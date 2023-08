Los nuevo macarrones que triunfan en Mercadona y tienen el triple de fibra que los normales

Nunca falta en nuestra despensa en alguna de sus formas porque le gusta prácticamente a todo el mundo, tiene un precio asequible y combina a la perfección con todo, hasta con un solo chorro de aceite de oliva virgen extra. Seca o fresca, con mil formas a elegir, la pasta reina en la cesta de la compra de España y cada vez los españoles apuestan más por aquellas que tienen un perfil más saludable que las tradicionales, como es el caso de la nueva opción sin gluten que ha estrenado Mercadona en este mes de agosto: Penne de Avena y Maíz Felicia, una opción sin gluten y más ligera.

Dentro de todos los tipos de pasta que podemos adquirir, los españoles somos más de la pasta blanca, la que no está hecha con harinas integrales y abunda en el supermercado aunque sea la más perjudicial para nuestra salud. En nuestro país tomamos de media 4,12 kilos al año según el Ministerio de Alimentación. En este caso, los nuevos macarrones de Mercadona se pueden comprar con un paquete de cartón de 250 gramos a un precio promocional de salida de 1,58 euros que después subirá hasta el 1,70 euros. La cadena valenciana de supermercados ha querido sorprender a su clientela más fiel con este producto, que se adapta a todo tipo de alimentaciones.

Es la clásica pasta Penne, nuestros macarrones estriados de toda la vida, con un buen grosor y esas ranuras que le dan un plus de textura además de ayudar a fijar mejor la salsa. Lo que más llama la atención es que solo encontramos dos ingredientes en su etiquetado: harina de avena y harina de maíz, siendo una alternativa fiable para las personas que no tomen gluten dentro de sus dietas. Si nos fijamos en su valor nutricional, encontramos en primer lugar que 100 gramos de producto tienen 360 calorías, un valor semejante a la pasta de trigo.

pasta penne hacendado avena y maiz mercadona

En cuanto a las grasas que contiene, son un total de 4,3 gramos, de las que 0,8 gramos son lípidos saturados. Entre los hidratos de carbono figura una cantidad de 67 gramos en total, de los que 0,6 gramos son azúcares. Además, incluye 5,3 gramos de fibra, 10,5 gramos de proteínas y menos de 0,01 gramos de sal, un punto positivo a su favor si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija en un máximo de 5 gramos diarios el consumo de este ingrediente.

Si comparamos el perfil nutricional con el del Macarrón Hacendado de sémola de trigo duro, encontramos que los Penne de Avena y Maíz Felicia tienen más aporte graso, menos carbohidratos, casi el triple de fibra y algo menos de proteína, también con menos cantidad de sal. La pasta está fabricada por Andriani SPA, una industria ubicada en la región italiana de Puglia, y basta con echar unos 100 gramos por cada litro de agua hervida, esperar de 6 a 8 minutos y escurrir para tenerla lista.

Dos trucos para ser más sana

Es perfecta tanto para elaboraciones frías como ensaladas de pasta o también para cualquiera caliente con la salsa correspondiente. En todo caso, es importante recordar que aunque esté elaborada con avena y maíz, siendo dos cereales con un perfil nutricional muy apreciado, no se trata de una pasta integral y, por lo tanto, las harinas que han usado no son integrales sino refinadas. Están dentro de eso que los nutricionistas no se cortan a la hora de llamarle veneno blanco al estar relacionado con una mayor incidencia de diversas patologías.

A los granos de los cereales que no son integrales les han retirado la capa de salvado, por eso pasan de un color tostado a ser blancos, perdiendo por el camino componentes importantes para nuestro organismo, fundamentalmente la fibra. Sin ella, los almidones que contienen los cereales se convierten con rapidez en azúcares simples y se absorben a gran velocidad en el torrente sanguíneo, lo que se conoce como índice glucémico alto, que está relacionado, por ejemplo, con la aparición de la diabetes tipo 2.

Además, los alimentos con alto índice glucémico tienden a provocar una sensación de hambre antes de tiempo, de modo que incitan al consumo de un mayor número de calorías. Existen un par de consejos para que el almidón de una pasta no integral, como esta de Mercadona, no se convierta tan rápidamente en azúcar: por un lado, cocerla al dente, justo en su punto, que en este caso serían los 6 minutos de cocción según las recomendaciones del envase. La segunda es tomarla fría después de haber estado en la nevera, si es de un día para otro, mejor.

