Dabiz Muñoz 'ata' DiverXO al NH Collection Madrid dos años más: el 31 de diciembre de 2027 será su última cena

"Estamos aquí para alargar el contrato existente que teníamos con DiverXO", ha comenzado diciendo Hugo Rivera, director general de Minor Hotels en el sur de Europa, al inicio de la rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves en el NH Collection Madrid Eurobuilding.

La noticia ya había sido adelantada el pasado 10 de febrero a través de un comunicado oficial de NH y DiverXO titulado "Alargamos la temporada". En dicho comunicado se convocaba a los medios al evento que se ha celebrado esta mañana para, en teoría, explicar con detalle los motivos de esta decisión.

No ha sido así. La convocatoria, que ha durado menos de diez minutos, se ha limitado a repetir lo que ya se sabía. De hecho, el propio Dabiz Muñoz ha empezado su intervención reconociendo que no tenía "mucho que decir". "Estamos felices de no tener que cerrar DiverXO en abril, estos 10 años han sido maravillosos y el tiempo que dure esperamos que sea igual o mejor", ha declarado.

Alaragamos la temporada, pero, ¿hasta cuándo?

Y esa era la gran pregunta: ¿cuánto tiempo durará la nueva temporada de DiverXO en el NH Collection Madrid? El chef, visiblemente serio, ha respondido a la cuestión tras ser interrogado por los periodistas. "Hasta diciembre de 2027", ha contestado con brevedad sin agregar nada más.

Por otra parte, el cocinero no ha querido realizar ningún comentario con respecto a la futura mudanza de DiverXO y su nueva ubicación: "Eso lo hablamos otro día mejor, hoy estamos aquí para hablar de NH y de DiverXO, lo siento".

En cuanto a posibles novedades o transformaciones del restaurante en esta nueva temporada, Muñoz ha aclarado que "DiverXO cambia todos los años; cada año, en las épocas en las que cerramos el local, hacemos restyling porque siempre hay cosas que se van quedando atrás".

Por último, Hugo Rivera ha aprovechado para conmemorar el décimo aniversario de NH Colletion, 10 años en los que han "apostado por la gastronomía": "Pero sin duda lo más espectacular es lo que ha hecho Dabiz aquí en el Eurobuilding".

Rivera también ha dado a conocer un nuevo "paquete especial" que han creado para los huéspedes que se alojen en la suite presidencial. Estos clientes tendrán la posibilidad de completar su estancia con una cena en DiverXO, una opción que, según asegura, resulta muy atractiva, ya que es muy difícil conseguir reservar una mesa en el restaurante de uno de los mejores cocineros del mundo.