Los nutricionistas cargan contra el gurú del Realfooding: "Es peor que lo peor"

Carlos Ríos se ha convertido en toda una estrella de la nutrición en las redes sociales: actualmente acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram. Comenzó su andadura por internet con el claro objetivo de luchar contra los alimentos ultraprocesados en España. Es decir, aquellos generados por la industria alimentaria que llevan muchos ingredientes y que aportan más inconvenientes que beneficios para la salud. Vamos, los helados, la bollería industrial, los precocinados…

En esta batalla personal ha saltado de las redes sociales al mundo editorial publicando varios libros de nutrición y, últimamente, a la mismísima industria alimentaria contra la que luchaba. Ahora Realfooding no sólo es un movimiento por una alimentación más sana, sino también una marca comercial de alimentos: bajo esta marca se comercializan hummus, gazpachos y salmorejos saludables. Sin embargo, los últimos productos anunciados por este nutricionista están generando cierta controversia entre los nutricionistas.

Cremas de cacao, helados, refrescos o bollos son algunos de estos nuevos productos que, supuestamente, están elaborados con comida real y, por tanto, serían buenos procesados. Con estos productos, Carlos Ríos pretende que la industria alimentaria se vea forzada a mejorar el impacto que sus productos tienen en nuestra salud, es lo que ha llamado el Plan. Ahora bien, muchos nutricionistas se han posicionado en contra diciendo que estos productos son lo mismo que él criticaba antes.

Aceite de oliva

Concretamente, la polémica se ha desatado este jueves a partir del anuncio de la llegada de unos croissants realfooders. ¿Qué llevan estos nuevos bollos para ser mucho mejores que los anteriores? Según se puede observar en el etiquetado, el ingrediente principal es la harina de trigo integral, seguido de un preparado graso a base de aceite de oliva extra, agua, pasta de dátiles, gluten de trigo, levadura, huevo líquido pasteurizado, sal y agente de tratamiento de la harina.

Por tanto, este producto tiene nueve ingredientes. Una de las condiciones que el Realfooding solía establecer para denominar a los ultraprocesados es que solían tener más de cinco ingredientes. Sin duda, dos de los grandes puntos fuertes de este producto es que emplea harinas integrales y aceite de oliva virgen extra. Sin embargo, en cuanto a este último componente hay trampa y así lo ha explicado la farmacéutica y experta en seguridad alimentaria, Gemma del Caño en su cuenta de Twitter.

Pregunta de examen:

¿Cuánto aceite de oliva virgen extra tiene un producto que tiene un 26% de un “preparado a base de aceite virgen extra” (como melones), y ese preparado tiene un 12% de aceite virgen extra?

Punto para subir nota: ¿cuánto tendrá de aceite de Karité? pic.twitter.com/gx42LRiIQK — Gemma del Caño (@farmagemma) May 18, 2022

El preparado graso a base de aceite de oliva supone el 26% del producto total. De este producto, el 12% es aceite de oliva virgen extra "y hasta el 100% es grasa de karité, agua y sal". Es decir, del Caño interpreta en el etiquetado que el 82% de ese preparado está formado por grasa de karité, agua y sal. Vamos, que al final la grasa de karité es más abundante que la de oliva. La farmacéutica ha lamentado el nuevo rumbo el Realfooding y ha tuiteado que Ríos se ha pasado al "lado oscuro" de la industria alimentaria.

Duras críticas

De todas formas, hacer bollería a base de harinas integrales, aceite de oliva y pasta de dátil en vez de azúcar, no hace que sea recomendable o, directamente, saludable. Eso es lo que defienden los nutricionistas Aitor Sánchez y Juan Revenga. El primero advierte en un tuit que durante años algunos bollos se han anunciado antes como fuente de fibra o integrales y que no podemos interpretar que sean saludables.

Llevamos 10 años divulgando en RRSS:

"No te fíes de términos 'integral' o 'fuente de fibra', si aparecen en bollería o galletas, siguen sin ser saludables"

Desde hoy, tendremos que combatir también el cruasán integral #Realfooding (además, con queso y jamón cocido).

Es agotador😞 pic.twitter.com/MAFWU1aU0l — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) May 18, 2022

Por su parte, Revenga sostiene que estos productos son lo mismo que Carlos Ríos ha criticado durante años y se ha mostrado duro con él: "me da mucha pena y rabia ver en lo que te has convertido. Tu realfooding es peor que lo peor". Carlos Ríos ha explicado que estos productos vienen a sustituir a los productos más procesados, pero que no deberían consumirse de manera habitual. Ahora bien, Sánchez ha recordado que, en el caso de su crema de cacao, Ríos llegó a decir que se podían consumir entre dos y cuatro cucharadas diarias, una cantidad que este nutricionista advierte que es excesiva.

Si algún día lees esto, Carlos, quiero que sepas que profesionalmente hablando me da mucha pena y rabia ver en lo que te has convertido. Tu realfooding es peor que lo peor. Qué pena pic.twitter.com/iOb2X4RnzY — Juan Revenga (@juan_revenga) May 19, 2022

Otras figuras del periodismo sobre alimentación también se han posicionado en contra de estos nuevos productos que pueden dar la sensación de ser saludables. Entre ellos, el jefe del portal El Comidista, Mikel López Iturriaga, y la periodista Laura Caorsi, que le ha dedicado a estos croissants unos versos para cantar.

🎶En la industria alimentaria

hay cositas fabulosas.

Algunas llevan dextrosa;

otras, azúcar palmaria.

Te alteran la pituitaria,

complacen tus preferencias,

se adaptan a tus apetencias,

mas son engendrillos del mal:

el cruasán que se anuncia real

es bocado de indulgencia.🎶 pic.twitter.com/x2gG3fhz2c — Laura Caorsi (@lauracaorsi) May 18, 2022

