El nuevo yogur que arrasa en Mercadona: el triple de proteína y menos calorías que uno natural

Con un tiempo de verano que se ha excedido en duración en toda España, más de uno habrá retrasado al máximo la vuelta a la rutina de hábitos saludables propia del otoño. Es una época propicia para retomar la práctica deportiva y una dieta equilibrada, dos pilares fundamentales para una vida sana. La nueva bebida láctea que ha llegado a la estanterías de Mercadona se plantea así como una posible alternativa con la que complementar nuestra alimentación.

Ideal para deportistas y para las personas que buscan reducir calorías, este alimento nos aporta energía sin tener que estar preocupados por ingerir azúcares o grasas no saludables. La 'Bebida láctea sabor coco +Proteínas Hacendado 0% materia grasa 0% azúcar con 11 gramos de proteína' se presenta en un pack de cuatro botellas de 160 gramos de producto cada una y se vende a 2,20 euros.

Está elaborada por la planta portuguesa de Schreiber y entre sus ingredientes figura la leche fresca pasteurizada desnatada, proteínas de la leche, leche en polvo desnatada, almidón, aroma, fermentos lácticos, lactasa, espesantes, edulcorantes y conservador. Indican en su etiquetado que contiene azúcares naturalmente presentes y no es apta para alérgicos a la proteína de la leche de vaca.

Si nos fijamos en su información nutricional, cada botella de 160 gramos nos aporta 76 calorías, 0,6 gramos de grasas totales (0,3 gramos de grasas saturadas), 6,1 gramos de hidratos de carbono (5,6 gramos son azúcares), 11 gramos de proteína, 0,59 gramos de sal y 192 miligramos de calcio. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), uno de los yogures más sanos del mercado, el natural sin azúcares, aporta 57 calorías por 100 gramos mientras que esta bebida de Mercadona, por esa misma cantidad, sumaría tan solo 48 calorías.

Si seguimos la comparativa, los yogures tienen tal solo un tercio de las proteínas que aporta la Bebida láctea sabor coco +Proteínas Hacendado, con 3,7 gramos, y tiene más grasas, aunque en su caso son saludables, aportando 2,7 gramos. Los estudios científicos han revelado que los lípidos de los lácteos, aunque sean saturados, no están relacionados con enfermedades cardiovasculares y, de hecho, su consumo está relacionado con un menor riesgo de desarrollar síndrome metabólico y con tener menos grasa abdominal.

La línea +Proteínas no contiene grasa porque sus productos están elaborados con leche desnatada, pero normalmente aportan más hidratos de carbono que los yogures por la presencia de lactosa y almidón. Para endulzar su sabor, no obstante, los fabricantes han usado edulcorantes artificiales muy populares, como son el acesulfamo K y la sucralosa, que no aportan calorías. Los expertos sí recomiendan, en cambio, evitar tomarlos en exceso podría tener un impacto en la microbiota intestinal y acostumbrar a nuestro paladar a sabores muy dulces.

Esto podría ser un problema porque después percibiríamos otros alimentos saludables que son naturalmente dulces, como frutas o verduras, con un sabor más insípido y corremos el riesgo de dejarlos de lado por procesados que son menos saludables. En todo caso, Mercadona ofrece también productos enriquecidos con proteína que no tienen sabores artificiales, como es el Yogur +Proteínas, otra buena forma de incorporar este nutriente ya que está elaborado con leche y fermentos lácteos, llegando a un aporte proteico del 10%.

Otro de los productos más demandados por los deportistas es la crema de cacahuete elaborada a base de este fruto, una de las mejores fuentes de proteína vegetal, según la FEN, que lo cifra en el 27%. Las claras de huevo en formato botella es otro de sus éxitos, teniendo en cuenta que las proteínas del huevo son de altísima calidad y suma menos calorías que la yema. Volviendo a las bebidas, Mercadona comercializa además la Leche +Proteína con un plus de nutrientes para recuperarse tras el esfuerzo físico, toda una innovación que debe ir acompañada de una dieta saludable para sacarle el máximo partido.

