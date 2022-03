Los mejores espaguetis del súper según la 'doctora' Lucía: Dia, Mercadona, Alcampo, Lidl, Carrefour…

La pasta es un producto estrella en España. Siempre está presente en las despensas de los españoles gracias a su versatilidad y a su relación nutricional-precio. “Con un paquete de 500 gramos, puede alimentarse un núcleo familiar durante una comida”, defiende la chef Lucía Mora. Y razón no le falta. Unos buenos espaguetis con salsa boloñesa o carbonara, por ejemplo, proporcionan una interesante dosis de energía gracias a los hidratos de carbono de la pasta y las proteínas de las salsas. El punto es que este producto derivado del trigo apasiona a los consumidores porque en 2020 –último año con datos consolidados–, cada español comió, de media, 4,53 kilos de pasta.

Sus orígenes, aunque parezca un tanto increíble, son inciertos. Siempre se presupone que la pasta nació en Italia, pero no hay un consenso en la actualidad y hay quienes afirman que se originó en China. Lo que sí se sabe es que, en nuestros días, contamos con todo tipo de pastas: espaguetis, tallarines, macarrones, espirales, raviolis, fusilini… y una amplísima gama casi interminable. Pero como es imposible organizar una cata sobre todos los tipos que existen, EL ESPAÑOL ha organizado una prueba en la que los espaguetis de las distintas marcas blancas de los supermercados de España compiten por ser los mejores.

El motivo: pese a que en España se pueden adquirir en los lineales infinidad de tipos de pastas, las que siguen siendo vanguardia en ventas son los espaguetis –sin contar, claro está, los fideos para sopa–. De ahí que este diario haya visitado el restaurante El Tarantín de Lucía para que su dueña, Lucía Mora (Venezuela, 1973), pueda probar los espaguetis de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo para valorar, con su experto paladar, los diferentes productos homólogos.

Spaghetti: los mejores y peores del súper Sara Fernández

“Desde muy pequeña he estado muy familiarizada con la pasta porque, aunque soy venezolana, tengo ascendencia italiana. Concretamente, de Sicilia. Por eso, desde niña conozco el producto e, incluso, lo he elaborado”, ha explicado esta cocinera durante una de nuestras visitas para realizar pruebas para la serie El catador de productos. Para ella, sin duda, lo fundamental en un buen plato de pasta es la materia prima con la que se hace, que “debería hacerse a partir del trigo duro”, y el modo de cocción, en el cual debe haber “un litro de agua por cada 100 gramos de espaguetis”.

La chef Lucía Mora, no obstante, llegó al mundo hostelero hace pocos años, en 2016. “Aquel año perdí el oído izquierdo por una mala praxis médica, por lo que tuve que replantearme la vida. Pensé qué me gustaba y, desde siempre, la cocina me ha apasionado por eso decidí hacerme profesional”, dice la cocinera que lleva afincada en España desde 2001. Ahora, la profesional abre las puertas de su local hostelero, situado en el Mercado de Antón Martín, con el fin de informar a los consumidores sobre las pastas de los supermercados. El proceso será sencillo: una perfecta cocción de cada espagueti en las cocinas del local y una prueba en la que valorará cada matiz de las pastas.

Lucía Mora, cocinera de El Tarantín de Lucía, atenta a la cocción de los espaguetis. Sara Fernández EL ESPAÑOL

–Lucía, ¿qué criterios tendrá en cuenta para valorar los espaguetis de los supermercados?

–Aparte de su sabor, analizaré la elasticidad que tienen las pastas, es decir, el nivel de proteínas y almidón que contienen. Eso determinará si se pegan o no los espaguetis entre sí. Además, comprobaré la textura de las pastas. Esta debe ser fina y rígida, ya que si estuviese blanda ya se volvería como una sopa. Por último, veré los ingredientes con los que se ha elaborado la pasta. Me gustaría que se usara trigo duro y es positivo que algunas se enriquezcan con huevo o soja. Eso sí, yo recomendaría a los consumidores que apuesten por las pastas integrales, ya que tiene el germen y el salvado del trigo, los cuales aportan fibra y vitaminas a los consumidores. En cambio, estos espaguetis, que son pastas blancas, están muy refinados y al no contener el salvado, alimentan menos.

