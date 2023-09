El innovador batido que arrasa en Mercadona: bajo en calorías y con más proteínas que la leche

Después de los meses de verano en los que la mayoría deja de lado sus hábitos saludables, otoño es buena época para retomar la práctica deportiva y la alimentación menos calórica. Una nueva opción para incorporar puede ser la nueva bebida saludable con proteínas y antioxidantes que ha lanzado Mercadona, indicada para los deportistas y también para los que quieren perder un poco de peso.

Se trata de la 'Bebida pasteurizada de claras de huevos y fruta Hacendado', un batido proteico que se comercializa en botellas de 250 mililitros con un precio de 1,95 euros. En su etiquetado encontramos un 76% de claras de huevo, un 20% de zumo de arándanos a partir de jugo concentrado, corrector de acidez a base de ácido cítrico, fibra cítrica, aromas naturales, sorbato de potasio como conservante, biotina y edulcorante (sucralosa).

Nos recomiendan desde Mercadona que se conserve entre los 0 y los 4 grados antes y después de su apertura, teniendo que consumirse en un plazo de dos días desde que se abre. Está producido y envasado por la compañía italiana Eurovo y en su información nutricional, por 100 gramos de bebida destacan solo 43 calorías, con 0 gramos de grasas totales, 2,5 gramos de carbohidratos (de los que 1,5 gramos son azúcares), 0,6 gramos de fibra, 8 gramos de proteína, 0,34 gramos de sal y 50 microgramos de biotina.

Además de ese perfil nutricional indicado para aquellos que tienen una actividad física intensa por su alto porcentaje de proteína, es interesante para las personas que busquen opciones poco calóricas y sin grasas. El batido además genera sensación de saciedad para evitar una sobreingesta, otra de las cualidades que destaca Mercadona.

La biotina

Conocida también como vitamina H, vitamina B7 o B8, es una vitamina que se encuentra en alimentos como los huevos, la leche o los plátanos, cuya deficiencia puede causar fragilidad en el cabello y problemas dérmicos.

Es una parte importante de las enzimas que descomponen sustancias como las grasas y los hidratos de carbono, entre otras, y estimula también los procesos de duplicación celular favoreciendo el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción, como es el caso del pelo o la piel.

Las claras de huevo

Aunque el huevo estuvo arrastrando cierta mala fama durante mucho tiempo, hay evidencia de que es más protector que perjudicial, como por ejemplo puede observarse en la investigación de la Universidad de Navarra que se publicó en la revista European Journal of Clinical Nutrition. Los científicos no han encontrado razones para desaconsejar este alimento e incluso afirmaron que tomar uno a diario no supone problemas para la salud.

Mercadona fue uno de los primeros supermercados en comercializar las claras por separado, llegando a vender cerca de 25.000 unidades cada día en toda España. Además de ser un ingrediente básico para muchas recetas de repostería, manipular el huevo para separarlo uno mismo en casa puede llegar a ser peligroso porque podríamos poner en contacto el alimento con contaminantes presentes en la cáscara.

Los deportistas saben que los huevos contienen proteínas de calidad con todos los aminoácidos y la demanda del cuerpo de este nutriente aumenta con la intensidad del ejercicio que realizamos. El 9,7% de este alimento son grasas que, según la Fundación Española de Nutrición (FEN), destacan por el protagonismo de los ácidos grasos monoinsaturados que se consideran cardiosaludables.

Los arándanos

Finalmente, conviene destacar los arándanos en la composición de esta bebida saludable, siendo un alimento con alto aporte nutricional y muy escaso en grasas. Dos de los elementos más importantes son los antioxidantes y antiinflamatorios naturales, los polifenoles y flavonoides vegetales, antocianos y carotenoides, que protegen a las células de la acción de los radicales libres y previenen el deterioro neurológico, contribuyendo a un envejecimiento más saludable.

Tienen además, según esta publicación en Advanced Science, importancia para el efecto de los antibióticos. Con respecto a su acción inflamatoria, protegen al cuerpo de enfermedades metabólicas al igual que la fibra, que beneficia también a la microbiota intestinal. Reduce además los riesgos asociados a la hipertensión al bajar la presión arterial y tienen un interesante efecto antiséptico que ayuda a proteger de las infecciones de orina.

¿La pega? El edulcorante

Los edulcorantes artificiales no son precisamente populares entre los nutricionistas, sobre todo desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya dictaminado que "no son una buena opción para perder peso" y estar relacionados con un aumento del riesgo cardiovascular. Además, nuevas evidencias sugieren que sus daños podrían ser incluso más profundos, como se ha abordado en un estudio publicado en el Journal of Toxicology and Environmental Health.

Los investigadores se centraron precisamente en la sucralosa, que es el ingrediente que tiene esta bebida de Mercadona, afirmando que su consumo sería capaz de dañar el ADN celular y aumentaría el riesgo de sufrir cáncer. Este edulcorante se emplea de forma generalizada para endulzar refrescos sin calorías, cafés, tés o dulces como los chicles, pero son varios los científicos que han solicitado que las agencias de regulación alimentaria que revisen su seguridad al discrepar de que sea considerada una alternativa saludable al azúcar refinado.

