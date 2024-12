La mejor bodega de Ribera del Duero, según el experto Tim Atkin: con un vino que cautivó a Michelle Obama y por sólo 20€

Tim Atkin, prestigioso crítico y Master of Wine, ha compartido recientemente su informe anual Ribera del Duero 2024 Report. Tras su visita a la región durante la última vendimia, Atkin ha catado más de 550 vinos de 173 productores. Entre todos, el experto ha decidido destacar especialmente la bodega vallisoletana Conde de San Cristóbal, que se consolida así como una de las grandes exponentes de la D.O. Ribera del Duero.

Asimismo, en su clasificación ha situado a Conde de San Cristóbal dentro de la franja Second Growths, un grupo selecto de bodegas que sobresalen por su calidad, singularidad y excelencia. Además, todos los vinos de la bodega han obtenido calificaciones superiores a los 91 puntos. Entre ellos, sobresalen OYDOR 2021 y Reserva Especial 2022, con 95 y 94 puntos respectivamente. Ambos vinos forman parte del Top 100 de Ribera del Duero de Atkin y OYDOR 2021 ha sido seleccionado como uno de sus Wines of the Year.

La denominación ha experimentado una notable evolución hacia un estilo más refinado y equilibrado, y Conde de San Cristóbal ha jugado un papel importante en este proceso. Según Atkin, esta evolución ha implicado una "mayor elegancia, frescura y equilibrio lejos de la potencia, el alcohol y la dependencia del color y el roble en lugar de la fruta y la acidez". En este sentido, el crítico ha reconocido la habilidad y savoir faire del equipo técnico de la bodega (dirigido por Jorge Peique y asesorado por Xavier Ausàs), cuya labor se refleja en el perfil elegante y expresivo de cada una de las referencias de Conde de San Cristóbal.

Los viñedos de la bodega. Conde de San Cristóbal

Los mejores vinos de Conde de San Cristóbal

Con una valoración de 95 puntos, OYDOR 2021 se posiciona como el vino insignia de la bodega vallisoletana; una calificación que lo reafirma como una de las expresiones más auténticas y emblemáticas de la bodega. Elaborado a partir de uvas seleccionadas de dos pequeñas viñas en Quintana del Pidio (una plantada en los años 50 y la otra con cepas prefiloxéricas de 1861), OYDOR 2021 representa la perfecta combinación de tradición y calidad. "Es un tinto fino joven, equilibrado, complejo y ácido, con capas de chocolate negro, violeta, cereza negra y ciruela, taninos de grano fino e impresionantes taninos subyacentes", declara Atkin en su informe.

Por su parte, Reserva Especial 2022, elaborado con uvas procedentes de la parcela La Calvacha, ha sido valorado con 94 puntos. Atkin lo describe como "el más bordelés de los tintos de Conde de San Cristóbal", y destaca su textura y profundidad, con capas de cassis, zarzamora, grano de café y una equilibrada acidez.

Procedente de un viñedo de gran altitud en Cera del Ropero, Conde de San Cristóbal 2022 ha sido valorado con 93 puntos. El experto ha reconocido la excelente labor del equipo de bodega por identificar y poner en valor la altitud y el suelo calizo para este tinto. Además, este vino cautivó por completo a Michelle Obama cuando lo degustó en 2016 durante una comida oficial en Cuba junto a su esposo, Barack Obama, y el ex presidente Raúl Castro. Una joya vinícola que podemos tener en nuestra casa por poco más de 20 €.

Por otro lado, Conde de San Cristóbal Crianza 2022, valorado con 92 puntos, es un vino que refleja la riqueza de los nueve tipos diferentes de suelos que existen en la finca Pago de Valdestremero, cuyas parcelas están situadas entre los 770 y los 990 metros de altitud. Atkin describe el Crianza como "perfumado, bien equilibrado y texturado, con aromas de granos de café y mandarina, y notas de mora e higo en boca", y destaca su cuidadoso proceso de envejecimiento en barricas de roble francés, del cual un 20 % son de primer uso.

Finalmente, Flamingo Rosé 2023, el único rosado de la bodega, ha obtenido 91 puntos. Proveniente de viñedos situados a 900 metros en el páramo y criado sobre lías en acero inoxidable. Atkin lo describe como "fresco, sabroso, con atractivos matices de frambuesa e hibisco y un final refrescante".

