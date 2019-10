Mercadona: así es realmente la crema de cacahuete que arrasa en el súper

Las innovaciones culinarias y gastronómicas que venden salud además de sabor están a la orden del día. Algunas de ellas han causado furor, como la pizza congelada vegana o el hummus de aguacate de Mercadona. Una de las últimas propuestas en esta línea, que está provocando un importante revuelo, es la crema 100% cacahuete, que comercializa también el gigante valenciano desde hace unas semanas.

El producto se presenta en tarros de cristal de 490 gramos y tiene un precio de venta al público de tres euros.

Los frutos secos no pueden faltar en cualquier dieta saludable. En su justa medida, las nueces, los pistachos o las almendras pueden aportar grandes beneficios para nuestra salud.

Pero no se puede decir lo mismo de sus derivados, sobre todo si están acompañados de azúcar u otros elementos que pueden convertirlo en perjudiciales para la salud, lo que sucedía hasta ahora con una de las meriendas más populares en EEUU y que ha ido creciendo en fama en otros países, la crema de cacahuete.

Esta crema es rica en proteínas y ácido fólico por lo que se ha convertido en un alimento fundamental para los deportistas o aquellos que persiguen mejorar su dieta. Entre sus beneficios podemos destacar que nos aporta una gran cantidad de energía, favorece la salud cardiovascular, es rica en vitamina E y su alto contenido en fibra la hace ideal para aquellos que quieren perder peso o siguen una dieta vegana.

El problema es que las cremas de cacahuete que se encuentran en el supermercado contienen demasiado azúcar añadido, y las que son mucho mas puras en su composición solo se pueden encontrar en tiendas especializadas a un coste superior.

El popular nutricionista Carlos Ríos ha sido el culpable de la repentina fama de esta crema 100% cacahuete de Mercadona. Hace solo unos días publicó en su cuenta de Instagram un post que se ha hecho viral en las redes sociales hasta el punto que la cadena valenciana ha tenido que aclarar que no está disponible en toda España. De momento solo se comercializa en algunas de sus tiendas (Comunidad Valenciana, Baleares y las provincial de Teruel y Cuenca).

Por ahora no tenemos fecha de ampliación a más tiendas, pero tenemos en cuenta tu interés y lo compartimos con los responsables para que sean conocedores de que te gustaría poder comprarlo en tu tienda habitual. ¡Feliz domingo! (2/2) — Mercadona (@Mercadona) 22 de septiembre de 2019

“Por ahora no tenemos fecha de ampliación a más tiendas, pero tenemos en cuenta tu interés y lo compartimos con los responsables para que sean conocedores de que te gustaría poder comprarlo en tu tienda habitual. ¡Feliz domingo!”, ha respondido la empresa a los usuarios que se han interesado por el producto.

Esta crema de cacahuete es 100% natural, contiene 30 g de proteínas y 7 g de hidratos de carbono, de los cuales solo 3,6 g son azúcares añadidos.

“Sustituye toda crema de frutos secos que lleve en su lista de ingredientes azúcar y aceites vegetales refinados (como el aceite de palma, soja o girasol). Mejor una crema que tenga el 100% de frutos secos en sus ingredientes”, escribió Carlos Ríos en su cuenta de Instagram.

Pero no ha sido el único, el nutricionista Alex Yáñez de la Cal también se ha hecho eco de este producto otorgándole un "aprobado" en su perfil de instagram.

“Hoy toca enseñaros esta novedad de esta semana misma, vista solo en algunos pocos supermercados pero que seguramente se expanda a todos. Que deciros 100% CREMA DE CACAHUETE, nada más lo que toca y el único ingrediente válido”.

La de la marca blanca de Mercadona no es la única crema de cacahuete compuesta al 100% por este fruto seco, aunque sí la más barata. En los supermercados Carrefour se pueden encontrar la de la marca Prozis, que se vende por 4,20 euros por 500 gramos de producto y la de la marca Whole Earth, a 4,45 euros por sólo 227 gramos.

Dado el éxito que ha provocado la crema de cacahuetes hay que aclarar que tampoco es bueno pasarse con su consumo. No debemos abusar. Como advierte Ríos, los buenos procesados no deberían sustituir a los alimentos mínimamente procesados y la recomendación es no consumirlos más de una vez a la semana.