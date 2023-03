Mujeres que se adelantan al futuro de la gastronomía

Cada vez más mujeres forman parte del universo de la gastronomía, pero aquí lo importante a subrayar es que cada vez se visibilizan más los proyectos de los que forman parte o están al frente. Muchos y variados son los perfiles, que van más allá del restaurante y se distribuyen por toda la cadena de valores y factores que envuelve a la alimentación: ganaderas, agricultoras, divulgadoras, docentes...

En España son más de 1.000 las mujeres que pertenecen a la asociación Mujeres en Gastronomía, que defiende su papel fundamental como pilar dinamizador de la sociedad a través de la gastronomía. “Las mujeres siempre han cocinado y en la actualidad, el 85% de la comida que se realiza en las casas la hace la mujer. A través de la historia [...] fueron las mujeres las encargadas de transmitir la herencia gastronómica de nuestros predecesores”, señala María José San Román, presidenta de la asociación.

Aunque esta visibilización es una tarea constante y permanente del día a día, hoy, 8 de marzo, queremos dedicar un espacio especial a algunas de ellas a las que deberías seguirles la pista.

Cristina Gómez

La jefa de cocina del restaurante valenciano (con acento argentino y estrella Michelín) Fierro, derrocha talento. Lo dices también los premios que viene cosechando a lo largo de su trayectoria. El más reciente: el segundo puesto en el concurso del Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia 2023 con su ‘Gamba roja, tortilla líquida y cítricos valencianos’. Pero hace unos meses también recogía en el Basque Culinary Center el premio ‘Talentos Martiko’ “por conjugar artesanía culinaria con naturalidad, hacer uso de un equilibrio de matices, sabores y texturas y trazar una línea entre las raíces de la cocina y de los productos utilizados, todo ello, con un enfoque viajero” con su elaboración 'flor ahumada de bacalao, pesto de shiso, sopa de nabo y macadamia y magret a la brasa y mole mediterráne'.

Como la describe su equipo: “Cris es frescura, carisma y compromiso. Es joven, profesional nata, con la dedicación y pasión de alguien con una larga carrera. Su espíritu viajero le ha hecho conocer y experimentar, da lo mejor de sí misma cada día en la cocina de Fierro”.

Noelia Tomoshige

Sus pasteles han encandilado hasta al mismísimo presidente del Gobierno Pedro Sánchez que ha peregrinado hasta Getafe, localidad madrileña donde se encuentra Monroebakes. Detrás de su mostrador y al frente del obrador te espera su dueña, Noelia Tomoshige, quien se alzó con el premio Pastelera Revelación 2023 durante la última edición del congreso de gastronomía Madrid Fusión por su ‘Furusao’ una tarta elaborada a partir de un cítrico japonés, sudachi y miel andaluza.

Y es que esta repostera japo-sevillana afincada en Madrid rinde homenaje a sus raíces con sus dulces, que se caracterizan por sus toques y sabores andaluces y nipones y trabaja bajo la filosofía 'Sueña pero no te duermas', un mensaje que late fuerte desde su tienda y por el que cada mañana se mancha las manos de harina.

Lucía Grávalos

Esta riojana dejó su tierra para emprender su aventura culinaria en la capital, después de su paso por Mentica, se ha embarcado en otro proyecto del que es socia y chef: Amicitia. Comparte fogones junto a Albert Jubany, cada uno aportando el producto que evoca sus raíces y el talento que les ha llevado hasta donde están. “Todo el mundo puede ser emprendedor, pero en mi caso siempre he tenido claro que lo que quería era dirigir mi propio restaurante” señaló la cocinera durante su ponencia en HIP - Horeca Professional Expo sobre ‘Los Desafíos del Talento Joven’, desde entonces ella se ha formado con ese fin.

Empresaria no se nace sino que se hace, y por eso ella no ha dudado en apoyarse en la gente: “Mentica nació con autofinanciación y la ayuda de una cervecera, ahora he tenido la suerte de que hay socios inversionistas que han querido colaborar así que ‘no pago yo la fiesta’”.

Begoístas

Estas dos hermanas -creativas y divertidas- nos han repetido por activa y por pasiva el mensaje de que el placer también sabe sano, y vaya si ha calado. Ellas se han encargado de poner en valor la Healthy Epicurean Food, que nos permite acabar rebañando el plato sin generarnos remordimientos, a través de sus dietas personalizadas que envían a tu domicilio.

¿Y quiénes son? Begoña Lluch, chef y directora de I+D, se ha servido de su experiencia y trayectoria (obtuvo el Gran Diploma en Cocina y Pastelería de El Cordon Bleu, trabajó en el senior living MorseLife en Nueva York y dirigió el catering del chef Quique Dacosta durante la pandemia) para llenar esas cajitas que envían de sabor y sabiduría. Su hermana Cuchita es lo que a nosotros consideramos una influencer gastronómica (pero de categoría), defensora nata de su terreta y de la cocina en clave femenina, siempre con palabras de reconocimiento y ánimo para todo el que se manche de verdad el delantal.

Blanca García Henche

Ella es la autora, junto a otros dos profesores del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá, de Mujeres en la gastronomía de Castilla-La Mancha - El rol de la mujer en el posicionamiento de la gastronomía de Castilla - La Mancha. Un libro que recoge una representación de las mujeres que ponen en valor la gastronomía castellanomanchega en las cinco provincias de la región. En él se presentan perfiles de pasteleras y panaderas, trabajadoras de sala, enólogas, sumillers, productoras agroalimentarias, formadoras e investigadoras, comunicadoras…

“Estamos en un gran momento de cambio, con muchos referentes femeninos como chefs para las nuevas generaciones pero también con muchos referentes. Eso implica que a futuro habrá un cambio en toda la cadena del campo a la mesa que ya se percibe poco a poco, en especial en algunas regiones de España donde el tejido de estas mujeres es más fuerte, cómo en Castilla -La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña” señala la comunicadora. También celebra que cada vez haya más formación (y especializada) enfocada al sector. Y apunta que para seguir luchando por esa visibilidad “el reto principal es dejarse ver. La generación de redes de cooperación también”.

