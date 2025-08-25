El chef Karlos Arguiñano y su deuda millonaria: "Debía a un pescadero, pero era como comprar cuatro pisos"

Karlos Arguiñano es, sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes del apasionante mundo de la cocina en España, donde comparte desde hace más de tres décadas todo tipo de recetas y consejos con millones de españoles a través de la televisión.

Aunque hoy en día pueda parecer que ha tenido un camino sencillo tras tantos años en la pequeña pantalla, la realidad es que hubo un día en el que el chef vasco se arruinó, tal y como él mismo ha confesado en varias ocasiones.

A pesar de que tuvo que lidiar con situaciones complejas a nivel económico, gracias a su primer programa en TVE logró revertir la situación y dejar atrás una deuda de más de 30 millones de pesetas de aquel entonces, unos 180.000 euros en la actualidad.

Hoy en día Arguiñano se encuentra muy agradecido al mundo de la televisión, pero en una entrevista en el programa Liarda Pardo de LaSexta, y de la que se hace eco la revista Lecturas, confesó que a finales de los 80 su restaurante no pasaba por el mejor momento.

“Tenía un pufo terrible en el restaurante, no sabía si me lo iban a quitar”, confesó el chef, que ante el temor de que la situación se descontrolase y se desbordase por todos lados, decidió que era el momento de tomar una decisión.

Por este motivo, decidió contraer una única pero enorme deuda con uno de sus proveedores, que era “un pescadero en San Sebastián al que le debía 30 millones de pesetas, que con eso entonces te comprabas cuatro pisos”.

Arguiñano aseguró que tomó la decisión en aquel momento porque el pescadero pasaba por una época de solvencia en su negocio, pero aun así sus perspectivas eran muy pesimistas. Además, su preocupación fue en aumento con el nacimiento de su hija Amaia en 1987.

El mayor miedo que tenía el chef vasco era que su hija pudiese sufrir los efectos de la ruina económica en la que se encontraba inmerso. Por ello, no tuvo más remedio que recurrir de forma desesperada a un buen amigo, el conocido cocinero Juan Mari Arzak, para que fuese el padrino de la niña.

“De los cocineros que yo conocía, era el que más dinero tenía” confesó Arguiñano, que también desveló lo que le dijo a su amigo: “Me gustaría que fueras el padrino de Amaia para que, si algún día necesita un capote, y yo no puedo, le eches una mano”, y este Arzak no dudó en aceptar su propuesta.

Giro radical en su situación financiera

A pesar de que por aquella época Karlos Arguiñano no era demasiado optimista, las cosas mejoraron en su vida en la década de los noventa, cuando le llegó una propuesta de la ETB, la televisión autonómica vasca.

El enorme éxito cosechado en la televisión pública de su región de nacimiento le valió para, apenas dos años después, dar el salto a la TVE. Una vez que empezó a ganar popularidad en la pequeña pantalla, pidió un crédito de 250 millones de pesetas al banco.

De esta cifra, 200 millones fueron destinados a comprar su hotel en Zarautz, 30 millones de pesetas para pagar la deuda que tenía con el pescadero, y otros 20 millones de pesetas para “ir tirando”.

El propio Arguiñano confesó que “si no me llega a salir lo de la tele, no hubiese tenido ni la escuela, ni la bodega, ni el equipo de motos, ni nada de nada”, refiriéndose a sus empresas, unos negocios con los que ahora factura más de 5 millones de euros al año.

El millonario patrimonio de Karlos Arguiñano

El chef estrella de Antena 3, y que con anterioridad ha pasado tanto por TVE como por Telecinco e incluso programas en Sudamérica, es el cocinero mejor pagado de la televisión en España, pero además ha sabido gestionar muy bien su imperio económico.

En su patrimonio destaca especialmente su vivienda familiar en Zarautz, valorada en más de un millón de euros, y en la que con frecuencia se reúne la familia. A pesar de una época en la que estuvo endeudado, ahora tiene un millonario patrimonio.

El cocinero posee la sociedad Irusta Gain SL, con la que se encarga de la gestión de todos sus ingresos relacionados con sus cuestiones de imagen y las editoriales de sus decenas de libros de cocina.

Además, tiene otra sociedad llamada Karlos Arguiñano Promociones SL, que es con la que se encarga del control de su restaurante y otros proyectos relacionados con la hostelería. Esta entidad se encarga de la gestión del hotel, de su Escuela de Hostelería y de su bodega.

No obstante, los proyectos empresariales de Arguiñano van más allá y también ha invertido en el deporte de la pelota vasca y en las casas de apuestas, aunque no son sus negocios más rentables. En cualquier caso, el vasco ha conseguido amasar una gran fortuna.

Aunque su camino no fue sencillo, el reputado cocinero logró sobreponerse a los momentos complicados que vivió en sus primeras etapas como profesional, con mucho trabajo y sacrificio que le han hecho situarse entre los mejores y alcanzar una gran fama a nivel nacional e internacional.

Por el momento, y tras más de tres décadas en pantalla, el cocinero de 76 años (cumple 77 en septiembre) no parece tener en su mente la idea de retirarse de los fogones en la pequeña pantalla.