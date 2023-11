Chele, el chef cántabro que lleva 10 años triunfando en Filipinas: una velada con los mejores cocineros.

Gallery by Chele, el restaurante en Filipinas del chef español José Luis 'Chele' González, celebra su décimo aniversario con una fiesta gastronómica que tendrá lugar estos 11 y 12 de noviembre. El evento va a contar con la participación de destacados cocineros internacionales, como Virgilio Martínez de Central, en Perú; Andoni Luis Aduriz de Mugaritz, en el País Vasco; Julien Royer de Odette, en Singapur; y Josean Alija, de Nerua Guggenheim, en Bilbao; así como destacadas figuras locales, como Margarita Forés, Jordy Navarra y Bruce Ricketts.

[El documental de Netflix que cuenta la historia de Central, el mejor restaurante del mundo]

Bajo el nombre Gallery by Chele: Una Década, Chele González y su equipo han organizado este encuentro de dos días que tiene como objetivo conmemorar su destacado hito culinario en la capital de Filipinas. No obstante, no sólo se festejan sus diez años, sino que también aprovecha para agradecer a amigos y colaboradores que han contribuido durante todos estos años al éxito del proyecto.

Como parte de las festividades, los chefs invitados explorarán los mercados locales, visitarán el Asador Alfonso, el restaurante más reciente del grupo en la provincia de Cavite, y disfrutarán de las hermosas playas de El Nido en la isla de Palawan.

El interior del comedor de Gallery by Chele.

Chele González, nacido en Torrelavega (Cantabria, España), se formó en cocina en Bilbao y trabajó en renombrados restaurantes como Nerua, El Bulli, Arzak, Mugaritz y El Celler de Can Roca. Su enfoque culinario único, desarrollado en Mugaritz, se ha adaptado a los productos locales y a la cultura de Filipinas. González, conocido como 'El chef innovador', acumula diversos premios y reconocimientos, incluido el título de Chef del Año este 2023.

El plato 'Iberico Jiggae' de Gallery by Chele.

En 2013, junto al arquitecto Carlo Calma, Chele González creó Gallery Vask (hoy llamado Gallery by Chele), un restaurante que ofrece experiencias inmersivas y busca destacar en el panorama gastronómico filipino. Explorando las regiones remotas de Filipinas durante 40 días, el chef español se sumergió en la cultura local y creó una propuesta llamada 'gastronomía antropológica'.

[Andoni Luis Aduriz: "Este año Mugaritz va a ser más Mugaritz que nunca"]

Gallery by Chele ingresó en la lista Asia's 50 Best Restaurants en 2016 en el puesto número 39 y ascendió al 35 en apenas un año. Actualmente, se encuentra en el lugar 69 y se mantiene posicionado como el mejor restaurante en Filipinas en la prestigiosa lista. En una década, el equipo de cocina del local ha perfeccionado su oficio, transformando el restaurante en una joya culinaria destacada tanto a nivel local como internacional, gracias a su ambiente, su propuesta gastronómica y su servicio excepcional.

Sigue los temas que te interesan