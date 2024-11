Me diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo metastásico a los 33 años: este fue el primer síntoma que sentí

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) calcula que en el año 2024 se van a diagnosticar un total de 36.395 nuevos casos de cáncer de mama. Este cáncer es el más frecuente entre las mujeres y, si se tienen en cuenta ambos sexos, es el segundo que más se diagnostica. Eso sí, hay que destacar que los casos en hombres representan menos del 1% del total, lo que da cuenta del importante impacto de este tumor en la sociedad y de que recae prácticamente de forma exclusiva en las mujeres.

Sí, en los últimos años los casos de cáncer de mama están aumentando, pero también su supervivencia. "Si tenemos en cuenta a todas las mujeres con cáncer de mama en este momento, sabemos que a los cinco años estarán vivas el 86% de ellas", explica César A. Rodríguez, presidente de SEOM en este artículo de EL ESPAÑOL. En total, el experto detalla que la supervivencia a cinco años de este cáncer ha aumentado en un 10% en los últimos 20 años, unas cifras muy positivas.

El aumento de la supervivencia ha sido especialmente llamativo en los cánceres que han sido más letales históricamente, y entre ellos destaca el cáncer de mama triple negativo. Este tipo de cáncer de mama representa cerca del 15% del total de los casos, pero es uno de los que avanzan de manera más agresiva y que puede ser más frecuente en las pacientes más jóvenes. Sin embargo, la reciente incorporación de los tratamientos de inmunoterapia y de inmunoconjugados está teniendo resultados positivos, tal y como se explica en este otro artículo de EL ESPAÑOL.

Años de supervivencia

Precisamente, el diario estadounidense The Washington Post ha compartido la historia de Deltra James, una mujer que fue diagnosticada con este tipo de cáncer a los 33 años. No sólo padecía un cáncer de mama triple negativo, sino que además este se encontraba en estadío IV y había provocado metástasis en el hígado. A pesar de que en el momento del diagnóstico le comunicaron que sólo tenía un 12% de probabilidades de sobrevivir a cinco años, la mujer lo ha conseguido y ahora echa la vista atrás emocionada.

Deltra James ha cumplido 38 años, pero ahora celebra los que vienen después de su diagnóstico. Este quinto año, de una manera especial con una fiesta temática de los años 70 con todos sus familiares y amigos: "No deberíamos esperar a los funerales para decir palabras de amor a las personas que más nos importan", explica al diario americano. Esta mujer explica en el artículo que fue un día en la ducha cuando sintió un bulto en el pecho que parecía haber aparecido de la noche a la mañana.

Después de tres semanas en las que se realizó una prueba de ultrasonido, una biopsia, una mamografía y una gammagrafía ósea, James recibió su diagnóstico. "Ni siquiera podía recordar haber abandonado la habitación después de que me lo dijeran. Pero, de alguna manera, fui desde ese centro médico a visitar a mi oncólogo. No estaba familiarizada con el término 'metastásico', pero entendía qué significaba el estadío IV y que no existe un estadío V", cuenta James a The Washington Post.

Cambio de vida

A pesar del difícil momento de su vida por el que atravesaba, la historia que cuenta sobre los meses que sucedieron a su diagnóstico es inspiradora. Tomó la decisión de divorciarse de su marido al confesar que vivía en un ambiente "que la enfermaba", se fue a vivir con sus hijas a una casa y a los pocos años empezó a salir con otros hombres. Ahora, lleva tres años con su nueva pareja, a quien contó su situación desde el principio. Pero, además, James empezó a colaborar como voluntaria en organizaciones que ayudan a mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.

"El primer martes de cada mes, James dirige un grupo de apoyo por Zoom para mujeres negras que viven con cáncer de mama triple negativo para brindarles un lugar seguro en el que compartir sus miedos y sus esperanzas", cuenta el diario norteamericano. "Ella anima a estas mujeres recién diagnosticadas a centrarse en su camino personal, más que en sentirse abrumadas por las desalentadoras estadísticas que se asocian a la enfermedad". Por desgracia, James volverá a quimioterapia en las próximas semanas, pero tanto ella como su madre se muestran positivas.

El cáncer de mama triple negativo, tal y como explica la Sociedad Americana del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), es aquel que presenta células que no contienen receptores de estrógeno ni de progesterona y tampoco produce un exceso de la proteína HER2. "Estos cánceres tienden a ser más comunes en mujeres menores de 40 años de raza negra o que tienen una mutación BRCA1", explica este organismo.