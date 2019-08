Otra paella con chorizo indigna en Instagram y no imaginarás de quién es la culpa

Yo no quiero ni imaginar lo que pensará un japonés si ve mi receta de ramen de lacón con grelos, o lo que puede sentir un italiano viendo esta otra de carbonara de salmón y ya ni os cuento si un mexicano da con mi receta de chiles en nogada, en la que la imposibilidad de encontrar los ingredientes para preparar la receta auténtica hice toda clase de apaños con los que salió una cosa muy rica, pero por la que soy consciente de que si algún día viajo a México es posible que me digan que no puedo entrar al país porque me tengan en alguna lista de personas non gratas. Lo asumo.

Aún así, pese a ser consciente de mis pecados como Cocinillas que reconozco sin ningún tipo de pudor, me sigue rechinando mucho cuando veo cosas como una paella con chorizo o con un sofrito de cebolla, que ojo, no es que considere que el resultado sea malo, de hecho, en mi recetario de cabecera tengo una receta de sencillísima de arroz con pollo y chorizo que a todos mis amigos les rechifla. Pero es que, como dicen los valencianos, paella es una cosa y arroz con cosas es otra.

Total, que cuando veo estas cosas, una parte de mí desea ir corriendo a explicarle al cocinero en cuestión que la auténtica paella no lleva chorizo, pero luego veo el lío que se arma en las redes sociales, con algunos usuarios que se despachan a gusto y, por lo general, con muy malos modales, que a mí se me quitan las ganas.

La paella con chorizo no es un invento extranjero

Y os cuento todo esto porque ha vuelto a pasar lo mismo que cuando hace tres años, al chef británico Jamie Oliver se le ocurrió subir una receta de paella con chorizo a Twitter y media España se le echó encima.

En esta ocasión ha sido la web Tasty, la que ha compartido un vídeo en Instagram en el que se prepara una paella fácil que lleva un sofrito de cebolla y chorizo. Salvo eso, la paella en cuestión lleva tomates, arroz, gambas, mejillones, ajo, pimentón, caldo de pollo y guisantes que bien podrían formar parte de una paella de mariscos que prácticamente todo el mundo vería con buenos ojos.

Las reacciones a la presencia del chorizo no se han hecho esperar, desde los que tímidamente comentan que eso es solo "arroz con cosas" a los que se muestran ofendidos y deciden dar caña con mensajes como ¡No verás tú una paella así en España! Menuda, guarrada! entre otras lindezas.

Pero si algo me ha ido llamando la atención en todo esto, es que esta fijación por el chorizo en el extranjero no parece casual. Debe haber algún motivo por el que fuera de nuestras fronteras todo el mundo piensa que la paella siempre se prepara con chorizo, así que me he puesto a consultar libros y documentación varia hasta que ha aparecido.

La paella de Simone Ortega también lleva chorizo

Y es que no os váis a imaginar quién es, porque yo misma confieso que me he quedado como a cuadros. En el libro de 1080 recetas de Cocina de la famosa Simone Ortega, uno de los libros de cocina más vendidos de la historia, con el que muchas de nuestras madres aprendieron a cocinar, viene una receta -la número 183- que lleva por título "Paella sencilla" y cuya lista de ingredientes os pongo literalmente a continuación:

2/3 vaso (de los de agua) de aceite,

1 pimiento colorado fresco, asado o de lata,

2 tazones de arroz de Calasparra,

1 lata pequeña de guisantes,

1 cebolla pequeña ,

, 5 tazones de caldo de pescado,

2 tomates frescos medianos,

1/4 kg de gambas,

unas hebras de azafrán en rama,

1 calamar mediano,

1 trozo de diente de ajo,

1/4 kg de chirlas o 1 kg de mejillones,

1 ramita de perejil,

1 rajita de rape,

sal

1/2 chorizo en rajitas (quitada la piel),

(quitada la piel), 1 pimiento verde (si es tiempo de ello).

¿Y ahora qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Porque no creo que nadie pueda decir que esta mujer no supiese cocinar... Y claro, si esta es una de las obras de referencia de nuestra cocina, es lógico pensar que si alguien de fuera quiere preparar una paella use este libro para documentarse... Así que al final va a ser que ni Jamie Oliver ni los de Tasty iban tan mal desencaminados...