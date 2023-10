Los mejores planes gastro de la semana (del 5 al 12 de octubre)

Cenas benéficas, menús efímeros y puestos de mercado que se alojan en palacetes. Los próximos días tienes motivos más que de sobra para salir a la calle y descubrir la cara más amable de la gastronomía.

Noche de estrellas en Ibiza

Este viernes 6 de octubre Ibiza vuelve a sentar a la mesa la solidaridad y la excelencia culinaria con el fin de recaudar fondos para apoyar a ASPANOB, la Asociación de Padres de Niños con cáncer de Baleares. Lo hará de la mano de chefs con estrella Michelin como María José Martínez, Paco Morales o Álvaro Mina, entre otros.

Esta segunda edición de 'Estrellas contra el Cáncer' tendrá lugar en el restaurante STK Ibiza, famoso por sus bistecs y su menú contemporáneo, ubicado en el Ibiza Corso Hotel & Spa. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración entre Eating in Ibiza, el Consell d'Eivissa, el restaurante STK Ibiza, la CEO y fundadora de NM Events in Ibiza Nuria Moreno, y el prestigioso chef Óscar Molina, responsable de toda la gastronomía de Ibiza Gran Hotel, donde destaca La Gaia (el primer restaurante de hotel de la isla con estrella Michelin).

El mejor puesto de mercado con acento peruano vuelve al hotel

Zona de la terraza interior del hotel Only You Boutique donde se hace este 'por up'.

Tripea es reincidente y se vuelve a liar la manta a la cabeza con su pop up efímero en el Only You Boutique de la calle Barquillo en el barrio de Chueca. Reincidente porque ya 'se alojó' en este coqueto hotel boutique antes de verano, donde estuvo sirviendo un menú especial hasta el 30 de julio basado en lo mejor de su propuesta.

Ahora, su carta centrada en ceviches y productos del mar, regresa al hotel el próximo viernes 6 de octubre con una propuesta gastronómica renovada. Será una nueva oportunidad para probar la cocina viajera y de mercado de Roberto Martínez Foronda en un enclave diferente: un palacete del s. XIX completamente reformado.

¿Ls novedades esta vez? Las gyozas de pato a la pekinesa, el bao de carrilleras de ternera en salsa de curry o el tallarín saltado con panceta Char Siu, verduras y shitakes.

El pop up estará abierto de miércoles a sábado en horario de comida (13:30h a 16:00h) y cena (20:30h a 23:00h), y ya es posible realizar las reservas para esta experiencia a través de la web de Only YOU Boutique Hotel.

Es tiempo de aperitivo

Aperitivos con Crodino

Ahora y siempre, y más si la climatología nos da una tregua y parece que el frío se resiste a llegar. Las terrazas son para el entretiempo y a Barcelona le sientan fenomenal.

Consciente de ello, la marca Crodino, aperitivo sin alcohol nº1 en Italia, ha seleccionado una serie de terrazas y espacios de la ciudad condal en los que poder disfrutar del otoño en compañía de este sofisticado aperitivo junto a una tapa creada por cada uno de los lugares participantes. Con burbujas, sabor agridulce y un alegre color amarillo, no le hace más que un hielo y una copa de vino para convertirse en la copa ideal con la que recibir el aperitivo.

Tienes unas cuantas alternativas, 4 Latas, Santo Porcello, Las Vermudas y La Foga son solo algunos de los lugares que forman parte del listado y en los que no faltarán sorpresas algunos días seleccionados.

