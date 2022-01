Los mejores atunes en lata según la 'doctora' Lucía: Dia, Alcampo, Carrefour, Mercadona, Lidl...

El atún en lata es uno de los productos que ofrecen más opciones a los consumidores. Se puede usar para acompañar pastas, hacer sándwiches, añadir a ensaladas, etc. Son incontables los platos en los que se puede emplear este pescado en conserva y al que muchos españoles recurren como fuente de proteínas o grasas saludables como el Omega 3. Además, al ser un producto tan versátil, también se puede conservar al natural, en aceite de oliva, de girasol, en escabeche… de muchas formas. Por ello y por su relación nutricional y precio, en España este producto triunfa.

Así lo acreditan los datos publicados en el último Informe de Consumo Alimentario en España que sostienen que cada persona consumió, de media, hasta 4,85 kilogramos de conservas de pescados o moluscos en 2020 —el último año con datos consolidados—. De hecho, entre el citado ejercicio y 2019, el consumo de este tipo de conservas aumentó un 10%, informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su estudio, lo que demuestra la tendencia al alza de productos como el atún en lata.

Y es que es rara la alacena en España que no contenga alguna lata de atún para el por si acaso. Como se ha apuntado, por ejemplo, en una noche perezosa en la que no le apetece hacer la cena, basta con abrir el atún y echarla a un poco de lechuga, tomate y cebolla. Y, ¡voilá!, tendrá una maravillosa y nutritiva ensalada básica. Pero, como en la mayoría de los productos de primera necesidad, los grandes supermercados cuentan en su oferta con estos productos de marca blanca.

De ahí que EL ESPAÑOL, en una nueva entrega de El catador de productos, quiera informar acerca de los atunes en lata conservados al natural que se venden en Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Para ello, este diario ha contactado con Lucía Mora (Venezuela, 1973), la chef de El Tarantín de Lucía, un pequeño local hostelero situado en la planta baja del Mercado de Antón Martín (Madrid) especializado en productos de mar. Su experto paladar y sus amplios conocimientos en pescados y mariscos son lo que este periódico necesita para llevar a cabo una nueva cata.

Lucía Mora, no obstante, llegó al mundo hostelero hace pocos años, en 2016. “Aquel año perdí el oído izquierdo por una mala praxis médica, por lo que tuve que replantearme la vida. Pensé qué me gustaba y, desde siempre, la cocina me ha apasionado por eso decidí hacerme profesional”, dice la cocinera que lleva afincada en España desde 2001. Ahora, la profesional abre las puertas de su local hostelero con el fin de informar a los consumidores sobre los atunes en lata de los supermercados.

Lucía Mora abre simultáneamente las latas de atún para poder comparar sus colores y texturas. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—Lucía, ¿qué criterios va a tener en cuenta a la hora valorar las atunes en lata de los supermercados?

—Valorar un atún en lata conservado al natural significa valorar un producto sano, pues muchas veces los aceites para conservarlos no son buenos. Aquí, sólo se empleará el agua y la sal como conservante. Por ello, analizaré el nivel de salinidad que contiene, que no debería ser altísimo para ser saludable. También el nivel de agua que hay en la lata es importante porque entra en el peso. Es mejor un atún más compacto y en bloque que uno desmigado con mucha agua, por supuesto. Además, observaré el color y, por último, lo probaré para explicar cuáles tienen mejor sabor, pues, por ejemplo, no sabrá igual si la carne proviene del lomo del atún o de la cola. Sabría distinto.

Dia

El 'pack' de latas de atún de Diamantes del mar, la marca blanca de conservas de Dia. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Sobre una impoluta barra negra de El Tarantín de Lucía se encuentran los cinco packs de latas de atún de los supermercados que participarán en la prueba. Lucía Mora, al azar, coge el de la marca Diamantes del mar, la marca blanca de Dia para este tipo de conservas. En este caso, el paquete de tres latas de 80 gramos cada una ha costado 2,20 euros. Es decir, la lata de atún claro al natural de Dia le sale al consumidor a 73 céntimos.

“A nivel visual, el atún tiene un buen color, es clarito, como los demás, debido al tipo de pescado y a que el conservante siempre hace que el producto pierda color”, indica Lucía nada más abrir la lata de atún de Dia. Una acción que ha realizado de manera simultánea con los demás, para poder establecer una comparativa visual.

Tenedor en mano, la chef experta en productos de mar extrae un trozo de atún de la lata y declara: “La pieza está en bloque, lo cual es algo muy positivo. Sería negativo si la pieza estuviera muy desmigada. Además, al ser un trozo compacto, no se le ha echado agua de más a la lata para aumentar su peso”. Una circunstancia que sí que ha ocurrido con algunos de sus competidores.

La chef Lucía Mora muestra cómo el atún de Dia tiene una textura compacta, lo cual es positivo. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le sabe el atún en lata de Dia?

—Está bueno. Tiene un buen nivel de sal. No me parece ni muy salado ni poco. Además, el producto en sí se ve que es de calidad.

Pese a ello, por poner una pega, “no se informa de dónde viene el pescado, es decir, de su trazabilidad”, explica Lucía mientras lee el cartón que recubre los envases. No obstante, las notas positivas a nivel sensorial, han hecho que, para la chef, el atún en lata de Dia haya sido el mejor de la cata.

