zanjó su 3ª edición este lunes 17 de febrero con más de 40 mil asistentes y múltiples ponencias y reconocimientos. Durante la última jornada del festival tuvo lugar la presentación de The World's 100 Best Coffee Shops, el primer ranking que reúne a las mejores cafeterías de especialidad del mundo.

El listado ha incluido cuatro cafeterías españolas: dos de Barcelona, una de Madrid y otra de Málga. Estados Unidos ha sido el país del mundo con más cafeterías de especialidad (14) reconocidas, seguido de Australia (9). La lista, promovida por Neodrinks, se ha elaborado "a partir de un riguroso proceso de evaluación a lo largo de un año que ha tenido en cuenta criterios clave como la calidad del café, la experiencia del barista, el servicio al cliente, la innovación, el ambiente y la atmósfera, las prácticas de sostenibilidad, así como la calidad de la comida y la pastelería", han informado en un comunicado.

Con más de 4.000 cafeterías evaluadas en todo el mundo, The World's 100 Best Coffee Shops nace con el objetivo de identificar y celebrar a las mejores. "Actualmente existe un fenómeno mundial del café de especialidad, pero no conocemos los referentes que hay fuera de nuestras fronteras", ha declarado César Ramírez, director de Neodrinks.

"Los consumidores viajan y buscan en sus destinos dónde tomar el mejor café; los profesionales quieren saber qué se hace en los cinco continentes para acertar con la mejor propuesta", ha agregado. "The World's 100 Best Coffee Shops será el referente para profesionales y consumidores de todo el mundo".

Toby's Estate Coffee Roaster, la mejor cafetería del mundo

Una de las dos cafeterías Toby's Estate Coffee Roaster de Australia.

El puesto número 1 del ranking mundial de cafeterías de especialidad lo ostenta Toby's Estate Coffee Roasters, en Australia. La historia de este tostador comenzó en 1997, cuando el abogado Toby Smith dejó su carrera para seguir su pasión por el café. Viajó a rincones remotos, convivió con productores y descubrió el esfuerzo detrás de cada grano, con el sueño de llevar su café de especialidad del cultivo a las cafeterías. A día de hoy, ha creado una red de locales en Australia, Singapur, Oriente Medio, Indonesia y Filipinas.

El recorrido por las mejores cafeterías del mundo hace su segunda escala en EEUU, con Onyx Coffee Lab, que puede presumir de contar con algunos de los mejores baristas del país, como Morgan Eckroth, que ganó el Campeonato Nacional de Baristas de EEUU en 2022, y ha quedado en segundo lugar en 2023 y 2024. Europa entra en el ranking en tercer lugar gracias a Gota Coffee Experts en Viena (Austria). Tras el podio siguen Proud Mary Coffee (Australia) y Tim Wendelboe (Noruega). El listado continúa dando la vuelta al mundo con Apartment Coffee (Singapur), Kawa (Australia) Coffee Anthology (Francia), Story of Ono (Malasia) y Tropicalia Coffee (Colombia).

Las cuatro mejores cafeterías de España

1. Hola Coffee Lagasca (Madrid)

La primera cafetería española que aparece en el listado, ocupando el puesto número 12. Hola Coffee, fundado en 2016 por Pablo Caballero y Nolo Botana, es un referente del café de especialidad en Madrid y más allá. Con dos locales y un tostadero en Lucero, distribuyen su café a cafeterías y clientes de todo el mundo. Además, promueven la cultura del café a través de su academia y su podcast. Su filosofía se basa en la calidad, la cercanía y la accesibilidad.

2. Nomad Frutas Selectas (Barcelona)

De ahí pasamos al puesto 25 para encontrar Nomad Frutas Selectas. El fundador de Nomad Coffee, Jordi Mestre, llevaba dos años trabajando en las mejores cafeterías de la ciudad cuando decidió poner en práctica lo aprendido montando su propio carrito de café ambulante.

Se convierte así en un barista nómada, sirviendo cafés en los mercadillos más míticos de Londres. Allí nace Nomad Coffee. Actualmente, la marca se ha consolidado como un referente global del café de especialidad con un fuerte compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

3. D•Origen Coffee Roasters Barcelona (Barcelona)

Otra cafetería de especialidad de Barcelona ocupa el puesto 55: D•Origen Coffee Roasters Barcelona. En 2012, abrió su pequeño coffee shop en El Albir (Alicante), convirtiéndose en pioneros en España en seleccionar y tostar cafés de especialidad. Una pasión que viene de antes, cuando dos años atrás adquirieron la finca Barú Black Mountain en Panamá. Han sido premiados hasta en tres ocasiones (2014, 2016 y 2023) por la excelencia de su café espresso.

4. Kima Coffee (Málaga)

La cuarta y última representante española en este ranking mundial se encuentra en Málaga y es Kima Coffee, en el puesto 80. Con más de 20 años de experiencia en hostelería, este tostador de café de especialidad, está comprometido con la calidad y la sostenibilidad, y selecciona cafés frescos y de temporada para ofrecer experiencias únicas a sus clientes.