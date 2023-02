La premiada pastelería de Getafe donde peregrinan todos los japoneses y que visitó Pedro Sánchez

Una de las mejores pastelerías de Madrid está en Getafe. Así se hizo saber coronándose su dueña, Noelia Tomoshige, con el premio Pastelera Revelación 2023 de Madrid Fusión por su exquisito 'Furusato', una tarta hecha de un cítrico japonés, sudachi, y miel andaluza.

Una curiosa combinación de gastronomía francesa, andaluza y nipona reflejada en los dulces de Monroebakes. Son auténticos, al igual que su dueña Tomoshige, que es japo-sevillana y no ha querido perder sus raíces. Tanto es así que es el único lugar de España donde puedes encontrar ingredientes nipones en sus dulces como el sudachi. Eso sí, todo con un toque andaluz.

La pastelería, que lleva poco más de un año abierta, ya venía arrastrando una fama de 150 mil de seguidores en Tik-Tok por difundir Tomoshige sus recetas japonesas. Además, por su mostrador han pasado personas de renombre como el presidente Pedro Sánchez y celebridades japonesas, además futbolistas profesionales. "Los japoneses son una clientela fija y los famosos son muy discretos", apunta esta pastelera.

Noelia Tomoshige junto a su premio. Jesús Umbría

La pastelería, situada en la Avenida de la Paz de Getafe, es de lo más 'kawaii' y transporta a sus clientes a los campos de almendros o cerezos en flor del nipón más profundo. Mientras Madrid Total charla con Noelia Tomoshige, no paran de entrar a este pequeño local getafenses para comprar el pan, dulces y darles la enhorabuena: "Te vi en la tele y me dio mucha alegría ver que era donde yo siempre compro". Y para hacer encargos que solo se podrían hacer aquí: "Necesito una caja de mochis para corresponder a uno de mis clientes que es japonés".

Pero la suerte no solo se tiene, se consigue. 'Sueña pero no te duermas' es la frase que preside el interior de la pastelería. Trabajar y trabajar es la filosofía de Tomoshige, y por eso no quería ni presentarse al concurso de Madrid Fusión, para no descuidar su pastelería. Finalmente el presidente de este encuentro culinario, José Carlos Capel, y su marido la animaron. Fueron seis meses de duro trabajo crear esta nueva tarta que añadía a su larga jornada laboral como pastelera.

La disciplina le viene a la propietaria de Monroebakes desde la infancia. Fue nadadora profesional hasta los 17 años. Se pasó la infancia entre Sevilla y Japón, donde pasaba los tres meses de verano e incluso iba un mes a la escuela. Cuando fue universitaria cursó sus estudios en Estados Unidos y después hizo la carrera de Turismo en Madrid. Ha viajado por prácticamente todos los continenes: "La mayor característica de mi pastelería es la internacionalización. He estado en muchos países y me he llevado un poco de cada viaje reflejándolo en mis dulces".

Las pasteleras de Monroebakes haciendo crepes. Jesús Umbría

En 2019, ya asentada en Getafe, decidió crear su propio negocio. Optó por aprender repostería japonesa. "Quedé tan deslumbrada que luego hice otro curso", dice. A mitad de este último, llegó la pandemia: "Sé que hubo gente que lo pasó mal, pero yo disfruté la cuarentena porque me sirvió para practicar, darme a conocer con mis recetas y empezar a tener mis primeros clientes, mis vecinos", recuerda. Una vez se le quedó pequeña la cocina de su casa, montó Monroebakes.

Su especialidad

La repostería de Monroebakes se caracteriza por una gama cromática muy llamativa como el verde que le da el pistacho o el macha en algunas de sus tartas y tener el punto justo de azúcar, ya que "así no empalaga", apunta la pastelera. Sus especialidades son sus tartas de queso de diferentes sabores y las milhojas.

Su materia prima es de Japón y Francia. Importa productos de los más exclusivos como el yuzu y el sudachi de su proveedor japonés Citrus and Life y chocolates franceses como el Callebaut, Valhrona y Ponthier.

Sus milhojas y crepes. Jesús Umbría

¿Por qué Getafe?

Noelia Tomoshige también se siente de Getafe y optó por comprar su vivienda en este municipio. Cuando decidió montar su propio negocio solo puso un requisito: "Tenía que estar cerca de casa porque la repostería es muy sacrificada", informa.

Una decisión de la que no se arrepiente, pues clientela no le falta. "Es un sitio ideal, todos los vecinos vienen a comprar aquí y también vienen de todas partes: Majadahonda, Pozuelo, Toledo, Salamanca, etc", enumera.

Una fama abrumadora

El postre que llevó Monroebakes a ganar el premio, 'Furusato', todavía no está a la venta, pues desde que entonces la carga de trabajo ha sido doble. Hay días en los que han tenido que cerrar antes de tiempo porque se habían quedado sin materia prima debido a la numerosa clientela que están teniendo por esta ola de fama.

Una de las dependientas despachando. Jesús Umbría

Es un negocio que funciona de maravilla por vender un producto único. Por el momento, Noelia se plantea a diario el futuro de la pastelería intentando responder a toda la demanda sin morir de éxito: "Me gustaría expandirme pero sin perder la calidad de mis dulces".

¿Su éxito?

¿Cuál es la clave del éxito?, le han preguntado en los numerosos reportajes que le han sucedido a este premio. "No he sabido responder, pero lo he pensado mucho en casa y ahora sé que la clave es empezar algo, pero no motivado por tener éxito o por ganar dinero. Esa debería ser tu última razón para abrir un negocio. Te tiene que gustar lo que haces y querer progresar porque crees en ti mismo. Y ya llegará", es el consejo que da pastelera revelación de este año, Noelia Tomoshige, como colofón.

La pastelera frente a sus productos nipones. Jesús Umbría

Monroebakes Lugar: Avenida de la Paz, 1, Getafe. Propietaria: Noelia Tomoshige. Especialidad: Milhojas y tarta de queso.

