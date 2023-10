Así es el primer restaurante de Carlos Ríos: platos 'realfooding' por menos de 12 euros

Es el rey del 'realfooding'. El nutricionista Carlos Ríos, quien empezó a ganar peso gracias a sus denuncias sobre productos poco saludables de los supermercados, se ha convertido en todo un 'influencer' de la conocida como 'comida real'.

La popularidad del onubense, de 32 años, hizo que creara el movimiento 'realfooding', basado en comer comida real, evitar ultraprocesados y promover la comida sana, sabrosa y de proximidad.

Con la intención de "revolucionar la industria alimentaria", el nutricionista sacó a la venta en 2021 su primer producto bajo el sello Realfooding Market: un hummus 100% natural. A partir de ahí, ha lanzado la versión "real" de muchos otros productos, como el queso crema, el guacamole, la crema de cacao, el mutabal y las bebidas vegetales, entre otros.

En un paso más por afianzar su marca, Ríos lanzó su marca de delivery 'Realfooding to go', que opera en Madrid. Ahora, el nutricionista se lanza a la restauración tradicional con su primer restaurante bajo el nombre 'Realfooding to Eat'. "Tras más de seis meses trabajando y puliendo nuestro concepto de food delivery, estamos listos para lanzar nuestro primer restaurante físico abierto al público en general", afirmó en un vídeo.

El restaurante, ubicado en el centro comercial Westfield Glòries de Barcelona, abrirá sus puertas este viernes 6 de octubre a las 13:00 horas. "Aquí solo hay comida real", se define en sus redes sociales. Además, Ríos suma un food truck fijo, que se ha instalado en Westfield Maquinista, otro conocido centro de ocio barcelonés.

Comida sencilla y minimalista

En ambos casos, la marca de Carlos Ríos propone "platos sencillos y saludables para todos los públicos". En su carta, los comensales se pueden encontrar platos variados como ensaladas, bajo el concepto "smash salad", platos estilo Harvard y conceptos de comida rápida saludable como hamburguesas smash o plant-based. Los precios de todos los platos principales oscilan entre los 9,95 y los 11,95 euros.

Por otro lado, el restaurante propone dos posibles postres: un flan de mango o una crema de cacao con nata y cookies realfooding. Ambos cuestan 5,95 euros. En cuanto a las bebidas, también son algo escasas, ya que el comensal deberá elegir entre agua, kombucha o cerveza con o sin alcohol.

Este pasado jueves, el restaurante celebró un evento privado de apertura donde los asistentes ya pudieron degustar algunos de los platos de la carta. Desde su cuenta oficial de Instagram, comparten toda la información sobre su oferta gastronómica.

"En nuestra cocina no entran ni ultraprocesados, ni aditivos, harinas refinadas o azúcares añadidos; solo alimentos sabrosos que preserven sus cualidades naturales: frescos y nutritivos", definen en su página web.

Ofertas por su apertura

'Realfooding to Eat' estará disponible para todos los seguidores de Carlos Ríos a partir de este viernes. Para celebrar su apertura, el nutricionista ha anunciado en sus redes sociales que las primeras 100 personas en acudir al restaurante tendrán comida gratis. Además, durante todo el mes de octubre tendrán una oferta de un dos por uno en todos sus productos.

Este viernes, el influencer del reaalfooding no estará presente en el establecimiento, pero sí acudirá al restaurante este sábado, para dar una charla a las 17:30 horas. "Luego nos podremos hacer fotos, firmar libros y lo que queráis", ha dicho en sus redes sociales.

