10 cosas que no pueden faltar en la cena de Nochevieja y aún estás a tiempo de comprarlas

En fin de año hay quien cena con su familia más allegada, hay quien cena con familia a la que echa de menos el resto del año, hay quien cena con familia a la que no ve nunca y tampoco la echa de menos, hay quien cena con amigos y hay quien pasa la noche solo. Hay quien prepara cenas por todo lo alto y quien decide prepararse un sándwich mientras ve alguna película en la tele, y ninguna de las opciones es mejor que otra.

Las tradiciones, al igual que las creencias, están bien solo si nos hacen felices. Nunca hay que olvidarse de que son solo una manera más de hacer determinadas cosas y no pasa nada si no se hacen así. Como explicaba hace unos días el escritor Jesús Terrés en el último episodio del podcast Decir las cosas, por qué no vas a cenar alitas de pollo con patatas si es eso lo que te hace feliz.

10 cosas que no pueden faltar en la cena de fin de año que todos se imaginan

Aunque si hablamos de la cena de fin de año que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en la Nochevieja, hay unas cuantas cosas que son un clásico en este evento.

1. Jamón de bellota

Juan García Unión iStock

Este exquisito jamón procedente de cerdos criados en la dehesa y alimentados con bellotas es una delicia que no puede faltar en una cena española para despedir el año. Su sabor y textura únicos son un verdadero placer para el paladar.

2. Langostinos o gambas

El marisco es sinónimo de comida de fiesta. Los langostinos cocidos o las gambas/gambones a la plancha son una delicioso aperitivo en estas mesas compartidas. Además, si te ha pillado el toro, en supermercados como Lidl, Aldi o Mercadona puedes comprar langostinos congelados ya cocidos a buen precio.

3. Cordero asado o cochinillo

Tanto monta, monta tanto. Estas carnes son el plato principal clásico en las celebraciones españolas. El cordero asado o el cochinillo son opciones sabrosas y suculentas que impresionarán a tus invitados, son fáciles de preparar con cualquiera de las recetas que te hemos dejado en COCINILLAS o incluso puedes comprarlo ya cocinado para solo tener que darle un golpe de calor en el horno.

4. Una buena guarnición de patatas o verduras

Para acompañar el cordero o el cochinillo, en pocas mesas faltan las patatas. Pueden ser patatas fritas, en puré o con alguna preparación algo más elaborada. También nos podemos decantar por alguna guarnición a base de verduras que aportan un toque de color, sabor y variedad a la mesa.

5. Una buena ensalada

Una ensalada fresca y colorida que ayude a equilibrar el resto de platos de la comida festiva siempre será bien recibida. Así como idea rápida, la combinación de la escarola amarga con la dulzura de la granada y la textura crujiente de las nueces es deliciosa.

6. Turrones y polvorones

Estos dulces típicos navideños son un must en la mesa desde tiempos inmemoriales. El turrón, los polvorones y los mantecados satisfarán los antojos de dulce de todos los comensales.

7. Un buen café

Muchos de los invitados asistirán después de la cena a alguna fiesta de fin de año que extenderá la celebración hasta altas horas de la madrugada, por lo que esta noche sí es noche de café.

8. Cava o sidra

Para brindar por el nuevo año, no puede faltar una buena botella de sidra, cava o cualquier otro vino espumoso. Las burbujas aportan siempre un toque festivo y pueden elegirse para que acompañen perfectamente los sabores de la comida no solo a las uvas.

9. Uvas (12 uvas por persona)

En España, es tradicional comer 12 uvas al ritmo de las campanadas que marcan el final del año. Cada uva simboliza un deseo para cada mes del próximo año, aunque yo no sé si esto es como los sorteos de Instagram, que si pides el mismo muchos meses tienes más probabilidades de que se cumpla.

10. Sopas de ajo

Una sopa reconfortante y deliciosa que suele servirse como recena cuando la noche se alarga. Está hecha con ajo, huevo, pan y pimentón, y es perfecta para entrar en calor en las noches frías como suele ser la de fin de año.

