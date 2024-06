El chiringuito favorito de Hermanos Torres, 3 estrellas Michelin de Barcelona: tapas baratas en una playa de Girona

Sergio y Javier Torres (Barcelona, 1970) son los gemelos más famosos de la gastronomía. Ambos chefs catalanes están al frente de Cocina Hermanos Torres, uno de los cuatro restaurantes con 3 estrellas Michelin de Barcelona y el único de la ciudad con una Estrella Verde. También son propietarios de Dos Cielos en Madrid y del restaurante Alas y el grab & go Slam, estos dos últimos ubicados en el aeropuerto de Barcelona.

Con estos antecedentes, cualquier sugerencia culinaria que provenga de los dos hermanos será siempre bien recibida. Por ello, la Guía Repsol ha querido preguntar a los cocineros por sus restaurantes favoritos con motivo de la 9ª edición de los Soletes Repsol, las distinciones que reconocen a aquellos espacios gastronómicos con carta informal y esencia auténtica en los que se come divinamente.

Los Torres han recomendado hasta siete establecimientos: un restaurante, dos bares, una vinoteca, una heladería, una cafetería y dos terrazas; todos ellos en Cataluña. Una de estas dos terrazas es el chiringuito La Gàbia dels Mussol, "ideal para quienes buscan disfrutar de unas tapas mediterráneas con los pies en la arena y terminar la tarde con unos buenos cócteles", afirma Javier.

Situado en la playa de Sant Feliu de Guíxols, en la provincia de Girona, este local con vistas al mar abre desde la mañana hasta la noche y ofrece tanto desayunos como almuerzos, aperitivos, comidas, cenas y copas. ¿Quién da más? Un lugar perfecto para dejar pasar todo el día y relajarse.

Se cree que La Gàbia dels Mussol debe su nombre al pintor y escritor catalán Santiago Rusiñol, quien decía que Sant Feliu de Guíxols era "una jaula dorada llena de búhos", pues, aunque a finales del XIX era un pueblo en auge gracias a la industria del corcho, también era tremendamente aburrido.

Sea cierto o no, de lo que no hay duda es que este chiringuito es una de las terrazas obligatorias si visitáis la zona en verano. Disponen de deliciosos y refrescantes platos de cocina mediterránea, como el gazpacho con verduras y picatostes, las míticas patatas bravas, el bocadillo de calamares, el brioche de tartar de atún con kimchi, soja y mayonesa de jengibre o ensaladas al gusto, siempre con productos de la zona. Imprescindible pedir también su mojito y saborearlo en la zona chill out.