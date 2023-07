VICIO llega a la Costa Brava en forma de hamburguesa

Sin vicio no queremos estar y menos en verano, momento favorito de muchos para desquitarse y rendirse a las noches tórridas que se saben cómo empiezan pero no cómo terminan. ¿Y quién, si no es VICIO, la marca de delivery que ha conquistado paladares a golpe de smash burgers, te acompaña mejor y llena esas noches de sabor? Vicio Hot Spot se instala por tercer verano en la Costa Brava, un pop up con el Mediterráneo de fondo, que se podrá visitar hasta el próximo 31 de agosto.

El espacio de Mas Correr vuelve a acoger el pop up de la marca más atrevida del panorama nacional, que quiere hacer su aparición aún más grande inspirado en el mundo visual plateado de los solariums de los 2000. El pop-up cuenta con un espacio con capacidad para dar de cenar a más de 200 personas por medio de un turno presencial y una cola virtual, de esta forma, la compañía podrá agilizar las largas esperas mientras los asistentes toman algo en cualquier otro espacio del recinto. El local estará ubicado una vez más en el Mas Sorrer en Torroella de Montgrí, un espacio mágico rodeado de naturaleza que le ha posicionado como uno de lugares icónicos que visitar cada verano.

VICIO en Mas Sorrer, más que carne

La marca ofrecerá sus ya míticas y deseadas burgers entre las que destacan la clásica Cheeseburger y la Cheeseburger Trufada, opciones ideales para recargar pilas después de esas largas tardes de verano. También se podrán degustar opciones veganas o para los amantes del pollo, su famosa Pollos Hermanos. Por supuesto, no faltarán sus variedades de patatas fritas como las smoked bacon cheese fries (queso mimolette ahumado y beicon asado) y las parmesan truffle fries (crema de trufa negra con parmesano).

Momentos de VICIO.

VICIO HOT SPOT prevé ser, un año más, el encuentro gastronómico y musical más esperado del verano. Para ello, al espacio no solo se vendrá a cenar, los visitantes podrán disfrutar de los diferentes conciertos y actividades organizados con artistas reconocidos como An Castelo (21 de junio), Nahoomie (22 de junio) y John Heaven (12 de agosto).

VICIO ya ha conquistado los corazones y los estómagos de las principales ciudades españolas con sus burgers on demand y con una comunidad de más de 165.000 seguidores en sus redes sociales. A sus recientes aperturas en Mallorca, Valencia, Málaga y Sevilla suman la exitosa presencia que están teniendo en festivales de música y tras su paso por el Primavera Sound y el 30 aniversario del Sónar, VICIO espera “darle lo suyo” a todo aquel que quiera disfrutar de su tercer VICIO HOT SPOT en la zona del bajo Empordà.

VICIO HOT SPOT

Sigue los temas que te interesan