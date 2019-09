Los mejores chefs del mundo cocinarán en Madrid en 2020

World Chefs Tour, la gira de los mejores chefs del mundo, es una nueva experiencia gastronómica única que arrancará su primera edición en enero de 2020 en Madrid.

Gracias a esta iniciativa, durante nueve meses, nueve de los chefs más prestigiosos del mundo trasladarán sus cocinas y sus equipos por un tiempo limitado a la capital. Con este proyecto, España se consolida como capital gastronómica y destino imprescindible de los amantes de la alta gastronomía en el mundo.

Esta primera edición World Chefs Tour cuenta con chefs de la talla de Mauro Colagreco (Mirazur, Francia), The World’s Best Restaurant o Massimo Bottura (Osteria Francescana, Italia), Best of the Best.

A lo largo de nueve meses y con una duración de una semana, cada uno de los chefs ofrecerá una propuesta gastronómica especial en el restaurante pop up situado en el hotel Villa Magna de Madrid que se convertirá en un punto de encuentro ineludible de alta cocina y de las experiencias de lujo.

Listado de chefs confirmados World Chefs Tour 2020 (Madrid)

Massimo Bottura

Del 28 de enero al 2 de febrero : Mauro Colagreco (Restaurante Mirazur - Menton, Francia) – Actual Mejor restaurante del mundo.

: (Restaurante Mirazur - Menton, Francia) – Actual Mejor restaurante del mundo. Del 17 al 23 de febrero : Julien Royer (Odette, Singapur) – Mejor restaurante de Asia.

: (Odette, Singapur) – Mejor restaurante de Asia. Del 16 al 22 de marzo : Massimo Bottura (Osteria Francescana – Modena, Italia) – Best of the Best (Mejor restaurante del mundo en ediciones anteriores).

: (Osteria Francescana – Modena, Italia) – Best of the Best (Mejor restaurante del mundo en ediciones anteriores). Del 20 al 26 de abril : Manish Mehrotra (Indian Accent, Nueva Delhi – India)- Mejor restaurante de India.

: (Indian Accent, Nueva Delhi – India)- Mejor restaurante de India. Del 18 al 24 de mayo : Rodolfo Guzmán (Borago – Santiago, Chile) – Mejor restaurante de Chile.

: (Borago – Santiago, Chile) – Mejor restaurante de Chile. Del 15 al 21 de junio : Mitsuharu Tsumura (Maido, Lima – Perú) – Mejor restaurante de Peru.

: (Maido, Lima – Perú) – Mejor restaurante de Peru. Del 13 al 19 de julio : Jorge Vallejo (Quintonil, México DF – México) – Mejor restaurante de Latinoamérica.

: (Quintonil, México DF – México) – Mejor restaurante de Latinoamérica. Del 21 al 27 de septiembre : Vladimir Mukhin (White Rabbit, Moscú – Rusia) – Restaurante número 13 de la lista The World’s 50 Best Restaurants.

: (White Rabbit, Moscú – Rusia) – Restaurante número 13 de la lista The World’s 50 Best Restaurants. Del 19 al 25 de octubre : Ángel León (Aponiente, El Puerto de Santa María – España) – Grand Prix de l’Art de la Cuisine.

Estas experiencias se compondrán de tres actos principales que reunirán las últimas novedades y los productos gourmet más prestigiosos del panorama mundial. Los comensales comenzarán “el viaje” disfrutando de una de las mejores bodegas del mundo. Continuarán con uno de los mejores restaurantes existentes, donde podrán degustar algunas de sus nuevas creaciones. Y finalizarán con una de las mejores destilerías del mundo que intentará sor-prenderles con una propuesta muy especial inspirada en el Chef anfitrión.

Nueve experiencias únicas especialmente atractivas para las empresas y los amantes del networking que buscan espacios exclusivos para conocer gente, hacer negocios, o agasajar a sus clientes más especiales.

Cómo reservar mesa con los mejores chefs del mundo en Madrid

El proceso de reservas del World Chefs Tour Villa Magna Madrid 2020 se abrirá el 8 de octubre a las 10 horas en la web oficial (www.worldchefstour.com). Los amantes de las experiencias exclusivas tienen la oportunidad perfecta para disfrutar de nueve cenas únicas con nueve de los mejores restaurantes del mundo durante la temporada completa (de enero a octubre de 2020).

Tendrán diferentes opciones de reserva, desde una mesa de temporada para poder disfrutar de los nueve chefs a partir de 7.000 euros por persona, hasta mesas para cada uno de los chefs con precios que van desde los 750 euros a los 990 euros por persona y experiencia dependiendo del chef.

World Chefs Tour donará un 10% del total de los beneficios netos a las causas seleccionadas por los propios chefs y a Acción contra el Hambre, ONG que cumple 40 años impulsando iniciativas solidarias dedicadas a combatir la hambruna y la malnutrición infantil alrededor del planeta. Además, el hotel Villa Magna donará un euro por cada habitación ocupada a la Fundación BK, cuyo objetivo es donar fondos a causas centradas en la educación y el medio ambiente.

World Chefs Tour

World Chefs Tour es una nueva experiencia gastronómica única de origen español liderada por Rocío Herrero Pidal, Nicolás Luca de Tena y Yago Cachafeiro, tres amantes de la gastronomía que cuentan con una amplia trayectoria profesional en organización de eventos y asesoramiento de grandes marcas de renombre desde el punto de vista de la comunicación.

Según Borja Escalada, CEO de RLH Properties, compañía propietaria del hotel Villa Magna, “En línea con nuestra estrategia gradual de reposicionamiento del hotel Villa Magna, que incluye convertir el Villa Magna en referente de la gastronomía de Madrid, nos honra asociarnos con World Chefs Tour en su primera edición acercando así el hotel Villa Magna a la élite de la gastronomía mundial”.

Tras esta primera edición, World Chefs Tour tiene previsto implantarse en algunas de las ciudades más importantes del mundo en los próximos años como Londres, Dubai, Hong Kong o Nueva York.