Alcampo

El 'pack' de latas de atún de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Al lado derecho de la lata de atún de Dia reposaba el pack de tres latas de atún al natural de Auchan, la marca blanca de Alcampo, cuyo precio es de 1,59 euros. O lo que es lo mismo, cada lata de 80 gramos de esta conserva cuesta 53 céntimos. Al abrir este envase, sin embargo, la chef Lucía detecta algo que no le gusta: “Tiene mucha agua y menos cantidad de atún, algo que sería menos positivo”.

En contrapartida, Lucía valora como positivo que en el cartón que recubre las latas esté presente la trazabilidad del atún. “Dice que ha sido capturado en los océanos Atlántico, Índico o Pacífico”, lee la cocinera. Como en el caso anterior, la hostelera coge un tenedor para extraer un trozo de atún y explica que, en este caso, “está desmigado y no es compacto, algo que no es positivo”.

Lucía Mora, probando un trozo de atún claro al natural de Alcampo, cuya textura es desmigada. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Cómo valora el sabor de este segundo atún?

—A nivel de textura, como he indicado, no me gusta tanto como el primero porque no es un bloque, sino que está desmigado. A nivel de sabor, está bueno: sabe bien, pero es más salino que el anterior. Probablemente, por la mayor cantidad de agua que contiene la lata.

Acabada la cata, Lucía Mora clasificaría al atún claro en lata de Alcampo en la segunda posición, sólo por detrás del de Dia, “porque tiene una buena materia prima”.

Carrefour

El 'pack' de latas de atún de Carrefour. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Es el turno del atún claro en lata al natural de Carrefour. En este caso, el pack de tres latas de 80 gramos ha costado 1,99 euros. Es decir, cada envase tiene un valor de 66 céntimos para los consumidores. “En este caso, tampoco pone de dónde viene el pescado”, dice Lucía Mora, mientras inspecciona a fondo el producto.

El atún, no obstante, estaba ya abierto porque Lucía quería comparar los colores y, en el caso del Carrefour, indica que tiene un color “normal”; que “está bien”. “Eso sí, este atún tiene una textura más en bloque que el anterior, pero sigue siendo bastante desmigado y con un alto contenido en agua. Un aspecto que, como hemos hablado, no es bueno”, añade la chef de El Tarantín de Lucía.

La chef de El Tarantín Lucía escudriña y compara las latas de atún de los supermercados. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el sabor de este atún?

—Es bueno, pero como le ha ocurrido al de Alcampo, quizá tiene un punto de sal por encima de lo que debería. Hasta el momento, el de Dia es el que tiene el sabor más equilibrado en relación a la salinidad.

Tras finalizar la prueba, el atún claro en lata de Carrefour ocuparía la tercera posición en el ranking que ha elaborado Lucía Mora para EL ESPAÑOL.

Lidl

El 'pack' de latas de atún de Nixe, la marca blanca de Lidl. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Superada la mitad de la prueba, llegaba el momento de que el atún de Nixe, la marca blanca de Lidl de conservas, pasara a examen. El paquete de tres latas de 80 gramos cada una cuesta, en este caso, 1,75 euros, o lo que es lo mismo, la unidad sale 58 céntimos. “Aquí pone que es un producto con Omega 3, algo que es bueno, y también pone de donde viene el atún: del Atlántico, Pacífico e Índico”, explica con agrado Lucía Mora.

Pero esa primera valoración positiva sobre la información del producto de Lidl se fue a pique con un grave error que detectó la chef en esta conserva. “Este atún ha agarrado el sabor a lata. A lo mejor sólo ha ocurrido con esta tirada, pero sabe al metal de la lata. La materia primera está buena, pero tiene ese mal retrogusto final”, declaraba la experta.

Lucía Mora lee con minuciosidad la composición y trazabilidad de cada uno de los atunes. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Ni siquiera la “buena textura compacta” del atún de Lidl al ser “un bloque” y su “buen sabor salino” pudieron salvar al producto de ocupar las últimas posiciones del ranking. Ese retrogusto a envase le penalizó para llevarle a la cola de la tabla confeccionada por Lucía Mora.

Mercadona

Cerraría la cata el atún claro en lata al natural de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. En este caso, el pack de seis unidades ha valido 4,05 euros. Es decir, cada lata de 80 gramos le saldría al consumidor a 68 céntimos. “En este caso, no se informa de la trazabilidad del producto”, lamenta Lucía Mora.

Tras ello, coge su tenedor para sacar un trozo de atún y analizar su textura. “Está completamente desmigado, lo cual no es algo positivo, y tiene demasiada agua”, indica la chef de El Tarantín de Lucía.

El 'pack' de latas de atún de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿Qué tal le sabe este producto?

—No me sabe a nada. Ha perdido el sabor. Quizá, lo único que se siente sea la salinidad.

A causa de estas valoraciones menos positivas, el atún en lata de Mercadona, junto al de Lidl, ocuparía la cuarta posición en el ranking de Lucía Mora, experta en productos de mar,

El 'ranking' final

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide a la cocinera profesional de El Tarantín de Lucía, Lucía Mora, que haga un ranking de los mejores atunes en lata al natural probados durante la cata. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “El mejor ha sido el de Dia, por su buena textura y sabor equilibrado; el segundo, el de Alcampo, por su buen sabor y; en tercer lugar, el de Carrefour, aunque era más salino que el de Dia”.

Los cinco atunes claros al natural de los supermercados testados en la cata. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

En el cuarto lugar de la clasificación, la experta Lucía pone empatados a los atunes de Lidl y Mercadona. En el primer caso, “por saber a lata” y, en el segundo, “por no tener sabor”.

