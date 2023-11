Thanksgiving Day: propuestas para celebrar la fiesta americana alrededor de la mesa

El próximo jueves 23 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Una festividad con origen en Estados Unidos, pero cada vez más abrazada por otros países, entre ellos, España. Se trata de un festín que une a familias y amigos en torno a una mesa cargada de tradición y gratitud.

Arraigada en la historia colonial - hay que remontarse a 1621, cuando un grupo de colonos provenientes de Massachussetts, concretamente de Plymouth, decidieron compartir su comida junto a los indios Wampanoag para celebrar la buena cosecha que habían tenido durante ese año -se ha convertido en un homenaje a la generosidad, la unión familiar y, sobre todo, a la comida reconfortante y deliciosa que incluye el icónico pavo asado, relleno, salsa de arándanos, puré de patatas, pastel de calabaza y una variedad de platos que simbolizan la abundancia y la conexión con la tierra.

Un escenario mágico

Acción de Gracias en uno de los salones de URSO hotel & spa

"No queremos inventar nada, ya que el menú está muy marcado" así de claro lo tiene Sandra Martínez, directora de ventas y marketing del URSO hotel & spa, uno de los hoteles que acoge esta solemne celebración. De respetar la tradición y la esencia saben mucho, ya que el este conjunto de habitaciones y salones de ensueño se alojan en un edificio, antes sede de la antigua compañía vizcaína Papelera Española, cuya historia se remonta a 1915 y su arquitectura se ha respetado (por dentro y por fuera) por estar protegido por su patrimonio.

Será su salón comedor conocido como el invernadero el que acoja el día de Acción de Gracias, el próximo 23 de noviembre. Allí se podrá disfrutar de un menú (75 € con agua mineral, vinos con Denominación de Origen, café e infusiones) que comenzará por una exquisita crema de calabaza, seguida por el tradicional pavo asado en su propio jugo, acompañado de salsa de arándonos rojos y las tradicionales guarniciones de judías verdes, puré de boniato con especias y, de postre, una golosa tarta de ruibarbo con nata reducida.

Todo ello maridado con vinos que viajan desde Estados Unidos, para redondear la propuesta. Entre los blancos se encuentran Lady of the Sunshine Chene Vineyard Chardonnay 2021 (California). Como tinto se servirá Pax The Bench Vineyard Syrah 2021 (California).

A lo oriental, de pavo a pato

Pato laqueado tradicional con sus crepes

¿Y si cambiamos el tradicional pavo por el oriental pato? Es la propuesta del Grupo China Crown, con los hermanos Maria Li Bao y Felipe Bao al frente, que quiere formar parte de la celebración pero barriendo para casa, o para sus casas, porque en dos de sus restaurantes, Le Petit Dim Sum y China Crown, cuentan con dos menús alternativos que rinden homenaje a la gastronomía Imperial China en el corazón de Madrid.

El menú está protagonizado por recetas tradicionales y el uso de ingredientes de la mejor calidad, claves que han llevado a la familia a ser recomendados en la guía Michelin 2023. Pero si hay una estrella por encima de todos, es su Pato Imperial Beijing, una alternativa ideal al representativo pavo de Thanksgiving. Su elaboración requiere más de cinco horas y su servicio en mesa es sin igual, en ella no falta su correspondiente guarnición: las crepes, el puerro y el membrillo de bayas Goji.

No es lo único con lo que cuenta la propuesta, también están los dim sums, los arroces y las elaboraciones con terminaciones intensas tanto en sabores picantes como agrios o dulces, son algunas de las características que coronan a este restaurante como la cuna de la cocina china en Madrid.

Desde la Gran Manzana

Acción de gracias en NYB

Hasta Madrid y Barcelona. A New York Burger a americanos no les gana nadie y no podían dejar de lado esta gran fiesta alrededor de la mesa. Por eso, desde el lunes 20 al domingo 26, en todos sus restaurantes de la capital y por primera vez en el de la Ciudad Condal, estarán sirviendo un menú especial para dar las gracias. Habrá pavo, por supuesto, uno ahumado en cocción lenta durante 4 horas, que también pasa por la parrilla - lo que hace que sea superjugoso por dentro y muy crujiente por fuera- como marca de la casa.

Junto a él, el gravy casero a base del caldo del propio pavo ahumado y verduras asadas, la confitura de arándanos, que aporta el toque dulce perfecto al plato, y el postre es un bizcocho tremendamente esponjoso y suave por el que sin duda. Las gracias, al chef: Pablo Colmenares.

El menú Thanksgiving de New York Burger Pavo ahumado con madera de nogal americano

Puré de batata con mantequilla

Gravy de pavo

Confitura de arándanos

Sticky toffee pudding, bizcocho de dátiles y caramelo con helado de vainilla 35 € por persona, mínimo 2 pax

Sigue los temas que te interesan