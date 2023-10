El nuevo yogur que arrasa en Mercadona y que recomiendan los médicos: sin azúcar y bajo en grasa

Elegir un yogur que por sus características nos pueda acompañar a diario en nuestra dieta no es tarea fácil a pesar de que son decenas de marcas y productos los que llenan los lineales del supermercado. Según los datos estatales de consumo, en España tomamos una media de 12,98 kilos de yogures en 2022, pero no son muchas las opciones recomendadas por los nutricionistas, rebajando a dos las posibilidades que podemos incorporar en nuestro día a día: el natural y el griego, sin azúcares añadidos, por supuesto.

El resto, nos recomiendan, debemos dejarlos para un consumo esporádico, pudiendo usar estos dos de base para añadirles frutas o cereales, por poner solo dos ejemplos. Además de aportar calcio, fósforo, potasio, folatos y proteínas, es una de las principales fuentes de probióticos para el hombre desde la antigüedad, reforzando los microorganismos saludables de la microbiota intestinal, cuidando así de nuestras defensas y mejorando nuestra salud integral. Conscientes de su importancia, desde Mercadona, ya nos habían sorprendido con una versión del griego más ligera y ahora amplían su oferta.

El Yogur griego ligero natural Hacendado se comercializaba en un bote de un kilo por 2,45 euros, pero ahora también lo encontramos en su versión de pack de seis unidades, cada una de ellas de 125 gramos, con un precio de 1,60 euros. Está fabricado por Schreiber Foods en su fábrica de Noblejas, en Toledo, y entre sus ingredientes está la leche pasteurizada parcialmente desnatada con origen español, leche en polvo desnatada, proteínas de la leche y fermentos lácticos. Ya en el envase precisan que tiene un "contenido reducido de grasas en comparación con el yogur natural al estilo griego Hacendado".

Los griegos ligeros en formato de 'pack' ya están en Mercadona.

De hecho, mientras el griego natural lleva nata y cuenta con 129 calorías, 10,8 gramos de grasas, 3,9 gramos de carbohidratos, 3,9 gramos de proteína, 0,12 gramos de sal y 141 miligramos de calcio por 100 gramos, en el caso de esta versión ligera nos encontramos con solo 60 calorías, 2 gramos de grasas totales (1,4 gramos de grasa saturada), 4,7 gramos de hidratos de carbono (4,7 gramos de azúcares), 5,8 gramos de proteína, 0,16 gramos de sal y 150 miligramos de calcio, un 19% de la cantidad diaria recomendada.

Tiene, por lo tanto, este Yogur griego ligero natural Hacendado algo menos de la mitad de calorías, menos de un quinto de materia grasa en comparación con la versión clásica del griego, más proteína e incluso un mayor aporte de calcio. Asimismo, la supera en azúcares, pero es importante aclarar que no se trata de azúcares añadidos, sino de la cantidad de lactosa naturalmente presente en la leche de partida que se utiliza para hacer el yogur. De hecho, la Organización Mundial de la Salud marca en un límite de 25 gramos el límite diario de este tipo de azúcares, por lo que hay margen.

Grasas saludables que no engordan

Otro de los datos llamativos de este yogur griego es el aporte de proteína, un 5,8% del producto como destaca Open Food Facts, siendo una buena incorporación para una comida principal y sumando a sus bondades un efecto saciante que nos ayudará a no hacer sobreingestas. Si además lo acompañamos de fruta cortada (nunca batida o en confitura, puesto que se pierde fibra y se gana azúcar), cereales o frutos secos podremos tener una opción cómoda y saludable para desayunos o cenas, mejorando nuestra salud intestinal y, por ende, nuestro organismo.

La receta tradicional helénica de este yogur, según recordaba la nutricionista Isabel Pérez, responsable de Nutrisalud Dietética, no es precisamente esta, sino que se hacía "desecando el yogur, retirando pare del agua para obtener una textura más cremosa, pero aquí conseguimos ese efecto añadiendo nata al proceso de elaboración, con lo que aumenta el aporte de grasas, pero no es algo negativo, puesto que son grasas saludables". En este caso, como se trata de la versión ligera, ni siquiera en Mercadona le añaden la nata y por eso es menos graso.

Finalmente, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Martínez-González, defiende en su libro Salud a ciencia cierta que el yogur es saludable siempre que no sustituya a la fruta como postre. Además, valora que su consumo se asocia con un menor riesgo de obesidad central, en la zona abdominal, algo que podría parecer extraño al ser un alimento con grasas: "No sabemos todavía por qué estas grasas, a pesar de ser saturadas, no presentan efectos adversos".

