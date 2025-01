Nacho Manzano, de Casa Marcial, abandona Londres después de 16 años: "Mi misión era que se comiera bien"

El mercado gastronómico es una noria en continuo movimiento. Dentro, pero también fuera de nuestro país, donde un buen número de chefs españoles ha emprendido proyectos para poner en valor nuestra cocina y, como embajadores que son, su manera de entenderla.

Corría el año 2009 cuando el cocinero Nacho Manzano, al frente del tres estrellas asturiano Casa Marcial, aterrizaba en Londres como Director Gastronómico de Ibérica con la misión de dar a conocer la cocina española en la ciudad del Támesis y alrededores. Este diciembre, 16 años y ocho restaurantes más tarde, Ibérica ha vendido los locales que seguía administrando al grupo Camino y Manzano abandona Londres, donde no seguirá asesorando los restaurantes.

Lejos de lo que puede ser visto como una mala noticia, para Manzano "el balance es positivo. Hemos durado muchísimo. La vida media de un restaurante en España no suele superar estos años, pero tenemos de referencia casas como la nuestra, como Casa Marcial, que hace dos celebraba su 30 aniversario" comparte con Cocinillas El Español.

El asturiano, que ha estado al margen de la decisión, se siente satisfecho con lo conseguido durante un tiempo que ha dado de sí para recibir a otros cocineros invitados como Albert Adrià, Quique Dacosta o Dabiz Muñoz: "Hemos hecho un trabajo increíble, mi misión era que se comiese rico y se consiguió. El ámbito empresarial no era mi parcela ni podía serlo, porque no era mi capital".

El Brexit se ha hecho notar en la hostelería de Reino Unido, que "ha sufrido muchos vaivenes y a empresas grandes les ha generado un desastre importante". Ha habido inversiones muy potentes y creo que también malas decisiones de los que mandaban en su momento. Hay muchos factores en juego y los socios decidieron soltarlo".

Con esto, Manzano, que además del tres estrellas en La Salgar, dirige NM en Oviedo (con una Estrella MICHELIN), Narbasu en Cereceda (dentro del hotel Palacio de Rubianes, también luce una Estrella Verde), Gloria en Gijón y en Oviedo, pone fin a una etapa en el extranjero con buen sabor de boca.

"Yo estoy en Asturias y no hablo inglés, pero lo sentimos con el máximo grado de responsabilidad, si no no pondría ni nuestro nombre ni imagen. Ha sido un proyecto muy riguroso y solvente durante años, donde la marca España ha salido muy bien parada con locales muy buenos. Que cierre un restaurante ya casi es normal, como ha pasado con otros cocineros españoles que han salido al extranjero" concluye Manzano.

