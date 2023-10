Ordenan la retirada inmediata de estos dos famosos alimentos del 'súper' en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente de los ministerios de Consumo y Sanidad, ha emitido en las últimas semanas dos alertas alimentarias por las que ordena la retirada de varios productos que suponen un riesgo para la salud de los consumidores. El motivo es la detección de alérgenos no declarados en productos de bollería de consumo popular entre los más jóvenes, que se pueden estar viendo expuestos a un riesgo de reacciones adversas en caso de sufrir alergias o intolerancias al ingerir sin saberlo ingredientes que no pueden tomar.

La primera de estas alertas ha causado un importante impacto, al estar comercializado el producto con las imágenes de una popular serie infantil, La Patrulla Canina. La Aesan tuvo conocimiento, a través de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de trazas de leche y soja, dos alérgenos de obligada declaración pero que no aparecían en el etiquetado.

El nombre del producto es 'Galletas de cacao' de la marca Nickelodeon, comercializadas en envases de 150 gramas. Los lotes afectados son "todos aquellos en los que no se indique en el etiquetado en español la posible presencia de leche y soja". Según apunta la agencia, "el fabricante ha modificado la etiqueta y el producto mal etiquetado se está retirando del mercado, pero es posible que todavía se encuentren en el mercado o en manos de los consumidores productos con la etiqueta antigua en la que no se menciona en español la presencia de trazas de leche y soja".

Exclusivamente para personas alérgicas o intolerantes a la leche y a la soja: Ausencia de etiquetado precautorio en español (leche y soja) en galletas de cacao.

➡️Patrulla Canina Nickelodeon

➡️https://t.co/PDnHUa2sGy pic.twitter.com/XL2T8TFdDq — AESAN (@AESAN_gob_es) September 22, 2023

Estas galletas habrían sido oficialmente distribuidas en Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia. Sin embargo, "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas". Las autoridades sanitarias instan "a las personas alérgicas e intolerantes a la leche y a la soja" a abstenerse de consumir el producto, que por otra parte "no comporta ningún riesgo para el resto de la población".

La segunda de las alertas también hace referencia a un dulce popular en España, la 'Caña rellena de cacao' que elabora la marca Dulcesol. Las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana fueron las que alertaron de la incidencia a través del SCIRI tras detectarse otro ingrediente de obligada declaración que no aparecía en el etiquetado. Se trata de la proteína de leche, que puede causar reacciones en personas alérgicas e intolerantes.

Como en el caso anterior, Aesan no descartaba que el producto hubiera sido distribuido más allá de las comunidades en las que originalmente se realizó el reparto: Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia. La agencia insta a no tomar este producto en caso de no tolerar la proteína de leche, y aclara que es seguro para el resto de consumidores.

Se calcula que unos dos millones de españoles son alérgicos a algunos alimentos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria, aumentando un 2 por ciento el porcentaje de niños afectados cada año. Las alergias generan varios síntomas leves, como sarpullido en la piel o una picazón en los ojos. Sin embargo, en algunas circunstancias, las consecuencias pueden ser mucho más graves, ya que en los casos más extremos causa un episodio de anafilaxia e, incluso, la muerte.

Según la doctora Guadalupe Blay, responsable del Grupo de Trabajo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la tendencia actual de comer menos verduras, frutas y legumbres, y más alimentos procesados, ricos en grasas y azúcares refinados, ha modificado la flora bacteriana, alterando el sistema inmunitario y las defensas.

