MUFF 2019 , un festival de comida callejera, música y cerveza

No hay mejor forma de empezar octubre y entrar en el otoño por la puerta grande que aprovechar a tope los últimos días de buen tiempo que darlo todo en un festival que aúne buena música con la mejor comida callejera y mucha cerveza.

Toma nota y ve reservando un hueco en tu agenda.

MUFF 2019, Mahou Urban Food Festival

¿Cuándo? Del viernes 4 al domingo 6 de octubre de 2019

Del ¿Dónde? En el Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61)

En el Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Horario: V – 13h-23h S – 12h-23h D – 12h-22h

– 13h-23h – 12h-23h – 12h-22h Precio: Entrada libre y actividades de precios variables. Más información en Mahoudrid.

Talleres, actividad y puestos gastronómicos en el MUFF

Aparte de por la buena música que correrá a cargo de artistas como Sara Puaj, Say Yes DJ o Mike in Use entre otros y la cerveza que estarán presentes en todo momento, el MUFF 2019 nos trae no solo comida callejera de la buena sino que también nos propone unos cuantos talleres en los que aprender unas cuantas cosas en un ambiente de lo más distendido.

Catas – Si te supo a poco la cata de cervezas maridadas con… acordes musicales del año pasado, prepárate para la que nos han preparado este año.

Si te supo a poco la cata de cervezas maridadas con… acordes musicales del año pasado, prepárate para la que nos han preparado este año. Tiraje de cervezas – Para que aprendas a tirar la caña perfecta.

Para que aprendas a tirar la caña perfecta. Showcooking de recetas con cerveza – Este año va a haber cocineros tan top que no nos dejan hacer spoiler.

Este año va a haber cocineros tan top que no nos dejan hacer spoiler. Taller de joyería – La última tendencia en joyería son las joyas fabricadas con impresoras 3D..

muff

Y para comer…

Hamburguesa La Murrica – Una pedazo hamburguesa de Goiko Grill, unas de las más famosas de Madrid, acompañadas de la Barrica Original de Mahou.

Una pedazo hamburguesa de Goiko Grill, unas de las más famosas de Madrid, acompañadas de la Barrica Original de Mahou. Croquetas – En ninguna fiesta que se precie no pueden faltar las croquetas y en esta ocasión nos las trae Ultramarín maridadas con Mahou Cinco Estrellas Radler.

– En ninguna fiesta que se precie no pueden faltar las croquetas y en esta ocasión nos las trae Ultramarín maridadas con Mahou Cinco Estrellas Radler. Bocadillo de calamares con mayonesa de lima– Los chicos de Skull Street nos traen su propia versión de uno de los manjares más típicos de Madrid, el bocata de calamares, tapa habitual a la hora del cerveceo que viene con la cerveza que mejor le casa, una Mahou Cinco Estrellas.

Los chicos de Skull Street nos traen su propia versión de uno de los manjares más típicos de Madrid, el bocata de calamares, tapa habitual a la hora del cerveceo que viene con la cerveza que mejor le casa, una Mahou Cinco Estrellas. Pepito ibérico - El bocata más famoso de Tapería 26 en una mano y una Mahou Maestra doble lúpulo en la otra. Un plan difícil de superar.

- El bocata más famoso de Tapería 26 en una mano y una Mahou Maestra doble lúpulo en la otra. Un plan difícil de superar. Gofre de tortilla, pollo mechado y aguacate - La propuesta apta para celíacos de Naked & Sated acompañada de una Mahou Cinco Estrellas sin gluten.

- La propuesta apta para celíacos de Naked & Sated acompañada de una Mahou Cinco Estrellas sin gluten. Empanada criolla & caprese - Nos la preparan en All In y nos la sirven con una Mahou Cinco Estrellas IPA.

- Nos la preparan en All In y nos la sirven con una Mahou Cinco Estrellas IPA. Pizza Cherry - Desde Kilómetros de Pizza nos traerán esta suculenta pizza regada con la Mahou 0,0 Tostada.

- Desde Kilómetros de Pizza nos traerán esta suculenta pizza regada con la Mahou 0,0 Tostada. Brioche de chipirones con chile chipotle y aromas- La versión sobre ruedas del restaurante Treze, nos propone este singular bocata acompañado de una Mahou Maestra Dunkel.

Nos vemos este finde en el Museo del Ferrocarril para recibir al otoño con mucha marcha.