Alcampo

El paquete de espaguetis de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Tras explicar los criterios, la chef Lucía Mora enciende un hervidor de inducción que tiene la cocina de su local. Pronto, el agua empezará a burbujear, lo que se traduce en que ha alcanzado la temperatura adecuada para cocer las pastas. Sin embargo, el aparato sólo tiene dos compartimentos, por lo que será necesario cocer las pastas de dos en dos. Las dos primeras que selecciona la cocinera son las de Alcampo y Carrefour. Y también serán las dos primeras que prueba.

Así, los primeros espaguetis en pasar a examen son los de Auchan, la marca blanca de Alcampo. En este caso, el paquete de 500 gramos ha valido 0,64 euros. Previamente, eso sí, la chef Lucía Mora había sacado la pasta recién cocida tras nueve minutos en el agua hirviendo. “Coceré cada pasta tal y como se sugiere en cada envase para que quede al dente”, había proclamado Lucía Mora.

Lucía Mora lee la composición de cada uno de los espaguetis probados. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Llega, por fin, el momento de la prueba. Tenedor en mano, Lucía Mora enrolla con habilidad un bocado de espaguetis y dice que visualmente “están bien”. Además, le había atraído que estos espaguetis fueran aptos para veganos al contener “trazas de soja y no de huevo”. Y, aunque el sabor fuese “correcto”, no le gusta mucho la textura de la pasta. A su juicio, “se queda excesivamente dura y apelmazada” y añade que “no hubiese pasado nada si dejamos cocer la pasta algún minutos más”.

Al final de la prueba, no obstante, los espaguetis de Alcampo obtendrían un decente tercer puesto en la clasificación que ha realizado Lucía Mora para EL ESPAÑOL.

Carrefour

El paquete de espaguetis de Carrefour. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Al lado del cuenco con la pasta de Alcampo, esperaba su turno el que contiene los espaguetis de Carrefour, cuyo paquete de 500 gramos ha valido 0,63 euros. En este caso, Lucía Mora los había emplatado un minuto antes, pues el envase del producto indicaba que tenían que cocer ocho minutos para estar al dente. “Pero a juzgar lo duros que están, tampoco les hubiese venido mal hervir un poco más. Yo me he limitado a cocerlos como pone en las instrucciones”, se defiende la chef.

Y es que había dicho que para hacer una prueba justa era necesario “amoldarse a los consejos de cada supermercado”. Pero quizá, la falta de minutos de cocción sugeridos en el paquete ha penalizado la textura de los espaguetis de Carrefour: “Están duros porque la cocción ha sido insuficiente. Una pena”.

La cocinera de El Tarantín de Lucía compara el color de los espaguetis de Mercadona con los de Carrefour. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Por ello y a pesar de un “correcto sabor a trigo”, la mala textura y la falta de elasticidad de los espaguetis de Carrefour han hecho que, al final de la cata, Lucía Mora haya puesto a los espaguetis de Carrefour en la última posición del ranking.

Mercadona

El paquete de espaguetis de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Mientras Lucía Mora valoraba los dos primeros platos de espaguetis, Eduardo, su segundo de cocina, estaba pendiente de la perfecta cocción de la siguiente tanda. Correspondía a las pastas de Mercadona y Dia. Y, nuevamente, cuando están al dente se sacan del hervidor y se ponen en sendos cuencos transparentes.

