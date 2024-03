Esta hamburguesa de un pueblo de Cantabria y otras 14 aspiran a ser la mejor de España

Hamburguesa de The Duke's en Cantabria.

"Emocionados y orgullosos estamos de anunciaros que somos uno de los quince finalistas del IV Campeonato de Hamburguesas. El próximo martes estaremos en la Coruña, en la final del Campeonato, presentando nuestra hamburguesa El Carmen", así anuncia The Duke's su participación en el concurso que elige las tres mejores de España. La suya viene desde Maliaño, un pueblo de Cantabria, y es una de las 15 que competirán este 12 de marzo por el primer puesto.

180 gr de carne de chuleta de vaca vieja de 40-45 días de maduración, rúcula, queso Monterrey, guacamole, pico de gallo de manzana, salsa de fresa, bacon crujiente y mayonesa El Carmen, en pan Pretzel son los ingredientes que pueden convertir a El Carmen en la Mejor Hamburguesa de España.

"Gracias a todos los clientes que habéis pasado por nuestra casa a largo de este mes para probar la burger candidata y el feedback tan positivo que hemos recibido" proseguían en la publicación de Instagram. Ellos han sido unos de los elegidos entre los 350 establecimientos participantes, los 250.300 votos habilitados desde los establecimientos y los de los más de 130 inspectores participantes en esta cuarta edición.

Más de medio millón de personas han probado, durante las cinco semanas que ha durado el Campeonato de la Mejor Hamburguesa, las 350 hamburguesas participantes y han dado su veredicto, logrando que el mes de febrero y el primer fin de semana de marzo, unas fechas muy flojas de cara a ventas en el sector hostelero, se haya convertido gastronómicamente en toda España, en el mes de la hamburguesa. Los propios clientes han sido encargados de puntuar las propuestas participantes en la web www.bestburgerspain.com durante el tiempo que duró este ‘IV Campeonato de La Mejor Hamburguesa de España 2024’.

Además del premio a la Mejor hamburguesa de España 2024, segunda y tercera, también recibirán galardón primero, segundo y tercero de la Hamburguesa con Estrella, otorgado por Estrella Galicia, Best Burger Delivery by Glovo, Best Burger Audacious, otorgados por la empresa organizadora, Fenicia Marketing Gourmet, Mejor Cadena de hamburgueserías 2024 y las tres hamburguesas mejor valoradas de cada Comunidad Autónoma.

La decisión de los galardones recaerá en un jurado profesional del cual formará parte el crítico gastronómico de El País, presidente de Madrid Fusión, Don José Carlos Capel, la divulgadora gastronómica, Doña Alejandra Ansón, los cocineros con estrella Michelin Don Pepe Solla, de Casa Solla, Don Fernando Agrasar, de As Garzas y Doña Iría Espinosa, de Arbore da Veira, de sus valoraciones, conoceremos la que se proclamará la mejor de España y acto seguido tendrá lugar la entrega de premios en el MEGA, museo Estrella Galicia, en Coruña, en un evento presentado por el periodista y presentador José Ribagorda.

El listado de finalistas de esta cuarta edición de BEST BURGER SPAIN: