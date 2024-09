Así es la primera heladería premiada con una estrella Michelin: sabores de Taiwán y helados de nitrógeno

Los dulces también pueden aspirar a la excelencia culinaria. Ya quedó claro con el barcelonés Espai Sucre, el primer restaurante de postres del mundo (que abrió en febrero del 2000 y cerró en abril de este mismo año); una propuesta innovadora que también han desarrollado con éxito el francés Sarkara (1 estrella Michelin) y el berlinés CODA (2 estrellas Michelin).

Ahora este concepto da un paso más allá y llega hasta los helados. La guía Michelin de Taiwán 2024, que acaba de presentarse, ha otorgado una estrella a Minimal, convirtiéndose así en la primera heladería del mundo con este reconocimiento. Antes de esto, el local ya había sido condecorado con el distintivo Big Gourmand.

Tal y como ha explicado la guía roja, Minimal "destaca por ser más que una tienda de postres o helados". Aunque, obviamente, está centrado en este tipo de alimentos, su genialidad radica en que "combina hábilmente sabores y texturas a través de variaciones de temperatura y combinaciones creativas, utilizando ingredientes locales únicos".

Minimal se encuentra ubicado en Taiwán y su chef y fundador es Arwin Wan, anteriormente encargado de la repostería del restaurante Sur- de Taichung, con una estrella Michelin. La original heladería sirve un menú degustación de siete platos que cambia cada temporada e incluye "desde sorbetes hasta helados estilo 'nitro', que ofrecen texturas intrigantes y sabores delicados".

Los inspectores de la guía han asegurado que el espacio les llamó la atención "desde el día de su apertura" por "su concepto único, algo que rara vez se encuentra en Asia o incluso en el mundo". Según cuentan, al entrar, puede parecer una boutique de té. "Uno de nuestros inspectores incluso compartió que al principio no estaba completamente seguro de haber ido al lugar correcto", rememoran.

Como decíamos, la estacionalidad es uno de los pilares de su filosofía: en verano trabajan con flores de 'yuzu', de magnolia, ciruelas de pulpa roja, e incluso ingredientes cultivados en la región. "Los sabores meticulosos, la delicadeza y las técnicas maduras y hábiles nos impresionaron y alcanzaron un nivel superior, lo que les valió una estrella", explican desde Michelin.

La minimalista entrada de Minimal. Guía Michelin

Si ests por Taiwán y decides visitar Minimal, los inspectores recomiendan acudir en el primer horario de servicio, a las 13:00: "Te damos un consejo: haz un brunch con tus amigos antes, reúnete en Minimal y luego da un paseo por The Shenji New Village". También aconsejan pedir alguna de las bebidas sin alcohol que elaboran a base de té y reservar con antelación si quieres conseguir mesa. Si no, puedes pedir uno de sus helados para llevar y saborearlo tranquilamente mientras caminas por las calles de la ciudad.