El azar hace que el primer plato de espaguetis que prueba Lucía Mora sea el de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Su precio y cantidad: 0,65 euros el paquete de 500 gramos. Con habilidad, Lucía Mora enrolla los espaguetis de Mercadona y dice que tienen una “buena textura”. Algo que se aprecia, ya que era fácil comparar la rigidez de los anteriores con la elasticidad de los de Mercadona, que han cocido, como indicaba su paquete, durante nueve minutos.

Lucía Mora cuece los espaguetis de los supermercados en función del tiempo sugerido por cada marca. Sara Fernández EL ESPAÑOL

–¿Qué el sabor de los espaguetis de Mercadona?

–A diferencia de las pastas anteriores, estos espaguetis saben a trigo duro, algo que es muy positivo. Además, como están enriquecidos con huevo, tienen un sabor muy agradable en boca.

El sabor y la textura de los espaguetis de Hacendado empujarían a Lucía Mora a colgarles la medalla de plata en el ranking final.

Dia

El paquete de espaguetis de Dia. Sara Fernández EL ESPAÑOL

A su lado, el cuenco con los espaguetis de Dia recién hechos, tras nueve minutos de cocción, esperaba su turno. En este caso, el paquete de 500 gramos ha valido 0,69 euros, el más caro de todos los que competían en la cata. Pero esa diferencia irrisoria de algunos céntimos también se ha traducido en la “buena calidad” de la pasta.

Lucía Mora, de esta manera, ha valorado positivamente la “buena textura” de los espaguetis en los que destaca su flexibilidad. “La cocción ha sido la mejor y estos espaguetis no se pegan entre sí”, describe la chef de El Tarantín de Lucía.

La cocinera destaca la buena textura de los espaguetis de Dia. Sara Fernández EL ESPAÑOL

–¿Le gustan estos espaguetis?

–Sí, están buenos de sabor, pero insisto, lo mejor que tienen es la textura, que no es nada apelmazada.

Al final de la cata, en consecuencia, la cocinera profesional diría, después de las buenas valoraciones obtenidas, que los espaguetis de Dia han sido los mejores de la prueba.

Lidl

El paquete de espaguetis de Combino, la marca blanca de Lidl. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Cerraban la cata los espaguetis de Combino, una de las marcas blancas de Lidl. El paquete de un kilogramo ha costado 1,09 euros. Es decir, 500 gramos de esta pasta le salen al consumidor a 0,545 euros, el precio más competitivo de todas las pastas participantes en la cata.

“Estos espaguetis están sueltos, algo muy positivo, y no se apelmazan entre sí”. Son las palabras de Lucía Mora después de que la pasta haya estado cociendo durante ocho minutos en el hervidor.

La chef Lucía Mora, valorando los espaguetis testado durante la cata. Sara Fernández EL ESPAÑOL

–¿Cómo valora el sabor de los espaguetis de Lidl?

–Muy bien, porque se percibe perfectamente el sabor a trigo y la textura es buena también. El tiempo de cocción sugerido en el paquete se ajusta perfectamente al producto.

Una vez probados todos los espaguetis, Lucía Mora clasifica en la cuarta posición a la pasta de Lidl, destacando que las “diferencias” entre unas y otras han sido “mínimas”. Eso sí, la chef insiste en la idea de que, a su juicio, “es recomendable que los consumidores compren pastas integrales porque tienen más nutrientes”.

Mejores y peores

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide a la cocinera profesional de El Tarantín de Lucía, Lucía Mora, que haga un ranking de los mejores espaguetis probados durante la cata. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “Los mejores han sido los de Dia, por su buena textura; los segundos, los de Mercadona, por su sabor, y en tercer lugar, los de Alcampo”.

Los cinco paquetes de espaguetis de las marcas blancas de los supermercados. Sara Fernández EL ESPAÑOL

En el cuarto lugar de la clasificación, la experta Lucía pone a la pasta de Lidl. Y, tras ella, la de Carrefour, que le penalizó “la dureza de la textura” tras un mal tiempo de cocción sugerido en su paquete.

